Así queda la clasificación del grupo II de la Primera Federación tras la 11ª jornada

La 11ª jornada liguera del grupo II de la Primera Federación sostuvo al Atlético Madrileño como líder de un pelotón de cabeza en el que hubo varios pinchazos que aprovechó el Cartagena. El Sabadell continúa como único invicto aunque no termina de dar el último paso al frente. En Murcia sonríen con Adrián Colunga y en Tarragona no entró con buen pie Cristóbal Parralo. Por abajo, se ahondan baches en equipos como Marbella, Sanluqueño y Betis Deportivo.

La jornada arrancó con unas tablas sin goles en la Nova Creu Alta. Octavo empate de la temporada para el invicto Sabadell y punto de mucho mérito para el Tarazona. El equipo de Juanma Barrero es un hueso duro de roer. Los aragoneses apenas conceden y tuvieron en un potente chut de Carrasco el acercamiento más notable del primer tiempo. El Sabadell, con toda su artillería en liza, tuvo muchas dificultades para generar ocasiones claras. Las más peligrosas, un disparo cruzado de Coscia y un intento lejano de López-Pinto. Los arlequinados están echando de menos el olfato de Escudero como '9'. El Tarazona se quedó con uno menos al final por la expulsión de Chechu, pero supo aguantar ante las embestidas locales. El Sabadell de Ferran Costa suma hasta los 17 puntos, pero con tantas equis no termine de meterse en la puja por la primera plaza. El Tarazona, con 15 puntos, mantiene a raya los puestos de peligro.

Duelo de gallitos en Alcalá de Henares. El Atlético Madrileño vio frenada su racha triunfal por el resurgido Eldense. Fernando Torres se topó con uno de sus ídolos de la infancia, Claudio Barragán, el entrenador que parece haber reactivado al equipo de Elda. El líder golpeó primero en una noche fría y con lluvia en Madrid. Rayane se reivindicó en el minuto 17 en una acción en la que el delantero colchonero insistió hasta encontrar el hueco suficiente en el borde del área para chutar y hacer gol. El Eldense espabiló y dio con el empate en el tiempo añadido del primer tiempo con un remate de Dioni, que sigue en vena. El tanto podía haberse convertido en un gol fantasma, pero el árbitro lo vio sin la asistencia del VAR. En la segunda parte, los de Elda tuvieron el segundo a falta de un cuarto de hora con un disparo al poste de Hamza Bellari y el filial pudo quedarse con la victoria a balón parado tras una indecisión del meta Ramón Vila que la defensa azulgrana salvó sobre la línea. El Atlético Madrileño alcanza los 21 puntos y se mantiene en el liderato mientras que el Eldense se sitúa con 15 puntos tras cuatro jornadas sin caer.

Primer revés del Teruel en Pinilla y primera victoria a domicilio del Cartagena. Al Teruel de Vicente Parras le pasó por delante la oportunidad soñada de auparse al liderato. Los locales llegaron a tener de cara el encuentro, ya que se adelantaron a la media hora en un centro lateral casi desde el córner que remató Álvaro Merencio. Los albinegros igualaron por medio de Diego Gómez antes del descanso en una acción que nació también de un centro colgado y prolongado al área. Con las tablas, el Teruel tuvo las mejores ocasiones, pero fue el Cartagena el que encontró premio en una contra rápida que acabó con un penalti sobre Edgar que transformó Chiki en el minuto 76. El partido tuvo polémica y mucho VAR y se dilató casi veinte minutos, pero el Efesé fue un candado en el regreso de Lucho a la portería. El Teruel se queda con 19 puntos en la planta noble y el Cartagena de Javi Rey se alza con los mismos puntos tras dejar atrás su último resbalón.

Balón de oxígeno para el Hércules en el Rico Pérez, donde el Europa estuvo lejos de su mejor versión. Triunfo por la mínima de los alicantinos en un partido trabado, de poco fútbol y mucha contención, con dos equipos más pendientes del fallo ajeno y de no meter la pata. En esta tesitura, la necesidad de los blanquiazules llevó al Hércules a arriesgar algo más y sacar petróleo de uno de los escasos chispazos de calidad de la tarde: un balón profundo a Fran Sol, cuyo centro enganchó con la zurda Unai Ropero en el minuto 77. El Hércules de Rubén Torrecilla se pone con 14 puntos y comienza a ver la luz tras haber ganado tres de los últimos cinco encuentros. El Europa de Aday Benítez sufrió su tercera derrota de la temporada, aunque lleva dos en las tres últimas semanas. Los escapulados lucen 18 puntos en la franja del playoff.

El Algeciras se apropió de un derbi andaluz tenso ante el Antequera en el Nuevo Mirador. El duelo se decidió en la primera parte a balón parado con un lanzamiento de falta de Tomás que tocó oportuno Juanma García para despistar a Samu Pérez. Los rojiblancos sufrieron en la segunda parte ante un Antequera que tuvo sus ocasiones para igualar con un larguero de Barbu y varias llegadas claras que abortó un inspirado Iván Moreno. La temperatura del juego llevó a finalizar el encuentro con una tangana entre banquillos y varios expulsados en los cuerpos técnicos, aunque no pasó a mayores. El Algeciras de Javi Vázquez recupera la sonrisa en casa y salta hasta los 14 puntos. El Antequera de Abel Gómez ve cortada su racha positiva y cae a los puestos de descenso con 12 puntos.

El Real Murcia resurge de la mano de Adrián Colunga. Segunda victoria en dos partidos con el técnico del filial. El equipo grana amargó el debut de Cristóbal Parralo en el Gimnàstic de Tarragona. Los fantasmas del pasado planearon por el Enrique Roca cuando los de Tarragona se adelantaron al filo del cuarto de hora con un penalti ejecutado por el infalible Jaume Jardí. Sin embargo, el Murcia dinamitó el encuentro con dos goles casi seguidos pasada la media hora, uno de Pedro Benito tras una triangulación perfecta y otro, del pichichi David Flakus. El dominio de los de Colunga se plasmó en la segunda mitad con el golazo acrobático de Álvaro Busto, que ponía muy de cara la tarde en el minuto 50. Pero el Nàstic respondió pronto con un testarazo inapelable de Morgado y dio vida al tramo final de un choque de muchos decibelios. El Murcia escapa del pozo y saca la cabeza con 13 puntos, y se aproxima a un Nàstic que no pudo convertir en revulsivo el cambio de entrenador. Tiene tarea por delante Cristóbal para reanimar a un equipo con 14 puntos y las miras altas.

Empate en el Jesús Navas entre el Sevilla Atlético y el Juventud Torremolinos. El filial se repuso al tempranero gol de los malagueños en el estreno de Luci Martín tras la marcha de Jesús Galván al Mirandés de Segunda División. El Torremolinos salió con brío y se puso por delante en una muy buena acción personal de Alejandro Camacho antes de cumplirse el cuarto. Los sevillistas tuvieron una clara oportunidad para igualar con un penalti que marró Álex Costa ante Fran Martínez. El meta volvió a lucirse en un disparo del algecireño Collado que sacó con una mano providencial. A la vuelta del descanso, los de Nervión empataron por medio del central Andrés Castrín. Los dos equipos tuvieron opciones para llevarse el botín, pero ambos porteros sobresalieron en sus respectivos marcos. El Sevilla Atlético enlaza tres semanas sin perder y se sitúa con 11 puntos, aun en la zona roja. El Juventud Torremolinos de Antonio Calderón sigue granito a granito para colocarse con 14 puntos.

El Alcorcón es otro equipo con Vladys. Los alfareros asaltaron la Dama de Noche y dejaron sin puntos al Marbella en el tiempo añadido. El equipo madrileño se puso por delante en el minuto 24 en una contra en la que Rafa Llorente se escapó y, tras casi caerse, empaló con la fortuna de que su disparo salió rebotado y se coló en la portería marbellí. Los locales replicaron justo antes del descanso con una internada por la derecha que remachó Luis Alcalde para devolver las tablas. En una segunda mitad abierta, los madrileños dieron en la diana en el minuto 93 con un pase al hueco para Vladys que el goleador definió a la perfección en el mano a mano. Sigue de capa caída el Marbella de Carlos de Lerma, con 11 puntos y tres derrotas en cuatro jornadas sin ganar. Levanta el ánimo el Alcorcón de Pablo Álvarez después de tres semanas sin triunfo y se aúpa hasta los 16 puntos.

Empate que sabe a poco en Can Misses. El Ibiza y el Betis Deportivo se tuvieron que contentar con un resultado que no satisface a ninguno de los dos. Los celestes no despegan con Miguel Álvarez, que apenas ha sumado dos puntos en tres partidos, mientras que el filial de Javi Medina sigue con un solo triunfo en su casillero. El Ibiza estuvo más cerca del gol que su adversario, pero ni Bebé ni la vuelta de Sofiane desatascó el ataque de un equipo que recibió algunos pitos de una afición que ve alejarse el tren de cabeza. El Ibiza suma hasta los 13 puntos tras dos igualadas seguidas mientras que el Betis Deportivo seguirá como farolillo rojo con 8 puntos.

El colofón de la jornada se produjo con la victoria del Villarreal B sobre el Atlético Sanluqueño. El mini submarino se empieza a entonar tras un inicio complicado de temporada. Álex Rubio es uno de los grandes culpables de que los groguets levanten el vuelo. El delantero adelantó a los suyos muy pronto en un partido que se terminó de romper a la media hora con un penalti que dejó al Sanluqueño con diez por la expulsión de Satoca. Diatta transformó desde los once metros y dejó muy encarrilada la noche. Los de Sanlúcar no arrojaron la toalla y pudieron recortar en un trallazo de Sola que salvó Valou. El Villarreal B de David Albelda encadena dos victorias y se asoma por la mitad superior de la tabla con 15 puntos. Quinta derrota consecutiva para el Sanluqueo de José Pérez Herrera, penúltimo con 10 puntos.