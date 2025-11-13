El Algeciras y un rompecabezas por el centro

El Algeciras CF tiene que recomponerse para la visita de este domingo (12:00) a Torremolinos. Lo habitual es que cada jornada, los equipos tengan que adaptarse a cambios por lesiones, sanciones y otros contratiempos, pero esta vez se da la casualidad de que los rojiblancos se quedan sin piezas esenciales en el centro del campo, ya que ni el capitán Iván Turrillo ni Jony Álamo podrán saltar al césped de El Pozuelo esta 12ª jornada liguera en el grupo II de la Primera Federación.

Javi Vázquez, el entrenador, perdió la semana pasada a Jony Álamo por unas molestias musculares que, en principio, tendrán al murciano un par de jornadas en el dique seco. Esta lesión es una más del goteo incesante que están sufriendo los rojiblancos prácticamente desde que comenzó la temporada. A la ausencia de Álamo, los algeciristas se quedan sin Iván Turrillo, que cumple ciclo por acumulación de amonestaciones. La baja del eterno capitán algecireño ya de por sí suele ser un hándicap notable para un vestuario que nota y mucho la presencia del one club man sobre el césped. Como suele decir el míster, Turrillo tiene aura.

Los del Nuevo Mirador tienen a Eric Montes en la recta final de su proceso de rehabilitación. El mediocentro, no hay que olvidarlo, lleva fuera desde que se lesionó de gravedad de una rodilla en febrero, el pasado curso. Su vuelta, seguramente para el próximo mes, se antoja fundamental para la sala de máquinas algecirista.

Esta situación deja como único centrocampista puro a Óscar Castro. El tinerfeño regresó a la titularidad en la victoria ante el Antequera y fue de los más destacados en un partido de mucha pelea. Castro será de la partida en Torremolinos, si nada se tuerce. La cuestión es quién acompañará al canario en esa zona ancha: las opciones pasan por retrasar a Dani Garrido, un mediapunta que ha perdido protagonismo en el último tramo liguero; o la alternativa más osada: adelantar a uno de los centrales con experiencia en esa demarcación, ya sea Aleix Coch, Mayorga o Víctor Ruiz. No sería para nada descabellado.

A estas ausencias sensibles hay que sumar la del centrodelantero Manín Gonzaga, que con tres goles sigue siendo el pichichi algecirista. El punta también vio la quinta amarilla de su ciclo y el técnico tendrá que improvisar un ataque con Juanma García y, seguramente, alguien por detrás del estilo de Garrido o JJ Riley, ya que el canterano Dani Recagno todavía no ha tenido minutos de competición esta temporada.