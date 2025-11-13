El horario del Algeciras - Atlético Madrileño: el domingo 7 de diciembre a las 12:00

El Algeciras CF recibirá al Atlético Madrileño en el estadio Nuevo Mirador el domingo 7 de diciembre a las 12:00 horas, en partido correspondiente a la 15ª jornada liguera del grupo II de la Primera Federación.

Será el cuarto encuentro consecutivo que los rojiblancos disputen en esa franja horaria, ya que los Javi Vázquez visitarán al Juventud Torremolinos este próximo domingo 16 de noviembre a las 12:00, después recibirán al Atlético Sanluqueño en el derbi provincial el domingo 23 de noviembre a las 12:00 y acabarán el mes el domingo 30 a las 12:00 en Ibiza. El primer envite de diciembre traerá a La Menacha al mejor filial hasta el momento y actual líder del grupo, el Atlético Madrileño de Fernando Torres.

La 15ª jornada liguera en el grupo II de la Primera Federación arrancará el viernes 5 de diciembre con el Sevilla Atlético-Gimnàstic de Tarragona (12:00). El sábado 6 de diciembre se disputarán los encuentros Hércules-Juventud Torremolinos (16:00), Marbella-Atlético Sanluqueño (16:15) y Alcorcón-Eldense (18:15). El domingo 6 de diciembre se jugarán Algeciras-Atlético Madrileño (12:00), Antequera-Betis Deportivo (16:00), Sabadell-Ibiza (16:00) y Villarreal B-Teruel (18:15). La jornada finalizará el lunes 8 de diciembre con el Cartagena-Real Murcia (18:15) y Tarazona-Europa (18:30).