Así es El Pozuelo de Torremolinos, el campo que visita este domingo el Algeciras

Algeciras, 13 de noviembre 2025 - 18:12

El Algeciras CF afronta este domingo uno de sus desplazamientos más cercanos de la temporada. Los rojiblancos acudirán a Torremolinos, a un paso de Málaga capital, para jugar contra el Juventud Torremolinos en el estadio Municipal El Pozuelo, una de las plazas más vetustas de la categoría.

El Pozuelo es la casa del debutante Torremolinos de Antonio Calderón, un estadio con un campo de césped natural que se construyó en terrenos cedidos por el Ayuntamiento en la finca del mismo nombre -El Pozuelo- y que no ha cambiado de ubicación desde su inauguración en 1945.

El modesto campo cuenta con una capacidad par aunas 3.000 personas con una zona techada para unos mil.

