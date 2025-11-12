El Algeciras, en buenas manos con Iván Moreno

Por si alguien tenía dudas de quién fue el futbolista más destacado de la victoria del Algeciras CF ante el Antequera, el once ideal de la 11ª jornada en la Primera Federación ha reconocido la gran actuación de Iván Moreno eligiéndolo como el mejor portero de los 40 que jugaron el pasado fin de semana en la categoría de bronce del fútbol español.

El guardameta del Algeciras cuajó su mejor encuentro como rojiblanco en una tarde en la que tuvo varias intervenciones decisivas, sobre todo en una segunda parte con momentos de asedio de los antequeranos. El malagueño, curiosamente, se enfrentaba a su anterior equipo, a un Antequera al que le une un fuerte vínculo.

Iván Moreno logró su cuarta portería a cero de la temporada, la cuarta que rubrica en el Nuevo Mirador y la segunda consecutiva tras hacerlo la última vez ante el Alcorcón. Esto quiere decir que el meta ha mantenido intacto su portal en la mitad de los ocho partidos que ha sido titular. En los otros cuatro duelos, Moreno ha encajado ocho tantos. En Elda recibió tres.

Más allá de lo que dicen los números y la estadística, Iván Moreno ha otorgado estabilidad a una posición tan sensible como la portería. El portero ha sabido lidiar desde primera hora con una situación complicada como fue la lesión de su compañero Samu Casado, que se recupera del percance que sufrió en el hombro. El malagueño aplacó los miedos de la afición sobre un puesto que no terminaba de asentar a ninguno de los dos. Tras lo del Europa, el 1-0 ante el Alcorcón ayudó mucho y el triunfo contra el Antequera ha inyectado muchísima confianza a todo el algecirismo, además de tres puntos vitales para mantenerse en la senda del objetivo de la permanencia.

El Algeciras y el propio Iván Moreno necesitaban un partido así, una actuación sobresaliente entre los palos que no ha pasado desapercibida y que ha llevado al malagueño a formar parte del once ideal de la 11ª jornada liguera. Completan la alineación estelar Pablo Gavián (Celta Fortuna), Luis Pareja (Mérida), Ander Sustatxa (Arenas), Álvaro Ramón (Racing de Ferrol), Raúl Blanco (Alcorcón), Kevin Bautista (Real Avilés Industrial), Ibon Sánchez (Athletic B), Álex Rubio (Villarreal B), Pedro Benito (Real Murcia) y Diego Gómez (Cartagena).

Iván Moreno. / Erasmo Fenoy

El algecirista podría haber aspirado perfectamente al MVP de la semana, aunque ese honor ha recaído en Kevin Bautista, Pedro Benito, Diego Gómez y Luis Pareja. Donde seguramente sí aparecerá Iván Moreno es en las candidaturas a la mejor parada de la jornada.

Javi Vázquez ha normalizado la situación desde primera hora. El técnico explicó en su momento que estaba tratando de mantener enchufados a los porteros principales, en referencia a las rotaciones cada dos encuentros. Tras el infortunio de Casado, el madrileño echó mano del juvenil Manu, de quien ya ha dicho que si tiene que jugar alguna vez, jugará con la máxima confianza.

El Algeciras, de momento, se ha afianzado con Iván Moreno en la titularidad. No parece que vaya a haber cambios a corto plazo. Primero tendrá que recuperarse del todo y regresar Samu Casado y entonces llegará el momento de ver si el entrenador vuelve a decantarse por las rotaciones o si, por el contrario, mantiene el '1' fijo lo que resta de liga. Probablemente, haya que esperar al invierno para despejar esa incógnita.