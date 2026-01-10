El Algeciras, ante su asignatura pendiente para redondear una gran primera vuelta

Primer viaje de 2026. El Algeciras CF sale a la carretera para medirse este domingo (12:00) a la Sociedad Deportiva Tarazona en la 19ª jornada liguera del grupo II de la Primera Federación. Los albirrojos cierran la primera vuelta de la temporada 2025/26 con la posibilidad de mejorar sus 25 puntos y consolidarse en la zona tranquila de la clasificación, con el objetivo de la permanencia bien encaminado y sin renunciar a soñar.

Después de un excelente comienzo de año con la goleada ante el Sevilla Atlético en el Nuevo Mirador, el Algeciras intentará cambiar su dinámica como visitante. El cuadro de Javi Vázquez viene de normalizar el "una cal y otra de arena". Su regularidad en casa contrasta con un botín escaso como viajero. De hecho, los algeciristas se han colocado entre los mejores locales del grupo, pero encadenan dos desplazamientos con derrotas y solo han sumado dos puntos en sus últimas seis salidas.

"Es un reto bonito", asegura el entrenador, consciente de que el Municipal de Tarazona representa una de las plazas fuertes del grupo como uno de los campos invictos este curso.

El Algeciras comparece con la baja obligada por sanción de Víctor Ruiz, uno de los héroes del último triunfo con su golazo de falta. El central cumple un partido de castigo por acumulación de cinco amarillas. A priori, Aleix Coch se perfila como el remcabio en la zaga -tras unas semanas de reposo- con Ángel Gómez en la recámara. Queda por ver si Joe Riley y el meta Samu Casado están ya en condiciones de volver a entrar en una convocatoria. Lo que parece seguro es que el técnico hará algunos retoques para seguir "normalizando" las rotaciones: "Insisto en lo mismo que digo todas las semanas, normalizar las suplencias, hoy eres suplente y mañana igual titular. Aquí contamos todos, yo trataré de poner el mejor once y los mejores cambios posibles, con un banquillo que nos regale diferentes posibilidades para el último tramo", explica el madrileño. De momento, el Algeciras no tiene recambio para la marcha de Eric Montes y el club debe liquidar la deuda pendiente con la AFE si quiere acometer inscripciones en la ventana de enero, como ya le sucedió hace un año.

Alineaciones probables SD Tarazona: Josele Martínez; Ángel López, Bakary Traoré, Trilles, Chechu, Andrés Borge; Busi, Carrasco, Toni Ramón, Álvaro Jiménez y Agüero. Algeciras CF: Iván Moreno; Joseca, Aleix Coch, Mayorga, Tomás, Óscar Castro, Jony Álamo, Iván Turrillo, Manín, Rastrojo y Obeng. Árbitro: Juan Manuel Gordillo Escamilla (Comunidad Valenciana). Hora: 12:00 (19ª jornada liguera del grupo II de la Primera Federación, en directo por las plataformas oficiales y en el minuto a minuto de Europa Sur). Estadio: Municipal de Tarazona. Precedentes: Primera visita oficial del Algeciras al Tarazona.

Vázquez está "contento" por el nivel que viene dando el equipo dentro y fuera de casa: "Es verdad que podíamos haber obtenido más puntos fuera de los que tenemos, pero competimos siempre", destaca.

Para el míster del Algeciras, el Municipal de Tarazona es "un escenario jodido" porque "ellos no han perdido en casa", aunque se queda con el lado motivador: "Es un bonito reto".

"El Tarazona tienen claro a lo que juega. Si en ocho partidos no ha perdido en su campo, es que lo hace muy bien", remarca el preparador, "con ganas de competir de la mejor manera posible, igualar al menos las fuerzas" en "un contexto parecido" al que vivieron en el último viaje, a Teruel.

Sobre el rival, Javi Vázquez avisa que "con el Atleti fueron capaces de dificultar muy bien. Es un conjunto compacto, defiende muy bien. Los equipos de Juanma transitan bien, son agresivos, cargan mucho el área con centros, segundas jugadas, te generan un estrés muy grande. Con muy poco están en tu área".

Los albirrojos confían en trasladar esa solidez del Nuevo Mirador a la carretera. "Llevamos tres semanas ajustando bastantes cosas que nos han dado mucho en defensa. Cero psicosis y a competir como lo hacemos en casa. A seguir disfrutando y creciendo", proclama el entrenador, que se mantiene en el discurso de no mirar la clasificación: "No creo en puntuaciones, creo en competir a muerte, disfrutar, soñar con ganar".

El Algeciras, que empezó la jornada noveno con 25 puntos, tiene la posibilidad de llegar al ecuador de la temporada con 28 puntos, más de la mitad de los puntos necesarios para lograr la permanencia.

El Tarazona viene de un meritorio empate a domicilio ante el Atlético Madrileño, que se dejó el liderato además de dos puntos. El cuadro aragonés ganó la semana anterior en su campo tras remontar al Teruel y se ha mostrado férreo ante su hinchada. La plantilla que entrena Juanma Barrero se ha desprendido esta semana del extremo Javi Gómez, que el año pasado disputó media campaña con el Algeciras hasta su salida por la puerta de atrás. El jugador se ha marchado al Deportivo Guadalajara. Los locales sí mantiene en el plantel a otro exalgecirista como el lateral Ángel Gómez, que ha encontrado la regularidad cerca de su tierra. Armero, con cuatro goles, lidera la parcela ofensiva de un equipo con Cristian Agüero como principal asistente.