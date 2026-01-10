Los horarios de la 21ª jornada liguera del grupo II de la Primera Federación con el Real Murcia - Algeciras

El Algeciras CF rendirá visita al Real Murcia CF el domingo 25 de enero a las 20:30 horas en el último partido de la 21ª jornada liguera del grupo II de la Primera Federación. El encuentro será televisado por el canal lineal, es decir, por todas las plataformas que cubren las retransmisiones de la categoría de bronce del fútbol español.

La Federación ha dado a conocer los horarios de sus dos grupos para la 21ª jornada, la última del mes de enero. El Algeciras, tras la visita a Tarazona de este domingo día 11, recibirá al Betis Deportivo el domingo 18 de enero a las 16:00 horas para arrancar la segunda vuelta del campeonato. El siguiente fin de semana, los albirrojos afrontarán su primer desplazamiento de la segunda mitad liguera a una plaza grande como el Enrique Roca -la Nueva Condomina- para vérselas con el Real Murcia.

La 21ª jornada en el grupo II no tendrá partidos el viernes y arrancará el sábado 24 de enero con los duelos Atlético Madrileño-Villarreal B (14:00), Sabadell-Alcorcón (16:15), Antequera-Sanluqueño (16:15), Cartagena-Europa (18:30), Betis Deportivo-Marbella (18:30) y Nàstic de Tarragona-Ibiza (21:00). El domingo 25 de enero se disputarán los choques Tarazona-Hércules (12:00), Juventud Torremolinos-Sevilla Atlético (12:00), Eldense-Teruel (18:15) y, como broche final, Real Murcia-Algeciras CF (20:30).