El Algeciras, en la lista de morosos de la AFE por segundo invierno seguido

El Algeciras Club de Fútbol SAD vuelve a estar en la lista de morosos de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE). La entidad del Nuevo Mirador aparece señalada en la reducida relación de clubes denunciados por impagos antes del final de 2025. Por segundo invierno consecutivo, el club llega a la ventana de fichajes de enero con los derechos federativos suspendidos y sin posibilidad de reforzar su plantilla hasta que no salde la deuda pendiente ante la comisión mixta.

La historia se repite en el Algeciras. La propiedad gestionada por Mac Lackey y Ramón Robert empieza 2026 con deudas pendientes ante la AFE, como ya ocurrió el pasado año. La notable marcha deportiva del equipo de Javi Vázquez en el grupo II de la Primera Federación contrasta con los problemas económicos de una institución que vuelve a ser noticia por impagos y retrasos ante la AFE.

La afición ha tenido que ver con resignación y cierto hartazgo como el Algeciras figura junto al FC Cartagena como los dos únicos clubes de la Primera Federación que arrancan el nuevo año con denuncias pendientes ante la AFE.

"Una vez cerrado el plazo de invierno otorgado para el abono de las cantidades reconocidas por las comisiones mixtas AFE-1ª Federación, AFE-2ª Federación y AFE-3ª Federación, la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) informa que se encuentran pendientes de pago a futbolistas los siguientes clubes: Primera Federación: Algeciras CF y FC Cartagena. Segunda Federación: CF Fuenlabrada y SD Sarriana. Tercera Federación: CD Zuera", hizo público la asociación el pasado día 8 de enero.

La AFE recuerda que "el impago de las cantidades aprobadas por las comisiones mixtas conlleva la suspensión de los servicios federativos a los clubes deudores no pudiendo, entre otras cosas, tramitar licencias federativas de jugadores en el segundo período de tramitación de licencias de la temporada 2025/2026, hasta el pago de las cantidades aprobadas".

Es decir, que el Algeciras tiene congelados los derechos federativos y no puede inscribir fichajes en este mercado de invierno hasta que no salde la deuda. Exactamente la misma situación por la que atrevesó hace un año. El pasado curso, los albirrojos se hicieron con el centrocampista Pablo Larrea (que quedó libre del Real Murcia), pero no pudieron inscribirlo hasta dos semanas después, hasta que el 20 de febrero pagaron nóminas y las cantidades pendientes con la AFE con una de las ya famosas inyecciones financieras de los inversores que, no se sabe bien cómo, sostienen al club.

Comisiones mixtas

¿Cómo son las comisiones mixtas de la AFE? Los jugadores de fútbol pueden presentar denuncias que analizarán las comisiones mixtas, órganos paritarios formados por representantes de los clubes/SADS y representantes de los futbolistas, para reclamar cantidades pendientes de pago.

Estas comisiones se reúnen en varias fechas a lo largo de la temporada deportiva dependiendo de la categoría del club/SAD para analizar las reclamaciones recibidas por los futbolistas que tienen cantidades pendientes de recibir por sus respectivos clubes/SADs. Una vez concluidas, la AFE informa puntualmente sobre el resultado de cada reclamación.

Se trata de un procedimiento rápido y ágil que garantiza a los futbolistas el cobro de cantidades adeudadas por sus clubes/SADs sin necesidad de acudir a los órganos judiciales. Además, AFE se encarga de la redacción de las reclamaciones y de su defensa en el seno de la comisión mixta.

Para presentar la denuncia por impago, los afiliados deberán entrar en la Extranet, acceder a gestiones/denuncias y rellenar los campos necesarios para la reclamación, aportando la documentación correspondiente. El procedimiento concluye con una resolución de la comisión mixta. En caso de que exista deuda por parte del club/SAD, se informa sobre su existencia e importe y se establece la obligación de efectuar el pago en un plazo determinado. En caso de que el club/SAD incumpla la resolución, pueden ser sancionados desde la suspensión de servicios federativos hasta el descenso de categoría.