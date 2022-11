El sueño que el Algeciras compartió con el Sanse

El 15 de mayo de 2021 el Algeciras CF y la UD Sanse compartieron algo más que 90 minutos de puro fútbol sobre el Municipal Villanovense. Ese día, que parece tan lejano, los dos equipos lucharon por el sueño del ascenso a Segunda en el playoff celebrado en Extremadura, donde seguramente casi nadie esperaba a unos y a otros. El próximo domingo en el Nuevo Mirador (12:00), los algeciristas reciben a los madrileños en un reencuentro que inevitablemente despierta la nostalgia.

El Algeciras-Sanse que se libró a las puertas del verano de 2021 se decantó a favor de los rojiblancos en un partido que fue la tormenta perfecta: "La escuadra de Salva Ballesta noqueó al Sanse con contundencia (1-3) y devoró la primera eliminatoria del playoff de ascenso a Segunda en una mañana que ya forma parte de la historia", relató la crónica de este diario sobre un triunfo memorable, uno de los mejores encuentros de la etapa de Ballesta en el Mirador.

Marc Llinares, Álvaro Romero y Raúl Hernández pusieron patas arriba Villanueva de la Serena aquel día. El madrileño Raúl Hernández ajustició al equipo del que procedía y al que volvió tras salir del Algeciras. El domingo ejercerá de rival, de uno de los pilares de este Sanse 22/23. Los caprichos del fútbol.

Después de aquella eliminatoria pasó lo que pasó en Almendralejo y la gloria del ascenso se la llevó en la prórroga una de las mejores camadas de la Real Sociedad. Sin embargo, aquel mes de mayo, el Algeciras y el Sanse fueron dos de los elegidos que pudieron soñar con lo que parecía imposible.

Con experiencias de ese calibre se forja el espíritu y el sello de los clubes que buscan crecer, y en esas andan el Algeciras y el Sanse, que esta temporada comparten grupo tras la reestructuración de la Primera Federación.

Ambos conjuntos están llamados, sobre el papel, a formar parte de ese amplio elenco de aspirantes al playoff. Los de San Sebastián de los Reyes, por lo pronto, han comenzado mejor que los algeciristas. A pesar del inesperado tropiezo de la última jornada, los madrileños marchan al acecho del quinto, a solo tres puntos. El oficio de una escuadra no exenta de calidad ha convertido a este Sanse es un oponente incómodo y en el único que ha podido profanar El Arcángel de Córdoba en muchísimo tiempo.

Dos caras conocidas

La plantilla madrileña tiene dos caras conocidas para el algecirismo. El mencionado Raúl Hernández y un ex del pasado curso, el también madrileño Alberto Villapalos. Raúl suma tres goles y es el segundo máximo goleador del equipo tras Pedro Benito. El atacante, que suele partir desde el extremo derecho, es un peligro con una pegada tremenda desde la distancia.

El caso de Villapalos es curioso porque en el Sanse es uno de los indispensables para Luis Ayllón. El mediocentro nunca llegó a cuajar en el Algeciras y eso que Ania conocía al jugador de su etapa en el Racing de Santander. Ya fuera porque no encajaba en el sistema o porque no se aclimató al entorno, Villapalos decepcionó en lo poco que se le pudo ver sobre el césped. Este curso acumula once titularidades y es el que más minuto lleva en el centro del campo.