El Algeciras se siente perjudicado por el último aplazamiento por Covid

El Algeciras CF se siente perjudicado por el último aplazamiento sufrido a cuenta del coronavirus, el de la pasada jornada ante Las Palmas Atlético. Un aplazamiento que, entre otras cosas, impedirá jugar este domingo ante el Tamaraceite al capitán albirrojo, Iván Turrillo, que arrastra su sanción por acumulación de amarillas. Así lo ha expresado este viernes en rueda de prensa el entrenador, Salva Ballesta, que se ha quejado, a su manera, de cómo se está gestionando el asunto de la pandemia en la Segunda B.

Al ser preguntado por cómo ha sentado el parón por no competir la pasada semana, Ballesta ha dicho lo siguiente: "No te gusta y ves situaciones que te extrañan; siempre pongo el mismo ejemplo, jugamos el primer partido de liga con once jugadores de campo y tres en el banquillo; el Atlético de Madrid juega con cuatro positivos. No sé hasta qué punto hay un control total de estas cosas y pienso que mientras haya posibilidad de jugar hay que jugar. Cancelar un partido es un tema importante y serio", ha manifestado Salva.

El técnico del Algeciras cree que hay equipos que pueden pedir el aplazamiento según qué jugadores sean baja: "Si afecta a los mejores jugadores se intenta cancelar. Nadie quiere que haya un Covid, por supuesto, que es una cosa muy seria, pero hay que intentar jugar los partidos porque se acumulan", ha explicado el entrenador.

En este sentido y tras el último aplazamiento, Salva Ballesta sostiene que "el perjudicado fue el Algeciras, teníamos un jugador muy importante (Iván Turrillo) que cumplía sanción con Las Palmas y nos sentimos perjudicados, es lo que hay y hay que aceptarlo", ha sentenciado. El club, ha desvelado el técnico, intentó pedir la cautelar para que el capitán pudiese jugar en el Juan Guedes este domingo, donde primero y segundo se juegan el liderato, aunque los albirrojos tienen un partido menos.

Yago, a punto para volver

En lo deportivo, la mejor noticia para el Algeciras está en la recuperación de Yago Pérez. El centrocampista gallego ya se ha incorporado a la dinámica de grupo con sus compañeros y podría reaparecer el domingo en la visita al Juan Guedes. Precisamente, ante el Tamaraceite tuvo Yago sus primeros minutos esta temporada en el duelo de la primera vuelta.

"La incorporación de Yago nos ha dado una felicidad tremenda y Almenara está a punto ya también de volver. Alcázar y Fran Serrano van poco a poco", ha repasado Ballesta sobre el estado de su plantilla, deseoso de estar al completo lo antes posible.

"El equipo está fenomenal, ha entrenado bien, tenemos un plan de partido claro y el jugador sabe que lo más importante es el equipo", ha zanjado el entrenador. La expedición pone rumbo a las Canarias este viernes por la tarde.