Día grande en el Nuevo Mirador. Día para honrar el fútbol de toda la vida, el nuestro, con un duelo entre dos históricos que quieren resurgir. El Algeciras CF recibe al Real Jaén CF (19:00) en el partido de ida de la segunda ronda por el ascenso a Segunda B. Los albirrojos, tras haber superado al L'Hospitalet, se miden al campeón del otro grupo andaluz, un auténtico equipazo que viene de perder ante el Racing de Ferrol su primer tren hacia la categoría de bronce.

Es jornada de celebración para el algecirismo porque este domingo se cumplen 20 años de la inauguración del Nuevo Mirador. Dos décadas desde el traslado que significó el adiós al desaparecido Mirador. Y la primera gran alegría en el estadio de La Menacha llegó de la mano del recordado Quico Álvarez, la figura que une lazos entre los dos clubes que se enfrentan en una eliminatoria que evoca tiempos mejores.

Alineaciones probables Algeciras CF: Romero; Juanjo, José Carlos, Borja Vicent, Pablo de Castro, Cerpa, Tote, Iván, Antonio Sánchez, Pablo Ganet y Antoñito.

Real Jaén CF: De la Calzada, Moha, Fragoso, Javi Pérez, Ocaña, Cervera, Heras, Raúl Gacía, Mario Martos, Juanca y Antonio López.

Árbitro: Jesús Delfa Ramos, de Don Benito (Extremadura).

Hora: 19:00.

Estadio: Nuevo Mirador de Algeciras.

El Algeciras, que también celebra su 110 aniversario, llega "fuerte" al segundo asalto de los tres que debe ganar si quiere escribir una epopeya que acabe en la Fuente del Milenio. Queda un mundo todavía por eso Emilio Fajardo trata de mantener a su equipo enchufadísimo, con la flechita para arriba. El técnico mantiene las bajas de Dani Gallardo y Javi Zafra, en proceso de recuperación, y posiblemente la de Diego Gámiz. Los tres jugadores llevan más de un mes fuera de combate y parece difícil que vayan a volver a subirse a la rueda de un vestuario lanzado. Fajardo no arrastra sancionados pero sí dos apercibidos, Cerpa y Borja Vicent. No habrá precauciones ni miramientos porque la batalla pasa muy mucho por lo que ocurra este domingo en el Nuevo Mirador.

Fajardo guarda con celo el once: el equipo de gala está disponible

El plan de Fajardo es una incógnita total, pero la idea, como ante el Hospi, pasa por dejar la portería a cero y marcar. Los albirrojos saben que es su ocasión, que el Jaén viene con dudas y que un mazazo en el sitio idóneo pondría a los blancos contra las cuerdas para la vuelta en La Victoria. El once del Algeciras podría ser el que jugó en L'Hospitalet el pasado domingo o volver a una versión de dos puntas como en la ida ante los catalanes con Karim junto a Antonio Sánchez como referencias. Fajardo, lógicamente, no ha concedido pistas. Variantes hay muchas porque podría entrar Pipo y guardar a Tote como cartucho explosivo para el final o jugársela con el chaval de inicio para intentar desbaratar pronto a su adversario.

"Queremos darle continuidad a lo que estamos haciendo, seguir ilusionados", declaró Fajardo, que entiende que se miden "a un buen rival, a la altura nuestra o del L'Hospitalet. Los respetamos pero hasta ahí", dice en un claro mensaje para nivelar la balanza de favoritismo que parecen traer los de la ciudad del Santo Reino. El técnico transmite las "sensaciones" de una plantilla que siente "al máximo nivel" tras haber batido al subcampeón del grupo catalán. "¿Quién querría que le tocase un cuarto como el Algeciras?", se preguntó.

Fajardo desconoce cómo llegará el Real Jaén de moral y se centra más "en lo deportivo". "En ese sentido sí sé cómo anda e intentaremos ver cómo podemos hacerle daño, aunque centrado siempre más en los nuestros, en continuar dándole estos momentos que le estamos dando a nuestra afición, que nos arropa en el día a día", sostiene el albirrojo. ¿Y cómo está el Algeciras? "Lo del vestuario es enorme, hemos hecho un grupo por encima de cualquier jugador, de entrenador, de todo. Se ha hecho un grupo muy difícil de vencer, que lo va a dar todo desde el minuto 1 al 90 en Algeciras, en Jaén... donde sea", afirma Fajardo.

El duelo trae a la memoria el recuerdo del añorado entrenador Quico Álvarez

“Ojalá estemos a la altura de nuestra afición y podamos volver a dar el nivel que nos ha permitido llegar aquí”, deseó el técnico albirrojo.

Los albirrojos también pueden seguir los consejos del portero algecireño Goyo, que se enfrentó a los jiennenses durante la temporada con su equipo, el Alhaurín de la Torre CF. "Yo lo que le diría al Algeciras es que tiene que salir con desparpajo y a por todas. Que no especule, que no vaya a verlas venir porque delante va a tener a un rival que no te perdona”, avisó.

Las taquillas del Nuevo Mirador abrirán a las 17:00 y habrá una ventanilla especial para los aficionados del Real Jaén, que espera contar con medio millar de hinchas. La sede social algecirista tendrá un almuerzo desde las 14:00 con una jornada de convivencia.