El entrenador del Algeciras, Emilio Fajardo, se siente fuerte. La clasificación ante L'Hospitalet en la primera eliminatoria de la fase de ascenso a Segunda B le aferra aún más a sus planteamientos. Sin apenas tiempo para festejar ese éxito el equipo albirrojo recibe este domingo a otro clásico del fútbol andaluz, el Real Jaén. “La eliminatoria está a la altura de la afición del Algeciras”, recalca el preparador, que no podrá contar con Zafra ni Dani Gallardo y que entiende que no debe perder un solo minuto en pensar en proteger a los jugadores apercibidos de sanción. Y es que es tiempo de darlo todo, no de andar con precauciones.

“Queremos darle continuidad a lo que estamos haciendo, seguir ilusionados”, dice con rotundidad. “Nos ha vuelto a tocar otro gran rival, que tiene la misma predisposición que nosotros. Nada cambia”.

Fajardo subraya que los resultados de las primeras rondas demuestran que “da igual entrar segundo o cuarto” en las mal llamadas liguillas. “¿Quién querría que le tocase un cuarto como el Algeciras?”, se pregunta.

"Estamos muy fuertes, todas las sensaciones son positivas"

“Estamos muy fuertes y lo importante no es el puesto, en nuestro caso hemos entrado con el máximo nivel de competitividad, con un nivel de exigencia muy alto y con todas las sensaciones positivas”, defiende.

El míster algecirista no entra en el análisis de cómo puede afectar al equipo del Santo Reino su eliminación en la eliminatoria de campeones, que le obliga a buscar el ascenso por el camino más largo. “No sé cómo están psicológicamente ellos, les habrá hecho daño el no conseguir el ascenso en su casa, pero a mí lo que me preocupa es la cuestión deportiva, saber cómo podemos hacerles daño”.

“De todas formas yo prefiero centrarme más en los nuestros, en continuar dándole estos momentos a nuestra afición”, recalca. “Tenemos una ciudad volcada, la gente está muy ilusionada en que logremos un buen resultado y organizar una gran marea hacia Jaén”.

Fajardo desliza que sería “una tontería ver treinta partidos del rival”, en clara alusión a las palabras del entrenador del L'Hospitalet, Jonathan Risueño, antes del duelo de ida de la eliminatoria precedente. “Viendo sus últimos partidos fuera de casa y la última eliminatoria es suficiente”, insiste.

“Nos enfrentamos a un equipo con buen trato de balón, hecho para dominar, que no se precipita y que tienen una gran referencia arriba como Antonio López que le ofrece otra alternativa por si en algún momento no se ven que están elaborando como ellos quieren pues buscan el fútbol más directo”, detalla.

“El Jaén es un auténtico equipazo, han conseguido una barbaridad de puntos, de goles, nos enfrentamos a un gran campeón, lo respetamos pero hasta ahí”, incide.

El entrenador, que repite una y otra vez elogios para los que están dentro del vestuario por su implicación desliza que se tendrá que “comer la cabeza” para confeccionar la alineación. Seguramente por eso dos sesiones de trabajo, una de ellas la del sábado, se llevan a cabo a puerta cerrada. No es cuestión de conceder pistas al rival.

Fajardo concluye: “Esta afición se merece jugar como local en el estadio que tiene, y de visitante en el estadio al que vamos a visitar. Somos una gran afición y una gran afición debe estar en La Victoria. Disfrutaremos todos de la eliminatoria y ojalá estemos a la altura de nuestra afición y podamos volver a dar el nivel que hemos dado”.