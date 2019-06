El Real Jaén CF parte este domingo a las 9:00 de la mañana rumbo a Algeciras. La expedición blanca viaja al completo y con la única baja de Choco, uno de sus baluartes, que cumplirá en la ida de esta segunda eliminatoria por el ascenso a Segunda B su segundo y último partido de sanción. El equipo de Germán Crespo va al Nuevo Mirador con una idea clara de hacer al menos un gol fuera de casa, algo que el entrenador considera “fundamental”.

El cuadro jiennense, que se concentrará en un céntrico hotel unas horas antes del partido, afronta la segunda ronda por el ascenso a Segunda B como una bola extra después de haber sucumbido con el Racing de Ferrol en la eliminatoria de campeones. Ver cómo responderá el equipo de Crespo tras el varapalo es la gran incógnita.

El rival del Algeciras se presenta como el campeón del grupo IX, el de Andalucía oriental, con unos números despampanantes (101 puntos en 42 jornadas) y una amplia diferencia sobre sus competidores. No obstante, esos mismos guarismos reflejan que el Jaén pinchó en sus envites directos con los otros tres fuertes del grupo: Linares, Antequera (eliminado) y El Palo.

La ausencia de Choco supone la principal baja de los blancos. Aunque Moha –su sustituto– lo hizo de manera solvente el pasado domingo, Choco es uno de los pilares de este Jaén, un jugador que aporta muchísimo desde su banda. En cuanto al resto de la plantilla, Ramón dejó atrás sus molestias en un tobillo y parece que Crespo podrá disponer de todos sus efectivos para armar la convocatoria. El míster dejó abierta la puerta a algunos cambios en el once.

Crespo tuvo palabras de elogio para el Algeciras y da por hecho que el Nuevo Mirador será una olla a presión: "En Andalucía somos más calientes, las entradas están a buen precio y la gente va a apoyar a los suyos del primer al último minuto. Es normal, yo he estado allí y sé cómo se vive", aseguró el técnico, que no obstante advirtió que su vestuario no se arrugará: “Nuestro equipo ya ha demostrado en campos complicados, con muchos espectadores que no se arruga, que saca carácter, que es maduro”.

El preparador granadino de los jiennenses pasa página de la eliminatoria perdida y trata de qudarse “con lo bueno”. “Los jugadores que tienen que estar orgullosos del trabajo que hicieron, solo nos faltó un pelín de suerte”, señaló.

Crespo considera que el duelo con el Algeciras no se parecerá al vivido con los gallegos: “Ahora vamos a tener enfrente a un rival totalmente diferente, que va a intentar jugar el balón, que no va a ser tan directo como el Racing de Ferrol y eso nos puede venir bien”, sostiene.

El Real Jaén cuenta en sus filas con el goleador Antonio López (35 dianas), el delantero ex de la Balona Juan Delgado (también ex del Écija) o el llegador Mario Martos. Veteranos como Fragoso, Juanma Espinosa o Javi Pérez dan empaque a un plantel de contrastada calidad confeccionado para ascender.