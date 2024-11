Fran Fernández: "El Algeciras apenas nos había creado apuros y la última jugada nos dejó sin dos puntos"

El entrenador del Real Murcia, Fran Fernández, aseguró este sábado después de que su equipo empatase en el Nuevo Mirador en duelo de la decimotercera jornada de la Primera Federación que el marcador le dolía “el doble” porque los de casa marcaron la igualada en el 88’ y sostuvo que el Algeciras no le había “creado apuros” a pesar de haber metido a los pimentoneros “atrás”.

“La verdad es que la sensación es mala. Hicimos un gran esfuerzo y que se nos escape por segunda semana consecutiva el triunfo al final y de la misma manera, porque son jugadas muy similares... pues duele el doble”, comenzó el entrenador murcianista su comparecencia ante los medios. “Tenemos que ser más contundentes y defender más”.

“Hicimos una primera parte muy buena, en la que quizás merecimos algo más”, analizó. “Incluso unos quince-veinte minutos también bastante buenos en el segundo tiempo, pero a partir del minuto sesenta y cinco o setenta nosotros nos hemos metido y ellos nos han metido atrás”.

“No estábamos pasando pasando excesivos apuros, hemos creído que podíamos hacerle daño a la contra, porque estaban dejando mucho espacio y esa última jugada decidió que no nos llevásemos los tres puntos”, agregó.

“Yo veo que los rivales no nos dejan rematar cuando somos nosotros los que sacamos balones parados y tenemos que hacer lo mismo”, exigió a sus hombres. “Pero bueno son situaciones que se dan, ellos han estado acertados también, han realizado un último minuto bastante bueno y nada, a priori un empate fuera de casa contra un buen rival puede ser bueno, pero para nosotros no lo es porque veníamos por los tres puntos”.

Fran Fernández sostuvo en rueda de prensa que el Algeciras no le creó “apenas” situaciones de peligro a su equipo, porque los suyos habían “defendido muy bien, muy compactos, muy juntos”.

“Nosotros tuvimos algunas contras claras para haber hecho el segundo, no acertamos y nuestra intención era no haber defendido tan atrás al final, haber salido más arriba, apretar, por eso los cambios también de refresco”, defendió. “Queríamos hacer daño a la contra y anotar el segundo, pero no salió”.

“Estoy convencido de que cuando volvamos a ver el partido estaremos orgullosos de cómo estuvo el equipo”, apostilló.

Fran Fernández restó importancia a que su equipo haya enlazado tres partidos sin ganar. “Si nos atenemos al juego, yo creo que el partido que hemos realizado fuera de casa contra un buen equipo ha sido bastante bueno. Por el contrario, si nos vamos al resultado, la sensación no es buena porque otro partido más que se nos ha escapado, pero lo único que podemos hacer es seguir en esta misma línea y estar un poquito más acertado, más agresivos en las áreas”.