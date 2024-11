El Algeciras se levanta de un salto (1-1)

Algeciras/Meritorio y merecido empate de un Algeciras que salió reforzado de su cara a cara con el Real Murcia. El equipo de Fran Justo ofreció un derroche de carácter para rescatar un punto ante uno de los cocos de la Primera Federación, un firme candidato al ascenso que terminó pidiendo la hora en un Nuevo Mirador en ebullición. El Algeciras se levantó de un salto del palo de Huelva como un equipo con personalidad y agallas. Los albirrojos, tras un comienzo fogoso, se vieron sometidos por un rival que reflejó su superioridad en el tanto de Juan Carlos Real pasada la media hora. El cuadro de Fran Justo resistió hasta el descanso y se apoderó de una segunda mitad en la que todos (con el banquillo como protagonista) echaron el resto para lograr la igualada en el minuto 88 con un cabezazo de Lautaro en un saque de esquina botado por Marino. Ese córner vino en un arreón de Tomás, fundamental en su reaparición.

El algecirismo lo celebró como una victoria y no es para menos. El Murcia lo tenía todo de cara y había plasmado la talla del equipazo que tiene, pero los de Fran Fernández dejaron un resquicio a la esperanza a un Algeciras que no parece dispuesto a rendirse por las buenas. Cuando Lautaro voló para empatar, los de Fran Justo se volcaron con todo arriba y poco faltó para que se produjese una remontada heroica. Esta vez no tocó, pero el fútbol le debe una a este Algeciras.

El cuadro de La Menacha no pudo firmar la tercera victoria consecutiva en casa, pero amarró un punto que sabe a gloria y solidificó esa inercia que ha devuelto el respeto al coliseo albirrojo. Siete puntos de nueve ante Ceuta, Fuenlabrada y Murcia marcan el sendero que este vestuario quiere proseguir para no pasar apuros. A domicilio da la sensación que este equipo está capacitado para dar más de un susto.

El Algeciras salió con el once esperado a excepción de la incógnita en el lateral izquierdo tras la expulsión de Dani Merchán. El entrenador apostó por poner a Arnau Gaixas aunque en la previa había asegurado que Tomás estaba "perfectamente" recuperado. Pensado en frío, quizás era arriesgar demasiado con la vuelta del algecireño, a la postre fundamental para empatar. Los albirrojos salieron muy enchufados y a los minutos provocaron el primer ¡uy! con un balón en profundidad de Neco Celorio a Escudero, que cedió atrás para Diego Esteban pero se quedó corto. Fran Justo volvió a confiar en Neco, que apenas tuvo tiempo en Huelva porque fue el sacrificado tras la roja a Merchán.

Con el Algeciras queriendo ser protagonista en los primeros compases, ese efecto duró diez-quince minutos. Fue el tiempo que el Murcia necesitó para descifrar a los locales. Un disparo de Boateng fue el primero aviso de un conjunto pimentonero muy cohesionado, que buscaba las cosquillas con un Pedro Benito tan incisivo como omnipresente. Los de Fran Justo apenas podían sacudirse el dominio aunque cuando lo hacían buscaban el marco contrario, como un cabezazo de Escudero a las manos de Gazzaniga cumplido el 20.

Pero el partido estaba en manos del Murcia. Juan Carlos Real la tuvo en boca de gol tras un centro desde la derecha. Fue el preludio del gol grana en el minuto 34 tras una acción que debió ser defendida mucho mejor. Real adelantó a un equipo que estaba llevando el control de todo lo que sucedía. El Algeciras, no obstante, se sujetó al marcador y llegó al descanso emitiendo síntomas de que quería reengancharse.

A la vuelta del intermedio, el panorama cambió. No fue un vuelco pero fue constante. El Algeciras dio un paso adelante y retomó los mandos. Los albirrojos, eso sí, no conseguían desbaratar el entramado de un Murcia con una plantel, hombre por hombre, curtido en mil batallas en división de plata. A los algeciristas les faltaba esa chispita, como en la acción en la que Neco armó un segundo tarde un disparo franco.

Los cambios llegaron como agua de mayo en el minuto 65. Entraron los algecireños Tomás y Leiva para revolucionar la banda izquierda de los de casa. Arnau se marchó lesionado. Ni dos minutos tardó el Algeciras en acariciar el empate con una acción de Escudero en una semichilena.

El Algeciras lo intentaba de todas las maneras ante un Murcia que parecía haberse acomodado en su parcela. No se sabe si por el empuje algecirista, por una cuestión de táctica de buscar la contra y porque lo veía hecho, los de Fran Fernández no volvieron a tener ese dominio apabullante que exhibieron durante media hora en el primer tiempo.

Los jugadores de banquillo dieron otro aire a un Algeciras que quemó las naves con Manín y en el último tirón con Iván Turrillo y Juan Hernández. La afición tenía muchas esperanzas depositadas en Alvarito Leiva, que volvió a jugar y dejar esas pinceladas de futbolista diferente. Pero el premio llegó de su amigo Tomás. De una pelota luchada con bravura por el lateral nació el córner que botó Marino y remató como una perforadora Lautaro. El central derribó el muro y el Nuevo Mirador se encendió como el puesto de castañas que hace esquina entre el Fondo Sur y la Tribuna.

El Algeciras lo puso todo en el tiempo añadido para dar el golpe, incluso metió el miedo en el cuerpo al todopoderoso Murcia. El resultado y, sobre todo, la actitud llenaron a las miles de almas que se juntaron en el Nuevo Mirador. Poco más se puede añadir.