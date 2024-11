El Murcia llega a Algeciras como uno de los mejores visitantes del grupo

Algeciras/El Real Murcia se presenta este sábado en el Nuevo Mirador de Algeciras avalado por su condición de uno de los mejores visitantes del grupo II de la Primera Federación. Los pimentoneros tienen las bajas de Raúl Alcaina, Jorge Yriarte y José Ángel Carrillo, todos por lesión. Fran Fernández, el técnico, tiene claro los puntos fuertes de su oponente: "Si les dejemos que estén cómodos, compiten muy bien", advirtió.

Fernández ha avanzado este viernes que recupera a Kenneth Soler, que irá convocado, y que Saveljich se ejercitó entre algodones buena parte de la semana aunque estará. En cuanto a los lesiones: Raúl Alcaina continúa su proceso de recuperación de la lesión muscular que sufrió hace unas semanas; Jorge Yriarte evoluciona favorable de su contusión muscular y en breve iniciará readaptación al trabajo de grupo; José Ángel Carrillo sufrió una torsión de rodilla derecha. Tras realizarle las pruebas pertinentes comenzó una fase de tratamiento conservador.

Fran Fernández habló sobre el campo y el rival: “La dureza de la categoría es la que es y sabemos el equilibrio y la igualdad que hay; el Algeciras es un buen equipo y si les dejamos que estén cómodos, compiten muy bien; nosotros analizamos a los rivales, pero lo más importante es basarnos en nuestro equipo y sabemos muy bien lo que tenemos que hacer”.

El técnico almeriense comenzó hablando sobre la semana de trabajo tras el último resultado: “Empezamos nuestra semana el domingo teniendo que levantar un poco el ánimo porque es normal, pero a partir de ahí estamos entrenando muy bien y canalizando esa energía; el sábado acabamos con muchas ganas de que llegara el próximo partido y aquí lo tenemos”.

El técnico no está sorprendido por la marcha de Betis Deportivo y Antequera: “A mí no me sorprende nada de lo que pasa en esta categoría; es muy larga y hay dinámicas positivas y otras que no tanto; lo importante es superar lo antes posible las rachas no positivas y tampoco creo que estemos en una dinámica negativa; es verdad que nos falta un poco de acierto, pero tenemos que confiar en el proceso y a partir de ahí encontraremos la victoria lo antes posible”.

El técnico grana también habló sobre los aspectos a mejorar del equipo: “Se habla mucho de que nos falta acierto y es verdad, pero también es importante dejar la portería a cero; los equipos que están arriba en la clasificación son siempre los equipos que encajan poco y hay que mantener la portería a cero y más fuera de casa si queremos ganar el partido”.

Preguntado acerca de si sigue creyendo que el equipo está en clara línea ascendente, Fernández es tajante: “Sí, lo veo así; creo que en los últimos 4 o 5 partidos el equipo está mostrando una cara más similar al equipo ganador que queremos ser; luego está el acierto que tengamos y el acierto de los rivales porque no jugamos solos, pero creo que se ve que el equipo está más compacto y hecho y con las ideas más claras; tenemos que tener ese equilibrio entre defensa y ataque y seguir mejorando”.

