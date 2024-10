Algeciras/La última derrota en casa del Algeciras CF ha dejado una larga resaca entre el algecirismo, entre una afición que se pregunta qué le pasa a su equipo, por qué no termina de funcionar. Entre las muchas cuestiones que rodean el ambiente ahora mismo figura una que no es baladí sobre la situación del gran capitán del vestuario: ¿Qué pasa con Iván Turrillo? ¿No tiene hueco en este Algeciras? ¿Ha perdido su sitio definitivamente? Al aficionado le preocupa esto casi tanto como los resultados.

El pasado viernes en el doloroso revés contra el Hércules, el Nuevo Mirador se quedó sin ver uno solo minuto a Iván Turrillo sobre el césped estando el '8' en perfecto estado de revista. El centrocampista no salió por decisión técnica de un entrenador que apostó por otros cinco recambios en el segundo tiempo. Cuatro de ellos saltaron en el último cuarto hora al mismo tiempo. El algecireño venía siendo suplente ya en las últimas semanas, pero nunca se había quedado sin participar. Seguramente los estadísticos de Siglo Rojiblanco puedan arrojar luz, pero Iván no se quedaba en blanco en un partido oficial del Algeciras desde no se sabe cuándo.

Fran Justo ha ido dando forma a un once, con sus matices, en el último mes. El técnico ha establecido una alineación que ha encontrado cierto punto de estabilidad como visitante, pero no consigue la ansiada victoria en casa. Hasta cuatro oportunidades ha dejado pasar ya el Algeciras en un inicio de campeonato que se puede tildar de insuficiente. Un solo triunfo en ocho jornadas es un saldo muy inferior a lo que todo el mundo esperaba de este proyecto, empezando por la propiedad y la dirección deportiva.

Dentro de esos esquemas de juego del preparador gallego, Iván Turrillo se ha ido cayendo poco a poco hasta desaparecer como el pasado viernes. Marino Illescas ha agarrado la batuta en el centro del campo y parece que lo va a hacer por el momento. Y Diego Esteban ha empezado a responder con goles jugando en esa posición más adelantada en la conexión con Rodrigo Escudero. El viernes, el míster buscó soluciones en otros cambios que, a la postre, no surtieron el efecto deseado. En las gradas echaron en falta a su capitán, con ese plus que siempre da y con esa capacidad de llegada desde la segunda línea. De hecho, el pasado curso lo demostró siendo uno de los máximos realizadores del equipo. Aunque solo sea por su carácter, el algecireño siempre suma.

El de El Cobre, que hace nada cumplió los 500 partidos oficiales con el equipo de su tierra, no se inmuta y sigue a lo suyo: a trabajar sin abrir la boca, sin el más mínimo indicio de malestar. Aunque esta situación sea nueva para él, Iván ha pasado por todo tipo de circunstancias y también vivió temporadas de comer mucho banquillo en sus comienzos. Si alguien puede revertir esa situación, es él.

Otra ausencia que también llamó poderamente a la afición el pasado viernes fue la de Neco Celorio. El joven cedido por el Racing de Santander lleva sin minutos desde la cuarta jornada, la de la derrota contra el Marbella, cuando salió desde el banquillo. A Neco se le intuye talento, se le ven cositas, pero va a tener que armarse de paciencia y trabajo diario para volver a la rotación.