Duro golpe de realidad para el Algeciras (2-3)

Algeciras/Duro, durísimo golpe de realidad el que se llevó el Algeciras CF este viernes contra el Hércules. Los albirrojos lo fiaron todo a un inicio explosivo, a una primera parte de desenfreno que lució en ataque pero dejó al aire las vergüenzas de una defensa con enormes fallas. Si la intención de Fran Justo era librar un duelo a pecho descubierto, la idea no funcionó. De hecho, aguantó medio tiempo. El segundo periodo se jugó a lo que el Hércules quiso, un Hércules que acabó mucho más entero a pesar de que había tenido menos descanso y se ha metido una paliza de viaje. Todas esas pamplinas que se suelen contar antes de un partido. El fútbol castigó de mala manera al Algeciras con un rival que hizo muchísimo daño en las ocasiones que se le brindó. Los albirrojos fallaron un penalti en botas de Javi Avilés con el 1-1 y los de Alicante contestaron marcando dos goles en sendos tiempos añadidos, antes del descanso con un trallazo de Alvarito y en el minuto 91 para dejar KO al Nuevo Mirador.

El Algeciras no gana en su casa. El equipo no termina de conectar con la afición a través de ese veneno llamado victoria. Y Fran Justo no da con la tecla. Cada cual tendrá sus explicaciones y sus opiniones, pero la realidad es que han pasado cuatro encuentros en el Nuevo Mirador y solo se han quedado dos puntos. Por eso, básicamente, este Algeciras está en puestos de descenso y no termina de despegar si es que alguna vez llega a hacerlo.

Los rojiblancos no aprovecharon una primera mitad para haberse ido al descanso con tres o cuatro goles. No solo no atinaron del todo en el área contraria, mostraron carencias en la suya propia que permitieron al Hércules hacer dos goles, tres si se cuenta el que le anularon con el 1-1 a Josema. En el primer tanto blanquiazul, un fallo de marca de cadete; en el segundo, nadie sale a obstaculizar un disparo desde la quinta leche; y en el tercero, las piernas y la desorganización lo dijeron todo. ¿De qué vale llegar diez veces a la portería contraria si el rival con cuatro llegadas te hace tres goles?

Debut de Iker Venteo

El once del Algeciras presentó la novedad obligada en la portería del debut de Iker Venteo. No era ni un secreto a voces porque Fran Justo ya avanzó que el barcelonés sería el relevo del lesionado Lucho y apostó ciegamente a que el joven meta en su “mejor momento”. El gallego introdujo otra pincelada a la alineación con la vuelta de Paris Adot al lateral diestro por Rafa Roldán. El resto, los mismos que salieron ante el Betis Deportivo, refrendando que la batuta del centro del campo está ahora en manos de Marino.

Primer tiempo desatado

El Algeciras salió intenso. Esta vez sí, desde primera hora. Los albirrojos protagonizaron un par de acercamientos rápidos y a los cuatro minutos dieron en la diana gracias a una buenísima acción de Rodri Escudero, que sacó un pase perfecto al centro del área y allí enganchó el disparo Diego Esteban, que sumó su segundo tanto de la temporada. A los 9 minutos emergió el Hércules para decir aquí estoy yo. Habilitó Javi Moreno a Coscia y el atacante chutó fuera. Tres después empató el cuadro blanquiazul por medio de Montoro, de cabeza a la salida de un córner. Falló en la marca Merchán y el central cabeceó muy cómodo. En la jugada anterior, Iker Venteo había hecho un paradón a Nico Espinosa para estrenarse en la portería. Esa le sorprendió por arriba.

Diego Esteban celebra el 1-0 del Algeciras ante el Hércules. / Erasmo Fenoy

El partido no concedió un respiro y en el minuto 14 se produjo un penalti a favor de los de casa. Tomás se metió hasta la cocina y fue derribado por Sotillos, al que traía loco. a Tomás. Falló el penalti Javi Avilés para el Algeciras. Le pegó el madrileño a las nubes, que la semana anterior sí había acertado ante el filial del Betis. Fútbol.

El Hércules sufrió un contratiempo en el 25' que a la postre sería decisivo. Sotillos se lesionó y entró Alvarito. El Algeciras seguía a lo suyo y en el minuto 37 salvó Carlos Abad al Hércules en un córner con mucho peligro en el que remató Marino casi desde el suelo. Un instante después, contra de los alicantinos y susto porque el árbitro anuló un gol en una falta lateral que remató Josema.

Se volvieron a adelantar los albirrojos cuando ya se vislumbraba el descanso. Tras un córner, balón que metuió Eric Montes, no atajó Carlos Abad y el balón acabó dentro entre el choque de Rodri Escudero y un defensor. 2-1 en el minuto 43. Pero todavía había mecha para más porque Dani Merchán pudo hacer el 3-1 en el descuento tras una cabalgada de Adot. Sin embargo, de una falta bastante alejada del área, Alvarito se sacó un trallazo imparable para Venteo en el último segundo del añadido. Nadie salió a taponar al carrilero. Mazazo antes del descanso.

Una acción a balón parado del Algeciras - Hércules. / Erasmo Fenoy

El segundo tiempo, otra película

La sensación era que el Algeciras había perdonado la vida al Hércules y no solo por el penalti marrado. Los alicantinos se habían agarrado al partido con todo su ser.

A la vuelta del intermedio, el partido se fue convirtiendo en lo que el Hércules quería. El ritmo decayó y el juego se enmarañó bastante. Los visitantes, eso sí, tomaron el control por momentos, anulando a un Algeciras que había llevado las manijas con alegría.

Justo aguantó el primer cambio hasta el minuto 65 con la entrada de Javi Gómez, pero las sustituciones le sentaron mejor al conjunto de Torrecilla, que se veía más entero según pasaban los minutos. El técnico rojiblanco optó por quemar las naves a falta de un cuarto de hora porque se veía que el partido no se inmutaba. Cuádruple cambio con Leiva, Roldán, Manín y Javi Alonso. Y primera vez que el capitán Iván Turrillo se queda sentado un partido entero estando disponible. Es palpable que el '8' no ha casado con los planes del joven entrenador.

El Algeciras no llegó a ser ni un querer sin poder porque el choque murió hacia donde se veía que iba a caer, con el Hércules acechando y con Artiles sacándose el gol del 2-3 en el minuto 91 tras pasearse por el borde del área, de nuevo sin piernas de por medio, y chutar cruzado perfecto, fuera del alcance de Venteo. Ningún gol fue un cante, pero el debutante en la portería solo pudo lucir en su primera intervención.

Otro chasco para el algecirismo, que para celebrar un triunfo probablemente tendrá que esperar al próximo martes con la visita de España sub-21 ante Malta.