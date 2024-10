Fran Justo: "Es un golpe duro, desde el minuto setenta el Hércules estuvo mejor que nosotros"

Fran Justo, entrenador del Algeciras Club de Fútbol, aseguró que la derrota cosechada a manos del Hércules en el tiempo añadido en el Nuevo Mirador hará a su equipo “el daño que nosotros dejemos que nos haga”, aunque admitió que se trataba de “un día duro”.

“Parece que nos repetimos, el equipo mejoró, consiguió hacer para mí los mejores minutos de fútbol de toda la temporada e irse al descanso con 2-2 era cruel con el trabajo de los chicos”, sostuvo el preparador en su comparecencia ante los medios.

“A nivel mental es duro ver ese empate e intentamos intentarlo gestionar de la mejor manera”, analizó. “Creo que el partido estuvo igualado hasta el minuto 65, pero a partir del 70 perdimos el control y entiendo que el Hércules y estuvo mejor que nosotros. No es que tuviesen ocasiones, pero temíamos que podía llegar el gol en cualquier acción, porque demuestran una efectividad tremenda, cosa que nosotros añoramos”.

“La derrota es dura porque siempre que pierdes es duro. Cuando creo que hagamos el análisis en frío de todo el partido, aún nos va a doler un poquito más”, vaticinó. “Es difícil, cometemos errores que no habíamos cometido nunca en el balón parado defensivo”.

“El equipo había sido muy fiable durante toda la temporada. Creo que nos hacen un gol en un error muy grave en el primer córner. Llevamos dos semanas en casa encontrando golazos desde muy lejos y a veces el fútbol es así, parece que te pone piedras en el camino, que te pone trabas” lamentó.

“Intentas hacer las cosas y trabajar para darle la vuelta, pero sí que creo que hay que mirar muchas cosas que hicimos bien, pero hay otras que hicimos mal, que tenemos en nuestro debe a partir del minuto setenta y que te llevan a perder un partido”, asumió. “Hay que valorar todos los escenarios, si estás en partido, si haces las cosas bien en los momentos claves.

“Seguro que vamos a sacar muchos aprendizajes, pero también es verdad que ya tenemos ganas de aprender desde la victoria”, dijo. “Yo también prefiero jugar horrible y ganar, porque me voy liquidado por perder. Si hubiese ganado, desde la victoria es mucho más sencillo de ver el error e intentarlo mejorar”.

“No voy a decir eso de que el fútbol es injusto”, confesó. “Hemos podido hacer cosas mucho mejor y es en lo que tenemos que poner el foco. No nos pueden hacer el 1-1, no nos pueden hacer el 2-2 y no nos pueden hacer el 2-3. Y eso depende de nosotros, no depende del azar, depende de nosotros y en eso sí que tenemos que poner el foco, sí que lo tenemos que mejorar y creo que son acciones, además, que en el equipo, en balón parado defensivo, no sé, hablo de memoria, pero creo que no habíamos encajado en toda la temporada”.