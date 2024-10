El Algeciras y sus problemas en casa

Algeciras/Los problemas crecen en casa para el Algeciras CF. Si uno recurre a los números para tratar de sobrellevar la durísima derrota del pasado viernes contra el Hércules, la digestión se complica aún más. El equipo de Fran Justo está protagonizando el peor inicio del club en el Nuevo Mirador en las cuatro campañas que lleva en Primera Federación. Como referencia, este Algeciras ya ha perdido la mitad de partidos como local que perdió en toda la pasada andadura.

Lo que se antojaba como una doble oportunidad para despegar ante su afición se puede convertir en un freno para el nuevo proyecto rojiblanco. El Algeciras volvió a las andadas ante su fiel hinchada con una derrota de las que hacen daño, de las que causan mella en la moral. Lo peor de todo es que refrendó una tendencia que comienza a ser peligrosa... y el próximo sábado vendrá el Ceuta para vivir un Derbi del Estrecho con algo más que tres puntos en juego.

El Algeciras figura entre los peores locales del grupo con solo dos puntos en cuatro partidos, los mismos números que el Intercity y el Atlético de Madrid B. También han sacado dos puntos en casa el Fuenlabrada y el Sanluqueño pero ambos en tres encuentros aún.

A los de Fran Justo se les ha indigestado el Nuevo Mirador. El esquema que sí parece funcionar como visitante no cuaja en casa y un equipo que no es capaz de cumplir ante su afición normalmente está condenado a pelear por la permanencia hasta el último instante. Esa película ya la han visto no hace mucho en La Menacha.

El último once inicial del Algeciras. / Erasmo Fenoy

El Algeciras está en las antípodas del arranque que tuvo en casa hace un año. Los albirrojos comenzaron la liga en el Nuevo Mirador con tres victorias y un empate en sus primeros cuatro partidos, es decir, diez puntos de doce. Los de Lolo Escobar ganaron al San Fernando, al Mérida y al Córdoba de Iván Ania y solo dejaron escapar dos puntos contra el Sanluqueño en aquella tarde en la que David Martín tuvo una clamorosa ocasión en el último suspiro.

La primera derrota casera de aquel Algeciras no llegó hasta mediados de noviembre cuando los albirrojos cayeron por la mínima contra el Intercity. Ese equipo tuvo un bache importante en su templo entre noviembre y enero, pero solo sufrió cuatro reveses en su estadio en todo el curso, solo dos en la primera vuelta. A pesar de las malas sensaciones arrastradas durante toda la segunda vuelta, aquel equipo se salvó sin grandes complicaciones.

En la temporada 2022-23, el Algeciras ganó su primer envite en casa y luego zozobró con una derrota y dos empates que arrojaron un saldo de cinco puntos de doce. El segundo proyecto de Iván Ania alternó victorias con tropiezos y los albirrojos acabaron salvándose con extremo sufrimiento tras conceder hasta siete derrotas en el Nuevo Mirador, la última ante el Real Madrid Castilla el día que los algeciristas se salvaron gracias a los otros resultados.

Aquel Algeciras acabó como el penúltimo peor local del grupo con 22 puntos, solo uno más que el madrileño Sanse. Los peores locales terminaron en su mayoría firmando el descenso de categoría, lo que refrenda eso de que el que no funciona en su campo... termina perdiendo el sitio.

Aficionados del Algeciras, ante el Hércules. / Erasmo Fenoy

En la 2021-22, el Algeciras del debut en Primera Federación tuvo un comienzo templado en el Nuevo Mirador con tres empates y una victoria en sus primeros cuatro partidos. El primer proyecto de Félix Sancho e Iván Ania echó a rodar en casa con tablas ante el Sabadell y el Andorra, dos aspirantes al ascenso, pero brindó espectáculo con una goleada al Costa Brava (un 5-1 que todavía se recuerda) antes de firmar otra igualada, ante el Betis Deportivo.

Aquel Algeciras no perdió en el Mirador hasta diciembre al ceder contra el Sanluqueño y solo concedió una derrota más en toda la campaña, en febrero contra el Alcoyano. El conjunto de Ania llegó a ganar cuatro enfrentamientos seguidos en su estadio y si no llega a ser porque empató muchos en el último tramo se habría clasificado para el play-off de ascenso. Se quedó a un punto del gran premio.