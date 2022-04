Un pulso a las ambiciones

Con una calurosa despedida de un grupo de aficionados, todavía de madrugada, el Algeciras CF puso rumbo a tierras de Castellón, donde este sábado (19:00) se enfrenta al Villarreal B. El equipo de Iván Ania encara la 30ª jornada del grupo II de la Primera RFEF ante un rival directo para seguir en la puja por el playoff de ascenso. Los albirrojos, que han completado un mes de marzo notable con cinco partidos sin perder, se juegan la posibilidad de dar un golpe en la mesa de los candidatos ante un filial que todavía se agarra a la pelea por el liderato.

Después de dos empates consecutivos sin goles en el Nuevo Mirador, ante el Albacete y el Linares, el Algeciras emprende abril con un calendario que va a marcar seguramente las aspiraciones de los de Ania. Con 44 puntos, los albirrojos están a uno solo del cuarto y a ocho del mini submarino, el tercero. De ganar, los del Mirador se meterían muy de lleno en ese vagón delantero, pero todo lo que sea sumar se antojaría positivo.

Alineaciones probables Villarreal B: Iker Álvarez; Miguel Leal, Dela, Martín Pascual, Tasende, Del Moral, Lozano, Pacheco, Ahn, Jackson y Arana. Algeciras CF: Pol Tristán; Almenara, Mariano, Jordi Figueras, Tomás, Pepe Mena, Borja, Iván, Roni, Romero y Juan Serrano. Árbitro: Alonso de Ena Wolf (Zaragoza). Hora: 19:00 (30ª jornada, en directo por Footters y Fuchs Sports). Estadio: Ciudad Deportiva del Villarreal. Antecedentes: Es la primera vez que el Algeciras visita al filial del Villarreal.

Ania recupera al algecireño Tomás tras sanción, que volverá al lateral izquierdo, y tiene la baja de Álex Robles, con una rotura muscular aún por determinar. El técnico mantiene todavía fuera a Rafa Tresaco y Víctor López, con los que no quiere forzar una recaída. La plantilla se ejercitó en la ciudad deportiva amarilla este sábado en su última sesión.

El once genera varias incógnitas después de que el entrenador dejase sentado a Mariano por Van Rijn la pasada jornada. Además, habrá que ver si Roni está para salir de inicio o repite Bueno. Ania corroboró que trató de reservarlo ante el Linares aunque echó mano del ariete la última media hora. "Roni no está al cien por cien pero sí disponible. Mi idea era no utilizarlo si no era necesario. Esta semana ha entrenado con normalidad", explicó el asturiano que, como es habitual, auguró "la mejor alineación para poder ganar". El míster dio un tironcito de orejas a los extremos Renato y Leiva. ¿Habrá refrescos?

"Vamos a uno de los campos más difíciles de la categoría, contra un equipo que ha estado toda la temporada arriba, muchos momentos como líder", manifestó Ania en la rueda de prensa previa. "Creo que llegamos en un momento parecido los dos y que va a ser un partido entre dos equipos que proponen, que quieren someter al rival y que se decidirá por los detalles".

Ania insiste en que el Algeciras tiene que "mejorar" en varios aspectos si quiere seguir mirando arriba. "Ya lo dije después del último partido, hay cosas que nos vienen sucediendo y estamos insistiendo en ellas para ser el mejor equipo posible", aseguró el míster, que ha digerido "una semana más atípica, con un viaje muy largo y todo en menos días".

El técnico advierte de que el Villarreal B será distinto al que jugó en el Nuevo Mirador. "Aquí vino con muchísimas bajas", concedió. "Es un equipo dominador, que juega casi siempre 4-4-2, somete, combinativo, acumula mucha gente por dentro y si no estás bien junto se siente cómodo". "Lo he preparado pensando en que sacarán su mejor alineación posible. Tienen jugadores que veremos jugando en Primera división, de un nivel muy alto".

Ania mira abril como "un mes importante no solo por los rivales, también porque si sumas de tres en tres impide sumar a ese rival", argumentó. El asturiano insiste en ser "ambicioso y pensar en grande". "No vamos a ser hipócritas, pensamos en aspirar a todo, estamos bien posicionado y si somos capaces de hacer un muy buen final estaremos ahí".