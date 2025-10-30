Así es el próximo rival del Algeciras: el Eldense, un favorito en plena transición

El Algeciras CF vuelve a Elda más de 35 años después. Los rojiblancos visitarán este próximo sábado (16:15) al Club Deportivo Eldense, un histórico del fútbol alicantino que viene de haber disputado las dos últimas temporadas en Segunda División. El equipo del Nuevo Pepico Amat afronta un proceso de transición tras el cambio de propiedad del club y el relevo en el banquillo, que ostenta de manera interina el conocido exfutbolista Claudio Barragán.

El Eldense se las verá con el Algeciras tras haber jugado y superado la primera ronda de la Copa del Rey. Los azulgranas vencieron en La Victoria al Real Jaén (1-3) el pasado miércoles en un esfuerzo que conllevó nueve horas de autobús entre el viaje de ida y de vuelta. Como suele ocurrir en estas situaciones, no se sabe si influirá más el cansancio o la motivación del triunfo.

El CD Eldense marcha en la clasificación del grupo II de la Primera Federación con 11 puntos en la 13ª posición, es decir, con los mismos puntos que el Algeciras y justo por detrás de los rojiblancos. El cuadro de Elda ha cosechado dos victorias, cinco empates y dos derrotas, y cuenta con un saldo goleador de ocho tantos a favor y diez en contra (-2). El mismo bagaje que los del Nuevo Mirador.

El próximo rival del Algeciras forma parte de ese pelotón de aspirantes al ascenso del grupo. Con esa motivación han aterrizado los nuevos propietarios de la entidad, un grupo inversor internacional que compró las acciones a Pascual Pérez, el propietario de Finetwork, por unos 2,5 millones de euros. Carolina Holguín Tafur se convirtió en la primera presidenta en la historia de la institución con el firme propósito de "llevar al club a lo más alto" bajo el eslogan de "fe en el destino".

Al poco de tomar el control, la nueva propiedad ejecutó su primera decisión drástica, seguramente ya prevista, la destitución de Javi Cabello. Fue el primer entrenador destituido esta temporada en el grupo II. La decisión se produjo tras el empate en Barcelona ante el Europa en la octava jornada, tras un partido que el Eldense igualó por un polémico penalti casi al final. "Su salida se enmarca en un proceso natural dentro de nuestro proyecto deportivo, con el firme propósito de seguir avanzando hacia los grandes objetivos que nos proponemos como institución y continuar escribiendo capítulos memorables en la historia del club", alegó la dirección. El club eligió al técnico del filial, Claudio Barragán, para una transición que todavía se desconoce cuánto durará.

Claudio Barragán, un clásico del fútbol español, debutó la pasada jornada con un empate en casa ante el Real Murcia, un resultado endulzado sin duda por la victoria del miércoles en la Copa. El Eldense se impuso con claridad al Real Jaén (Segunda Federación) en una noche pasada por agua. Boston, Bustillo y Hamza marcaron los goles de los azulgranas y el exalgecirista Mario Martos rubricó el tanto del Jaén. Barragán formó con un equipo reconocible, pero con oportunidad para los jugadores que han tenido menos minutos hasta ahora en liga. El Eldense jugó con la siguiente alineación: Valencia; Álex Serra (83' Ibarrondo), Dumic, Gaixas, Vallejo; Molina (45' Guille Macho), Carlos Jiménez, Bustillo, Núñez (45' Nacho Quintana); Bellari (60' Ibáñez) y Boston (60' David Ruiz). Es decir, descansaron algunos de los muy titulares como Fidel y Dioni.

Tras pasar las dos últimas temporadas en Segunda, en el fútbol profesional, el Eldense perdió la categoría en mayo a las órdenes de José Luis Oltra. El club hizo un borrón y cuenta nueva, como es habitual en estos casos, y confeccionó una plantilla en la que solo se mantienen Dumic y Nacho Quintana.

La renovación fue profunda en un vestuario al que llegaron como fichajes los porteros Ramón Vilà (Córdoba) y Valencia (Osasuna Promesas); los defensas Arnau Gaixas (Algeciras CF), Floris Smand (Cambuur de Holanda), Álex Serra (Valencia Mestalla), Vallejo (Deportivo Aragón), Carlos Jiménez (Al-Qadsiah de Arabia), David Ruiz (Castilla) y Clemente (volvió de la cesión al Andorra); los centrocampistas Marcos Bustillo (Sestao River), Borja Calvo (Valencia Mestalla), Guille Macho (Zamora), Boston (Rayo Majadahonda), Manu Molina (Málaga) y Quintanilla (Almería); y los delanteros Ibarrondo (Andorra), Rubén Ibáñez (PAS Lamia de Grecia), Rafa Núñez (Elche), Hamza Bellari (Valencia Mestalla), Salazar (Estoril de Portugal), Fidel Chaves (Albacete) y Dioni (Málaga).

Entre los refuerzos hay un nombre propio para el algecirismo como el de Arnau Gaixas. El defensa central fue de menos más el pasado curso en el Nuevo Mirador y acabó formando la pareja habitual con Aleix Coch. El catalán ha disputado como titular ocho de los nuevos partidos de la presente campaña.

Dos nombres que sobresalen en el plantel azulgrana y que sacudieron el mercado de verano son los de Fidel Chaves y Dioni. A sus 36 años, Fidel suma tres goles (es el pichichi del equipo) y continúa siendo determinante. A su lado, Dioni, con 35 años y el aval de ser uno de los máximos artilleros de la historia de la categoría. Solo ha hecho una diana de momento, pero es un futbolista que de por sí solo puede condicionar un partido.