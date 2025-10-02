Así es el próximo rival del Algeciras: el Betis Deportivo, un filial en transición

El Algeciras CF se cruza este sábado (14:00 horas) con el Betis Deportivo, uno de los dos equipos del grupo II de la Primera Federación que todavía no conoce la victoria esta temporada. Los verdiblancos afrontan un momento de transición tras un verano de profundos cambios y el inicio de un nuevo proyecto bajo la batuta de Javi Medina, el técnico que hizo soñar al modesto Antequera el pasado curso con el playoff de ascenso a Segunda División.

Tras su segunda victoria liguera, la primera en el Nuevo Mirador, los algeciristas se desplazan a Sevilla, a una plaza habitual en los últimos años como la Ciudad Deportiva Luis del Sol. Será la tercera intentona de los heliopolitanos para brindar ese triunfo que se les resiste y que la pasada semana acariciaron en su visita al Marbella.

El filial ha sumado tres puntos de 15 posibles en un arranque con tres empates y dos derrotas. Los béticos comenzaron la temporada con unas tablas en Teruel (0-0) y salvaron un punto en su estreno en casa ante el Nàstic de Tarragona (2-2). En la tercera jornada, los verdiblancos cayeron en el derbi chico sevillano (1-0) y a la semana siguiente encajaron un duro revés en su campo ante el Atlético Madrileño (0-2). La pasada jornada, los de Javi Medina se adelantaron en Marbella, pero terminaron con una nueva igualada (1-1).

El entorno bético asume que el nuevo modelo y la plantilla necesitan un periodo de adaptación, y también conceden con que está faltando esa pizca de fortuna necesaria para que ciertos partidos se decanten de su lado.

La primera gran decisión en la cantera del Real Betis se tomó con la no continuidad de Arzu como entrenador del filial. Los verdiblancos acabaron el pasado curso con una salvación deslucida de un conjunto que fue claramente de más a menos y que sobrevivió al continuo trasiego de jugadores hacia el primer equipo. El último en eclosionar fue Pablo García, el extremo que se exhibió en el Nuevo Mirador y que ya estaba a punto de derribar la puerta del vestuario de Pellegrini. La dirección deportiva apostó por el regreso de Javi Medina, uno de los técnicos más jóvenes y talentosos de la Primera Federación. El sevillano comenzó su andadura profesional como segundo entrenador del CD Gerena, paso previo a su primera etapa en la cantera del Betis, de la que formó parte del cuerpo técnico del Betis Deportivo desde 2019 hasta 2022. El Antequera le catapultó de vuelta.

La transformación del plantel del filial del Betis ha sido importante con la marcha de futbolistas señalados y de peso como Marcos Fernández (fichado por el Espanyol y cedido al Ceuta), Guilherme (cedido al Real Valladolid), Souleymane (Granada), Diao (traspasado al Como italiano), Mateo Flores (cedido al Arouca) o Gonzalo Petit e Ismael Barea (cedidos al Mirandés del exalgecirista Fran Justo). Ángel Ortiz y el mencionado Pablo Garcían son ya futbolistas de Primera de pleno derecho.

El vestuario mantiene a jugadores renovados como De Roa, Germán, Arribas, Busto, Adrián, Óscar, Garreta, Sorroche, Mawuli o Carlos Reina. Ni que decir tiene que Javi Medina se ha apoyado desde el primer momento en la inagotable savia de la categoría juvenil como jugadores Manu González, Rodrigo Marina, Fabián Embalo, Sosu o Morante, hijo del reconocido matador de toros Morante de la Puebla.

El Betis, no obstante, también ha echado mano de la cartera. Al igual que el resto de filiales de la categoría, los verdiblancos han fichado prácticamente a placer. Así, el plan renove llevó hasta Heliópolis a prometedores futbolistas como el marroquí Moha, la revelación de la Balona la pasada temporada en Segunda RFEF y la mejor noticia de los albinegros en un año nefasto por el descenso. El club reforzó sus líneas con Antonio Toral (Real Murcia), Gismera (Atlético Madrileño), Ian Forns (Espanyol B), Traoré (Southampton inglés), Vlad (Farul de Rumanía), Borja Alonso (Castilla), Bladi (St. Etienne francés), Sousa (Amora portugués), Gnangoro (de vuelta del Sanluqueño) y Yoan Koré (París de Francia).

Zidane, en el Mundial sub-20

Una de las bajas seguras de Javi Medina para el encuentro de este sábado ante el Algeciras es la del zaguero Elyaz Zidane, que disputa con la selección de Francia el Mundial sub-20 que se celebra en Chile, donde los verdiblancos también tienen con España a su gran joya de la primera plantilla, Pablo García.

El futbolista galo se marchó el pasado 22 de septiembre y podría permanecer en tierras chilenas hasta el 19 de octubre, cuando se disputará la final. El combinado francés se estrenó con triunfo por 2-1 ante Sudáfrica y se las verá con Estados Unidos (jueves 2, 17:00 horas) y Nueva Caledonia (domingo 5, 17:00 horas) en la fase de grupos. Elyaz Zidane fue titular en la primera jornada liguera ante el CD Teruel.

Otro que no estará ante el Algeciras es Dani Pérez, que cayó lesionado en el derbi de filiales. El centrocampista sevillano sufre una lesión miotendinosa de grado moderado en el bíceps femoral derecho después de las pruebas realizadas por los servicios médicos del Real Betis. Podría perderse, al menos, un mes de competición. El bético aspiraba también a la convocatoria para el Mundial sub-20.