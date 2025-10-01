Jony Álamo se hace con las manijas del Algeciras

Jony Álamo se ha hecho con las manijas del Algeciras CF. El centrocampista se ha convertido en una pieza importante para el nuevo equipo rojiblanco y lo refrendó el pasado domingo en la victoria ante el Real Murcia, cuando regresó a la titularidad tras su ausencia obligada por sanción de la semana anterior. Álamo sobresalió en la actuación coral de los chicos de Javi Vázquez en un partido especialmente complicado para los futbolistas de la zona ancha, en una tarde más para correr y sufrir que para mover y circular el balón.

Casualidad o no, la vuelta de Jony Álamo al once coincidió con el regreso de la versión más combativa del Algeciras. El medio había sido titular en las tres primeras jornadas del campeonato, pero fue expulsado por doble amarilla en el último suspiro del triunfo en Alicante y se tuvo que perder el choque ante el Sabadell. Después del tropiezo en el Nuevo Mirador frente a los catalanes, se abrió la duda razonable de si el Algeciras había bajado el pistón o de simplemente se pudo tratar de un accidente, de una tarde tonta. La victoria trabajada ante uno de los grandes del grupo disipó cualquier duda al respecto.

Jonathan Carmona Álamo (25/09/2001) lució ante el equipo puntero de su región. El rojiblanco es natural de La Unión (Murcia) aunque nunca ha vestido la elástica grana. Sí lo hizo cerca, en un Cartagena con el que se cruzará esta temporada en el mismo grupo.

El técnico algecirista innovó el pasado domingo al dejar solo dos centrocampistas, Álamo e Iván Turrillo, sacrificando a Óscar Castro para dar más presencia al ataque en el área contraria. El todoterreno Castro entró tras el descanso para refrescar el centro por el eterno capitán algecireño. En las cuatro citas anteriores, Javi Vázquez había dibujado un esquema con tres en el medio. Sea cual sea el sistema, da la sensación de que el unionense tiene cabida y prioridad. Más allá de su influencia en el juego, Álamo se ha convertido en uno de los lanzadores desde la esquina.

Javi Vázquez hace indicaciones a Jony Álamo. / Erasmo Fenoy

Un medio fino que no rehuye la pelea

Con la prudencia de que solo han transcurrido cinco jornadas de las 38, parece que el Algeciras ha encontrado a ese perfil idóneo de futbolista para suplir a Marino Illescas, ahora en el Mirandés de Fran Justo en Segunda División. Cuando el club anunció el fichaje del murciano, hubo ciertas dudas por el aspecto físico de un jugador que venía de estar sin jugar casi desde el invierno, cuadno se desvinculó del Marbella. Sin embargo, Jony había estado este verano ejercitándose con el Cádiz y muy cerca de estampar su firma con los amarillos. El director deportivo, Jordi Figueras, anduvo rápido cuando el centrocampista acabó su compromiso con los cadistas.

Canterano del Elche CF, club con el que debutó en Segunda en 2020, el futbolista unionense jugó todos los partidos de la Copa del Rey 2020/21 con el equipo ilicitano. Un año después, Jony recaló en la Cultural y Deportiva Leonesa para competir en Primera Federación y, tras un breve regreso al filial del Elche, el centrocampista se marchó al FC Cartagena. Aunque fichó para reforzar al filial cartagenero, Álamo se ganó un sitio en el primer equipo del Efesé y disputó 21 partidos con los albinegros en el campeonato de Segunda de la 2023/24.

El Marbella se hizo con sus servicios el pasado verano en un fichaje que despertó ilusión entre la hinchada marbellera. El medio solo pudo jugar 18 partidos (16 como titular) hasta que una lesión cortó su buen momento. Álamo se convirtió en uno de los jugadores más destacados de la primera vuelta del Marbella, pero se lesionó en el encuentro de la jornada 17. Reapareció a primeros de 2025 en la cita de Copa ante el Atlético de Madrid, pero ya no volvió a vestirse de corto con los blanquillos. El futbolista llegó a un acuerdo para salir del club a finales de enero y quedó libre.

El nuevo futbolista del Algeciras estuvo en la órbita del Cádiz este mismo verano. De hecho, el centrocampista llegó a entrenarse con los amarillos y firmó un preacuerdo con el club por el cual la entidad gaditana podría cerrar el fichaje antes del 10 de agosto. Los cadistas descartaron la incorporación de Álamo, que trabajó en su recuperación en la Ciudad Deportiva de El Rosal. En 2022 el murciano tuvo que ser operado por una dolencia en la misma zona, uno de los motivos por los que el Cádiz decidió no arriesgarse con el jugador. Mejor para el Algeciras.