Las entradas para el Betis Deportivo - Algeciras: precios y cómo conseguir una

El Algeciras CF pondrá a la venta este jueves en el estadio Nuevo Mirador las entradas que el Real Betis le ha facilitado para los aficionados que estén interesados en asistir al partido que los rojiblancos disputarán con el Betis Deportivo este próximo sábado (14:00 horas) en la Ciudad Deportiva Luis del Sol, correspondiente a la 6ª jornada liguera del grupo II de la Primera Federación.

"Este jueves a partir de las 10:00 horas en las oficinas del estadio se van a poner a la venta las entradas que el Real Betis ha facilitado al club hasta fin de existencias. El pago será únicamente con tarjeta a un precio de 16 euros", ha informado la entidad del Nuevo Mirador.

Ni el Betis ni el Algeciras han especificado de cuántas entradas se tratan, lo que los verdiblancos sí han dejado claro es que "en las gradas de los aficionados del Real Betis no estará permitida la presencia de aficionados con distintivos del equipo visitante".

El Betis, además, ha comunicado lo siguiente sobre las entradas para el encuentro: "Los abonados y socios 'Soy Bético podrán acceder gratuitamente al partido. Para ello, deberán obtener su entrada online a través de la web oficial, introduciendo su ID y PIN. El proceso estará activo hasta tres horas antes de cada encuentro, en este caso hasta las 11:00 horas del sábado. El socio recibirá un correo electrónico con la entrada y tendrá que acceder al recinto deportivo con su teléfono o el PDF impreso. En ningún caso se podrá acceder a los partidos con el carnet físico del Real Betis Balompié".

"El socio que saque una entrada y no acuda de manera reiterada, privando de ese derecho a otro socio, podrá ver limitada su asistencia gratuita a posteriores partidos del filial", advierte el club local.

"Para favorecer la asistencia de todos los béticos al filial, los socios y abonados pueden comprar dos entradas adicionales para acompañantes no socios por 5 euros, utilizando el código ID - PIN seguido de la palabra "ACO". Estas entradas para acompañantes son válidas únicamente para aficionados béticos en las zonas del equipo local", aclara.

"El público general podrá conseguir una entrada por 15 euros a través de la web oficial", señala el Betis. Curiosamente, la entrada general es un euro más barata que para la afición visitante.

"De cara a los socios mayores de 65 años que puedan tener dificultades con el uso de las nuevas tecnologías, el Club reservará un cupo de entradas físicas y gratuitas en taquillas para facilitar su acceso a la Ciudad Deportiva y evitar el proceso online".