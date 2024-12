Algeciras - Yeclano: los deberes pasan por casa

Algeciras/El Algeciras CF vuelve a casa veintitantos días después y lo hace con la necesidad de una victoria. El equipo de Fran Justo recibe este domingo (19:30) al Yeclano Deportivo en la 16ª jornada liguera del grupo II de la Primera Federación. Los albirrojos encadenan tres empates y acumulan cuatro partidos sin saborear las mieles de un triunfo. Semejante racha hace que la sombra del descenso siga pegada a un vestuario que lleva toda la primera vuelta con juegos de equilibrio en el alambre de la clasificación.

"Es un partido que tenemos que ganar para dar continuidad a lo que estamos haciendo", acepta Fran Justo, consciente de que los anfitriones precisan una bocanada de tres puntos para mantener las distancias con el pozo y tomar impulso hacia el objetivo de la permenancia. De vencer, los algeciristas saltarían hasta los 20 puntos y prolongarían la fortaleza que vienen mostrando en el Nuevo Mirador.

Los albirrojos mantienen las bajas ya conocidas por el cúmulo de lesiones: Javi Avilés (para el resto de la temporada), el portero Lucho García, Javi Alonso y Eric Montes. Juan Hernández es más que dudoso, según el entrenador. El foco de preocupación sobrevuela sobre Eric Montes, que además cumple sanción por acumulación de amarillas. El mediocentro continúa a vuelta con las pruebas médicas para desentrañar un diagnóstico sobre su rodilla del que el club no ha facilitado información alguna. "Vamos a ver cómo evoluciona, nos estamos asegurando muy bien de todo, buscando opiniones especializadas con doctores que tratan a gente de élite", apuntó Justo en la previa. Da la sensación de que Eric no va a volver, en el mejor de los casos, hasta año nuevo.

El once podría sufrir alguna modificación si Justo se decide por devolver a la titularidad a Dani Merchán (que entró en el segundo tiempo en Sanlúcar) o incluso si se atreviese a probar con dos puntas para dar una oportunidad a Manín, que se estrenó como goleador. La lógica dice que el gallego mantendrá la línea de las últimas semanas.

El Algeciras pretende resarcirse del resultado en Sanlúcar. Van tres empates seguidos pero cada uno ha dejado un regusto diferente y el de El Palmar fue bastante malo. Los de Fran Justo concedieron con errores muy evitables y no supieron aprovechar la superioridad numérica en un partido que se había volcado de su lado. "Creo que hicimos muy buen partido, aunque nos fuuimos fastidiados porque era un partido que teníamos que haber ganado. Nos condenaron esos errores", insistió el gallego.

"Los empates siempre te dejan el cuerpo que no sabes si sí o si no", prosiguió el entrenador, centrado en "mejor la eficiencia en área propia" sin perder la continuidad de la manera en la que está compitiendo su equipo. "Por suerte ya volvemos a jugar en casa y lo hacemos en un momento en el que el equipo necesitar hacer mejor ciertas cosas para conseguir la victoria. La liga nos demanda partidos casi perfectos para ganar, por eso tenemos que activar nuestra exigencia y nuestra concentración", reflexionó.

Justo espera en el Yeclano " a un grandísimo equipo, ahí están sus números como visitante". El técnico entiende que los de Yecla "son de las mejores en transición y muy competitivos". El hecho de que el rival arrastre varias ausencias no significa demasiado para el albirrojo. "Si a algún equipo no se le puede hablar de bajas es al Algeciras, que no nos hablen a nosotros de bajas", replicó. "Que hayan jugado la Copa no influye porque del martes al domingo estás perfectamente recuperado para jugar. Es uno de los mejores visitantes de la categoría, esa es la realidad de lo difícil que es batir al Yeclano", advirtió.

El míster del Algeciras remarca la importancia de centrarse en lo propio: "Tenemos que preocuparnos de nosotros, de entender qué está suciendo en el partido para dar respuesta, competir como lo venimos haciendo, corrigiendo esos momentitos que nos están penalizando mucho", relató. "El reto es estar en casa como hemos estado en el último mes y medio, cuidando detalles porque es un partido que tenemos que ganar para dar continuidad a lo que estamos haciendo".

Justo, una semana más, no quiere excusas por los que faltan: "Estamos compitiendo con los chicos dando un paso al frente, con los que estamos, preparados para sacar nuestra mejor versión y crecer para el largo plazo", sentenció.