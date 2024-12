El Algeciras o cómo vivir en el alambre

Algeciras/El Algeciras CF lleva toda la temporada en la mitad inferior de la clasificación del grupo II de la Primera Federación. El equipo de Fran Justo ocupó durante el primer tramo de la competición puestos de descenso y desde la novena jornada se mantiene fuera de la zona roja. Los albirrojos, sin embargo, no han conseguido despegarse del peligro y se han acostumbrado a vivir en el alambre en una campaña que está sobresaliendo por su igualdad y las escasas diferencias.

Camino de la 16ª jornada, el Algeciras enfila la recta final de la primera vuelta con 17 puntos, uno por encima de un vagón de cola donde casi todos los equipos están en un partido de margen. El conjunto de Fran Justo ha ralentizado su marcha a base de empates (tres consecutivos) aunque no ha dejado de sumar con migitas de pan que han evitado que los del Nuevo Mirador vuelvan a caer a esos puestos que nadie desea.

El Algeciras está a tres puntos de los 20 que marcan la zona media de la tabla con el Fuenlabrada como termómetro. Del ecuador a la cuarta plaza tan solo hay dos puntos de separación. El problema es que las victorias se resisten y da la sensación de que varios de los rivales de la parte baja han empezado a despertar como el Alcorcón (al que se espera mucho más arriba) y el Real Madrid Castilla, sin obviar a un Recreativo de Huelva capaz de obrar milagros en el Colombino y de plantar cara al líder a domicilio.

El proyecto de Fran Justo comenzó de manera titubeante con un equipo que tocó fondo al caer colista en la cuarta jornada. Los de La Menacha tragaron veneno -como suele decir el míster gallego- y el equipo se fue asentado durante varias semanas en descenso hasta que los albirrojos salieron del pozo en la novena jornada tras ganar al Ceuta en casa. Desde entonces, el Algeciras ha logrado mantenerse fuera de esas cinco últimas plazas del grupo, pero sin terminar de pegar dos fogonazos consecutivos para poner tierra de por medio. Los más arriba que ha estado el Algeciras este curso fue en la undécima posición tras la undécima jornada cuando venció al Fuenlabrada ante su afición.

Los de Justo han tenido varias oportunidades para dar ese salto a la mitad superior de la clasificación, pero la realidad es que no han sido capaces en un último mes en el que apenas han rascado tres puntos de doce posibles. Con el empate no se hace demasiado negocio y el Algeciras ya acumula ocho (el que más junto al Sanluqueño, su último rival). La gran esperanza para desempatar pasa por el Nuevo Mirador, con una cita ineludible este próximo domingo ante el Yeclano (19:30). Todo lo que no sea una victoria frente a su parroquia supondría un dolor de cabeza para un vestuario que tiene un final de año exigente en Ibiza y ante el líder Antequera.

De la primera vuelta aún por consumar del Algeciras se pueden extraer muchas conclusiones y de diferente índole. Entre los aspectos positivos, aunque pueda parecer contraproducente, se puede argumentar que el equipo de Fran Justo se ha adaptado a convivir con todo lo que conlleva a estar abajo. Los albirrojos se han visto en descenso varias semanas, han llegado a estar últimos y han hecho hábito del día a día a uno o dos puntos de esa zona roja. A menudo, cada temporada, sucede que algunos equipos que han estado toda la primera vuelta lejos del peligro, cuando caen o se ven cerca a la hora de la verdad, entran en pánico o se descomponen.

Da la sensación de que este Algeciras no se va a poner nervioso si tiene que atravesar el resto de la temporada en su situación actual. Todo el mundo, empenzando por los inquilinos del Nuevo Mirador, aspiran a ver al Algeciras en la mitad alta de la clasificación, pero si la liga mantiene a los de Fran Justo en la parte trasera, tocará competir en el alambre, como lo vienen haciendo los algeciristas en estas quince primeras jornadas.