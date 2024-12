Así queda la clasificación del grupo II de la Primera Federación tras la 15ª jornada

Algeciras/La 15ª jornada liguera del grupo II de la Primera Federación se ha saldado con la consolidación del Antequera como líder en solitario tras el nuevo pinchazo del Betis Deportivo. Por abajo, goleada escandalosa del Castilla con Gonzalo García como héroe y todos los equipos en un pañuelo. El Algeciras se mantiene fuera del descenso por un solo punto tras su enésimo empate de la temporada.

La jornada echó a rodar con el partido del viernes por la noche con la confirmación de la excelente racha de un Fuenlabrada que tumbó al Betis Deportivo. Los pupilos de Diego Nogales silenciaron al filial bético en media hora fulgurante con los tantos de Abde e Ilies. Un gol de la perla bética Marcos Fernández dio emoción a la recta final, pero el Fuenla supo amarrar tres puntos que lanzan a los azulones hasta los 20, muy cerquita de las posiciones de playoff. El Betis Deportivo de Arzu encajó su segunda derrota seguida y dejó escapar la posibilidad de disputar el liderato.

El sábado arrancó con un plato fuerte entre dos gallitos. El Real Murcia evaporó el efecto Paco Jémez en el Ibiza. Los pimentoneros salieron del bucle de empates (llevaban tres seguidos) con una victoria que levantan los ánimos y devuelve a los de Fran Fernández a la pugna cabecera. Loren Burón adelantó al Murcia en Can Misses, pero Pau igualó las fuerzas en el segundo tiempo. Cuando el empate ya se daba por hecho, Carrillo reapareció para decantar la balanza en el descuento para los visitantes. El Murcia escala hasta los 25 puntos, tercero, y el Ibiza cede terreno quedándose en 22.

El Palmar acogió un duelo de necesidad que se saldó con un empate in extremis. Dos de los que más empatan firmaron unas tablas que no contentan a ninguno. El Sanluqueño se adelantó dos veces (la segunda en inferioridad numérica) y el Algeciras respondió, pero no supo aprovechar que jugó con uno más la última media hora. Riera marcó en el minuto uno. Diego Esteban empató de penalti en el 55 para que Valverde pusiese patas arribas El Palmar en el 76. Manín igualó de cabeza en el tiempo añadido. El Algeciras de Fran Justo se pone con 17 puntos y seguirá fuera del descenso una semana más. El Sanluqueño, con 14, tendrá que esperar para escapar del pozo.

Sorpasso del Alcoyano en Yecla. Los de Alcoy lograron la primera victoria con Juli en el banquillo. Lo hicieron tras asaltar La Constitución, el feudo de un Yeclano que llegaba lanzado después de tres triunfos seguidos. Pastrana abrió la lata en el primer tiempo para los visitantes, que vieron como el Yeclano empataba a falta de cinco minutos por medio de Gabri. Cuando La Constitución achuchaba para una épica remontada, Losada, de penalti, hizo el 1-2 en el miuto 95. Decepción para un Yeclano que cae de la zona VIP con 21 puntos, los mismos puntos que ya cuenta el Alcoyano.

El cierre del sábado fue espectacular. El Real Madrid Castilla brindó la goleada de la temporada tras vapulear al Mérida por 6-0. Un nombre propio por encima de todos: Gonzalo García, autor de un cuadruplete y la confirmación de que los blancos tienen a un nuevo depredador del gol en la casa. Los cuatro tantos del digno heredero del '7' madridista estuvieron acompañados por los goles de Pol Fortuny y Ribes. Los niños de Raúl festejaron su tercera victoria del curso para saltar hasta los 16 puntos. El Mérida, que encajó su mayor goleada de la historia, volvió a pinchar fuera del Romano y se queda en los 19 puntos.

El domingo empezó con dos duelos muy llamativos. El Hércules se dio una alegría con tintes balsámicos tras vencer no sin apuros al Sevilla Atlético. Una primera parte sobrehumana de su portero, un golazo de Aranda al filo del descanso y la colaboración arbitral -con dos posibles penaltis hurtados al filial- allanaron la victoria de los alicantinos ante su público. Lo de Carlos Abad, el portero, fue una exhibición previa al tanto de Aranda. Los de Rubén Torrecilla acabaron físicamente muy cortos ante un Sevilla Atlético que quiere pero no puede. Sin terminar de convencer, el Hércules se alza hasta los 21 puntos, mientras que el filial sevillista cae a la zona roja con 15 puntos.

El Ceuta y Villarreal B firmaron tablas en un choque intenso y con su dosis habitual de polémica en el Murube. El mini submarino refrendó su gran momento de forma con un punto en un escenario complicado, un empate que estuvo cerca de ser un triunfo ya que Rodri Alonso adelantó a los amarillos en el segundo tiempo. Los de José Juan Romero no bajaron los brazos y encontraron premio en una acción discutida por una mano. Dani Aquino transformó la pena máxima para rescatar algo de botín. El Ceuta, con su tercer empate en cuatro jornadas sin ganar, se pone con 19 puntos. El Villarreal B se mantiene en el tren de cabeza con 22.

Partido vibrante en el Cerro del Espino. El Atlético Madrid B conquistó una nueva victoria a base de pegada tras remontar al Marbella. Ohemeng adelantó a los costasoleños, pero Rayane y Boñar, en un pestañeo, voltearon la situación a favor de los colchoneros. Los chicos de Fernando Torres marcaron el tercero al filo del 90, otra vez con Rayane como protagonista, y Du puso emoción en el tiempo añadido. El filial del Atlético escala con 22 puntos hasta la quinta plaza (igualado con el Villarreal B) mientras que el Marbella continúa su desplome con la cuarta derrota consecutiva. Los blanquillos, anclados en los 18 puntos.

La jornada bajó el telón con dos encuentros a la misma hora. El Antequera salvó un punto ante el Recreativo de Huelva en El Maulí, donde el Decano se estrelló con el larguero en el minuto 93. El equipo de moda igualó ante un buen Recre y sacó un empate que le permite mantenerse en solitario en el liderato, con dos puntos de renta sobre el Betis Deportivo. El Recreativo se adelantó por medio de Sergi Armero, pero a renglón seguido encajó el 1-1 con un tanto de Luismi. Caye Quintana tuvo el triunfo para los onubenses pero su disparo salió repelido por el larguero. Los de Huelva siguen en descenso pero suman hasta los 16 puntos.

El Alcorcón ganó ante el Intercity un duelo crucial en esa batalla por escapar del descenso. Los alfareros frenaron la reacción de los alicantinos con la llegada de Mario Simón. Lache y Aparicio silenciaron el Antonio Solana y otorgaron la segunda victoria en tres jornadas para un Alcorcón que sale de la zona peligrosa con 17 puntos, los mismos que el Algeciras. El Intercity, que falló un penalti con el 0-2 a falta de 20 minutos, vuelve a la cola como farolillo rojo en solitario con 13 puntos.