Uno para todos y todos para uno

El Algeciras CF mide sus fuerzas este domingo a partir de las 12:00 horas con el Juventud Torremolinos en el estadio El Pozuelo de la localidad vecina a la capital de Málaga. El equipo de Javi Vázquez afronta la 12ª jornada liguera del grupo II de la Primera Federación con la oportunidad de asentarse en la parte tranquila de la clasificación y con el reto de conseguir dos triunfos seguidos por primera vez a las órdenes del técnico madrileño.

Con 14 puntos, los mismos que su rival, el Algeciras ha pasado la semana fuera de los puestos de descenso que abandonó tras vencer al Antequera en el Nuevo Mirador. Los rojiblancos han competido cada jornada, sin caer con estrépito ni tampoco arrasar a nadie, pero es verdad que el conjunto de Javi Vázquez se ha movido en la línea de dar una cal y otra de arena. En el último tramo, la palada buena está siendo en casa y la mala, a domicilio con dos derrotas consecutivas (Cartagena y Elda).

El Pozuelo, un campo que evoca al fútbol añejo, supone una ocasión inmejorable para que el Algeciras se reivindique ante un Torremolinos que están compitiendo de tú a tú, desprovisto de complejos y con ese estilo propio que confiere Antonio Calderón. Nadie pierde de vista de que estos tres puntos se antojan fundamentales en la puja por la permanencia entre dos equipos que, salvo sorpresa, van a estar metidos en el ajo hasta el final de la temporada. Ganar, además, supondría un chute de motivación y un salto hasta las puertas de las posiciones de privilegio. Perder, probablemente, suponga caer a la zona roja o quedarse al filo de ese vagón de los últimos cinco clasificados. Así de apretado está el grupo.

Alineaciones probables Juventud Torremolinos: Fran Jiménez; Rafa Roldán, Climent, José Alonso, Edu, Moreno, Gori, Fran Gallego, Diao, Álex Camacho e Ibán Ribeiro. Algeciras CF: Iván Moreno; José Carlos, Aleix Coch, Víctor Ruiz, Tomás, Mayorga, Óscar Castro, Rastrojo, Juanma, Riley y Obeng. Árbitro: Manrique Antequera (Motril). Hora: 12:00 (12ª jornada liguera del grupo II de la Primera Federación, en directo por las plataformas de streaming y en el minuto a minuto de Europa Sur). Estadio: El Pozuelo, en Torremolinos (Málaga). Precedentes: La última visita del Algeciras al Torremolinos se remonta a la temporada 1970/71, en la antigua Preferente, con triunfo albirrojo por 1-2. Anteriormente se vieron en Tercera, con un 0-3 para los algeciristas.

Javi Vázquez va a tener que recomponer el once. A las bajas ya habituales de Javi Avilés, Samu Casado y Eric Montes, el técnico mantiene la ausencia por lesión de Jony Álamo y pierde a dos puntales por sanción, Manín y el eterno capitán Iván Turrillo, ambos por cinco amarillas. Esta circunstancia deja al míster con un solo centrocampista puro, Óscar Castro, y obliga a improvisar alguna solución. Lo más probable es que Mayorga o Aleix Coch se adelanten para ejercer de mediocentro. Arriba, la punta podría ser para Juanma García, con un mediapunta por detrás que estaría entre Riley -juega muy cerca de casa, Fuengirola- y Dani Garrido, siempre que Rastrojo y Obeng se mantengan en las bandas. Opciones hay muchas más si el entrenador decide mover piezas.

Lo que Vázquez avanzó es que Óscar Castro jugará si nada se tuerce a última hora. El técnico ve las bajas como una oportunidad: "Cuando no tengo a un jugador me siento feliz porque sé que puedes poner a alguien que está jugando menos", argumentó en la previa. "Con lo que tienes, vas a muerte, porque durante una temporada hay sanciones y lesiones, y competirán otros. Tenemos jugadores que pueden jugar en esa posición, por suerte tenemos polivalencia", agregó sobre la situación en el centro del campo.

El técnico se confiesa "con muchas ganas, es un bonito reto para nosotros, me mola, me motiva" y valora la estabilidad que su vestuario ha encontrado en cuanto a los resultados: "Hemos estado en la línea de todas las semanas, intentando mejorar, disfrutando del proceso y con una sensación buena en cuanto a que creo que lo que más me enorgullece es que, sin haber sido en ningún momento un desastre, hemos tenido algunos resultados que no esperábamos y el equipo es capaz de levantarse de una, de otra y, sobre todo, de entrenar bien, independientemente del resultado", reflexionó. "En una categoría tan igualada, esa estabilidad a la larga es lo que te acerca y te facilita el poder conseguir tu objetivo", aseguró.

Vázquez sabe lo que se encontrarán en El Pozuelo, un campo familiar a lo que se encontró el pasado curso en la Segunda Federación: "A mí me gusta mucho ese perfil de campos. Mi primera experiencia como entrenador, en el Adarve fue en un campo parecido. El año pasado en Talavera, los partidos que tuvimos de un contexto parecido, obtuvimos buenos resultados. Encima yo cuando era jugador era picapedrero, así que son contextos que me gustan", reveló.

"Creo que la victoria y la derrota las separa, nada, un alfiler y eso es una bonita señal de que tienes que poner todo en cada partido", prosiguió el algecirista. "Ellos, dentro de la iguala de la categoría, tienen los puntos que tienen porque realmente compiten muy bien. Creo que nos equivocaríamos si no respetamos lo suficiente al Juventud Torremolinos, que está haciendo una temporada magnífica", elogió antes de desgranar más al plantel de Calderón: "Es un equipo con buen pie, que tiene capacidad para poder progresar en corto, que son valientes, tienen jugadores tanto por dentro como en situaciones exteriores desequilibrantes, con muy buenas capacidades técnicas, pero que luego encima no tienen problema en poder jugar a situaciones más directas, atacar las profundidades. Ofensivamente son imprevisibles y defensivamente son un equipo muy compacto".

Vázquez insistió en que la victoria es el objetivo inicial, aunque un punto, según las circunstancias, podría considerarse un buen botín: "No sé salir a empatar porque no sé cómo se sale a eso, al final cómo sales a no querer ganar", cuestionó.

Lo que el algecirista sí le pide a sus pupilos es actitud en un partido que va a demandar mucho carácter: "Aquí mordemos todos y eso no nos lo van a quitar nunca. Es lo único en lo que intento al final cuando hablamos de mil cosas, que en lo actitudinal nunca nadie nos pueda reprochar nada. Pongamos el foco en lo que depende de nosotros, en volver a ser un equipo, funcionar tácticamente, que los jugadores disfruten y compitan en su mejor versión", deseó.