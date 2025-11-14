Así es el próximo rival del Algeciras: el Juventud Torremolinos y el gen competitivo

El Algeciras CF se cruza este domingo (12:00) con un debutante en la categoría, un Juventud Torremolinos que se ha quitado de encima el cartel de recién ascendido y está compitiendo sin complejos. Antonio Calderón, el entrenador que ascendió a la Balona a la Primera Federación, ha inculcado su sello a un club tan modesto como guerrero que ha hecho del estadio El Pozuelo su fortín particular.

El Torremolinos ocupa la 10ª posición con 14 puntos (los mismos que los algeciristas) tras haber cosechado tres victorias, cinco empates y tres derrotas, con un bagaje goleador de 15 tantos a favor y 13 en contra (+2). Los blanquiverdes están entre los conjuntos con mayor pegada, pero también entre los que más encajan del grupo.

El proyecto malagueño comenzó con dos derrotas: una primera inesperada en el siempre difícil estadio El Pozuelo ante otro recién ascendido como el Europa -todavía nadie vislumbraba que podía ser la revelación- y una segunda más lógica en Murcia. Los de Calderón recondujeron la situación con una racha de cinco jornadas sin perder y una sonada victoria ante el Ibiza, entonces de Paco Jémez. El Torremolinos cayó en su visita al actual líder, el Atlético Madrileño, pero ha vuelto a enderezarse con cinco puntos de los últimos nueve, el más reciente en el Jesús Navas de Sevilla.

El gaditano Antonio Calderón pilota el vestuario malagueño. El experimentado técnico renovó por dos temporadas más, hasta el 30 de junio de 2027, tras su último éxito. El exalbinegro afronta su cuarta temporada al frente del conjunto torremolinense tras firmar un ciclo histórico que ya forma parte de la memoria del club. Bajo su liderazgo, el Juventud Torremolinos ha vivido sus años más gloriosos, con dos ascensos consecutivos que culminaron el pasado curso con el título de campeón del grupo IV de Segunda Federación y el consiguiente ascenso a Primera Federación por primera vez en la historia de la entidad.

El Juventud Torremolinos 2025/26 comenzó a tomar forma con la pérdida de su futbolista más desequilibrante la pasada temporada: Fran Castillo, para los especialistas, el Balón de Oro de la Segunda RFEF. El Ibiza tiró de talonario para llevarse al codiciado jugador de Alhaurín, de momento sin fortuna y lastrado por las lesiones en la isla.

El salto de categoría, como es habitual, provocó la salida de varios jugadores, aunque Calderón mantiene una columna vertebral con futbolistas como Javi Cuenca, Dani, Edu López, Javi Mérida, Sergio Díaz, Climent, Gallego, Peñarroya, RIbeiro o Alejandro Camacho. Ribeiro y Camacho acumulan tres goles cada uno, los mismos que el otro Camacho de la plantilla, el veterano Pito, ex de la Balona y una larga hilera de equipos.

Los de El Pozuelo se reforzaron en todas sus líneas durante el verano. Una de las llegadas lo hizo desde el Nuevo Mirador: el lateral malagueño Rafa Roldán, que pasó las dos campañas anteriores con los rojiblancos en la Primera Federación. Los blanquiverdes ficharon a Fran Martínez (Minera), Alonso (Melilla), Rodri (Torremolinos B), Escardó (Linares), Christian (Torrent), Gori (Real Zaragoza), Héctor Martínez (Águilas), Jesús Hernández (Cartagena B), Pau (Yeclano), Peque Polo (Sabadell), Diaio (Betis Deportivo), Larry (Penya Deportiva) y el mencionado Pito Camacho (Zamora).