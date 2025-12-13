Teruel - Algeciras: a seguir con la flechita para arriba

Con la casa a buen recaudo, el objetivo pasa ahora por intentar traer algo de fuera. El Algeciras CF encara este domingo (16:00) la visita al Club Deportivo Teruel en la 16ª jornada liguera del grupo II de la Primera Federación. Los albirrojos acuden al campo Pinilla, un escenario inédito, el fortín de un recién ascendido que se ha aupado cerca de unos puestos nobles donde se ha codeado con los favoritos de la clasificación. El equipo de Javi Vázquez, tras su enorme victoria ante el líder, está a un pasito del Teruel, de convertirse en otro de los tapadillos de un grupo que continúa tremendamente igualado cuando ya enfila el ecuador de la temporada. De hecho, los algeciristas empiezan la jornada a dos puntos del cuarto y con solo tres de colchón sobre el descenso.

El Algeciras sale a la carretera con la confianza a tope y no es para menos después del partidazo que brindó ante su público frente al Atlético Madrileño, un líder que refrendó su condición el pasado miércoles al ganar en Marbella su partido aplazado. Más lustre aún da a esa última victoria. Los del Mirador han conseguido cuatro triunfos consecutivos en su estadio, su mejor racha en la categoría, pero ahora se enfrentan a su otra realidad, a un rendimiento que cae claramente como visitante. La derrota en Ibiza truncó el buen sabor del punto arrancado en Torremolinos. Los algeciristas solo han podido triunfar fuera este curso en Alicante, en uno de sus siete desplazamientos. Pocos puntos para una escuadra que se ha mostrado casi siempre muy competitiva sin importar el terreno.

¿Qué sería de este Algeciras tan sólido como local con una chispa más de acierto fuera? Quizás sea pedir demasiado, pero estaríamos hablando de una de las revelaciones sin duda. Todavía está a tiempo, con permiso de este Teruel que se ha ganado a pulso el respeto de todos.

El Algeciras se presenta sin sancionados y con la enfermería algo más aliviada aunque Vázquez deslizó que no contará con Aleix Coch, Joe Riley ni Samu Casado. De Coch dijo que "no es nada grave, pero no vamos a forzar" y sobre Joe Riley dio buenas noticias: "Nos asustamos en un primer momento, pero va muy bien y podría entrar incluso para la semana que viene. No tiene tocados los ligamentos y ese esguince ha sido menos de lo esperado". El meta Samu Casado anda liado con molestias. Los albirrojos tienen ya a Paris Adot a pleno pulmón y la pasada jornada echaron una mano desde el banquillo Jony Álamo, José Carlos y Juanma García. "Esta semana tengo muchas más dudas para bien", confesó el técnico. "Al final, jugadores que hace semanas no estaban a un nivel de rendimiento tan alto, ahora lo están. Llegar a esta jornada con todos enchufados y con la flechita para arriba creo que es algo de lo que podemos estar muy orgullosos", destacó el madrileño, que remarca el carácter de "familia" de su caseta.

Alineaciones probables CD Teruel: Palop; Andrés, Van Rijn, Abraham, Royo, Albisua, Relu, Blesa, Teddy, Padilla y Ayman. Algeciras CF: Iván Moreno; Paris Adot, Víctor Ruiz, Mayorga, Tomás, Óscar Castro, Rastrojo o Arauz, Iván Turrillo, Manín, Dani Garrido y Obeng. Árbitro: Sergio Escriche (Comunidad Valenciana). Hora: 16:00 (16ª jornada liguera del grupo II de la Primera Federación, en directo por las plataformas oficiales y por el minuto a minuto de Europa Sur). Estadio: Pinilla de Teruel. Precedentes: Primera visita oficial del Algeciras al Teruel.

El once, que tuvo novedades ante el líder como la inclusión de Carlos Arauz, podría tener alguna variante en Pinilla, un estadio que conoce bien Isaac Obeng, uno de los artífices del último ascenso del Teruel.

"Creo que somos dos equipos que estamos haciendo bien las cosas, que hemos sumado ya unos puntos importantes para el momento de la temporada en el que estamos", expresó Javi Vázquez en la previa en referencia a los contendientes. "Otro reto más para nosotros para seguir creciendo, para seguir aplicando todo lo que venimos haciendo, para seguir mejorando aquellas cosas que todavía no hacemos del todo bien", agregó.

El míster insiste en el grupo humano como clave: "En una temporada, en 38 semanas, lo que nos va a ayudar a conseguir el objetivo es el grupo, no las individualidades. La jornada pasada tuvimos varios jugadores que no habían podido entrenar al nivel que nosotros también demandamos. Y en ese sentido, tenemos una plantilla en donde pueden jugar todos como se demostró el otro día. Tenemos claro que ya no solo es el nivel de rendimiento, sino la gestión del grupo", explicó Vázquez, convencido de que va normalizando entre sus jugadores que "el que a veces es titular, a veces es suplente y no pasa nada".

Vázquez piropea al Teruel de Vicente Parras: "Es un muy buen equipo. En esta categoría, ganas dos partidos y te pones arriba, pero pierdes dos y estás abajo. Eso también me permite pensar que la clasificación a día de hoy sigue siendo un engaño. Que hasta que no llegue la jornada 30 y algo, realmente no vamos a saber en qué posición está cada equipo", argumentó antes de volver sobre el oponente: "Es un equipo muy compacto, agresivo, que deja pocos espacios, que defiende muy bien, no ha encajado un balón parado. Y luego con balón, con las cosas muy claras, con una tendencia clara y que saben lo que hacen al final".

"Saben a lo que juegan y son muy competitivos, dominadores de las fases del juego. De ahí, los puntos que tienen", advirtió.

El algecirista no considera que el bagaje como visitante sea para preocuparse: "Para mí no hay ninguna psicosis y porque, sobre todo, intento ver por encima los resultados. El otro día, el partido en Ibiza, por ejemplo, no es un partido malo, sino todo lo contrario. Fuera de casa me parece que estamos compitiendo a un buen nivel y que tenemos margen de mejora. Que, evidentemente, salir a contextos visitantes donde las dimensiones son distintas, donde seguramente el campo, por las características, quizá la temperatura, de otras cosas, el césped... Al final vas a un contexto que no tienes tan controlado, no te sientes tan cómodo, pero el equipo está compitiendo siempre", insistió Vázquez, convencido de que está muy cerca el saborear un nuevo triunfo a domicilio.