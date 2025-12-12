Así es el próximo rival del Algeciras: el Teruel, un respeto ganado a pulso

El próximo desafío del Algeciras CF conduce este domingo (16:00) a los dominios del Club Deportivo Teruel, un recién ascendido que se ha ganado a pulso el respeto de una Primera Federación que ya pisó hace dos temporadas. Los rojillos ocupan la sexta plaza aunque igualan a puntos con el cuarto y el quinto después de haberse codeado durante varias semanas en los puestos de privilegio que dan derecho a disputar el playoff de ascenso a partir de mayo.

El Teruel acumula 23 puntos (dos más que los algeciristas) tras haber cosechado seis victorias, cinco empates y cuatro derrotas, con un saldo goleador muy equilibrado de 12 tantos a favor y otros 12 en contra.

Vicente Parras comanda una plantilla modesta y competitiva, un bloque que ha sido capaz de permanecer ocho jornadas seguidas sin perder. El Teruel arrancó el curso con tres empates en cuatro partidos sin ganar, pero entonces enganchó dos victorias consecutivas en casa y echó en el zurrón cinco triunfos casi seguidos para auparse a la zona VIP de la clasificación del grupo II de la Primera Federación.

Los rojillos entraron en un bache comprensible de resultados tras caer ante el poderoso Cartagena, rascar un punto de mucho mérito en Murcia y perder dos veces más, ante el Juventud Torremolinos y en el feudo del líder, el Atlético Madrileño. Esta dinámica negativa parecía que iba a cobrarse un encuentro más en Villarreal, pero los de Parra obraron una remontada in extremis para zanjar la crisis y emerger antes de su regreso al campo Pinilla.

Pinilla, una plaza inédita para el Algeciras, ha visto a su equipo sacar cuatro victorias en los seis primeros duelos de la temporada sin hincar la rodilla, sin embargo, los rojillos enlazan ahora dos tropiezos, algo a lo que la parroquia turolense no está acostumbrada en unos últimos años más regados de éxitos que de fracasos.

El CD Teruel disfruta de su segunda experiencia en la Primera Federación. Los de la tierra mudéjar ascendieron en 2023 por primera vez, pero perdieron la categoría en su primera campaña. El pasado curso, los rojillos lograron un ascenso histórico tras vencer en la vuelta de la final al Numancia de Soria en Los Pajaritos con un gol de penalti de Peru Ruiz en el descuento. Fue el colofón del plantel dirigido por Unai Mendía. Uno de los artífices de aquella gesta fue el extremo algecirista cedido por el Cádiz Isaac Obeng, entonces en préstamo en los rojillos. Obeng llegó en invierno y marcó tres goles en 18 partidos.

Tras las celebraciones, el modesto club se encontró con las marchas de Quique García, el director deportivo, y Unai Mendía, el entrenador, con destino a la UD Logroñés de la Segunda RFEF. El Teruel, sin embargo, reaccionó pronto con el fichaje de Juanra Cabrero para la parcela directiva, quien no dudó en apostar por Vicente Parras, experimentado técnico y conocedor de la categoría de bronce, seguramente reconocido por muchos algeciristas por los recientes enfrentamientos con el Deportivo Alcoyano.

Con algo más de un millón de euros de presupuesto, el Teruel tuvo que hilar muy fino para reconstruir el vestuario y armar la plantilla del regreso a la categoría. El Algeciras se va a cruzar con una cara conocida, la del exalbirrojo Nico Van Rijn, un joven central que estuvo dos temporadas en el Nuevo Mirador a las órdenes de Iván Ania. Más fogueado, Van Rijn recaló desde el fútbol de Estados Unidos y es un fijo para Parra.

El Teruel apuntaló su portería con el veterano Rubén Gálvez (llegado del Recreativo de Huelva tras el descenso del Decano) y el prometedor Álex Palop (hijo de Andrés Palop, del Torrent); además, el club tuvo que rehacer todas sus líneas con un reguero de fichajes: Relu (Sestao River), Álex Blesa (Ourense), Andrés Rodríguez (Alcoyano), Haritz Albisua (Alcoyano), Manel Royo (Andorra), Sergio Moreno (Atlético Baleares), Teddy (Yeclano), Álvaro Merencio (Cacereño), Goyo Medina (Orihuela), Abraham del Moral (Hércules), Fonda (Son Maresme), Ayman (Huesca), Jorge Padilla (Tenerife) Traoré (Castellón), Hugo Rendón (Atlético Levante), Joseda (Villarreal B) y Álvaro Martí (Castellón).

Parras se ha rodeado de gente conocida y batallada, algunos ex en el Alcoyano, y ensamblado un equipo compensado, donde hasta cuatro futbolistas han marcado dos goles: Teddy, Ayman, Merencio y Sergio Moreno.