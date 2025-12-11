El campo Pinilla de Teruel, territorio desconocido para el Algeciras

El Algeciras CF viaja a territorio desconocido este fin de semana. El equipo del Nuevo Mirador rinde visita este domingo (16:00) al Club Deportivo Teruel, un rival al que se mide por primera vez en partido oficial. A casi 800 kilómetros de casa, los albirrojos pisarán el césped del estadio de Pinilla, conocido popularmente como el campo Pinilla, un recinto casi centenario incrustado en el corazón de la ciudad que evoca al fútbol añejo, a esos estadios de otro tiempo en los que todo lo que rodea al balón se siente de otra manera. Un escenario como cuando el Algeciras tenía el privilegio de jugar en el desaparecido Mirador, en plena ciudad y al mismo tiempo oliendo el salitre de la bahía.

La 16ª jornada liguera del grupo II de la Primera Federación cruza a un Algeciras reforzado por su excelente racha como local, con 21 puntos, a solo dos de un Teruel que se ha convertido en una de las agradables sorpresas hasta el momento. De la mano del combativo Vicente Parras, los rojillos se han codeado con los puestos de playoff de ascenso en un arranque de temporada muy por encima de lo esperado.

El Teruel disfruta de una segunda experiencia en la categoría, pero es la primera vez que comparte el camino con el Algeciras. Los turolenses debutaron en la Primera Federación en la campaña 2023/24, pero lo hicieron en el grupo I. Tras perder la plaza, los rojillos retornaron el pasado verano después de un brillante ascenso con tintes épicos en la casa del Numancia de Soria, en Los Pajaritos.

El campo Pinilla ejerce de mejor aliado de un Teruel que, como el Algeciras ahora, ha llegado a encadenar cuatro victorias consecutivas como local, una demostración de las dificultades que este equipo suele plantear en sus dominios. Vicente Parras, reconocido por su labor con el Alcoyano en los últimos años, ya sobresalió al consolidar a diferentes equipos como huesos duros a la hora de competir.

Frío y puede que lluvia

El Algeciras se topará este próximo domingo con un enemigo extra al que no está muy acostumbrado: el frío de una región montañosa, muy diferente al que suele azotar en el Estrecho. La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología marca unas temperaturas para ese día que oscilarán entre unas mínimas de un grado centígrado y unas máximas de 12º. A la hora del partido, el termómetro rondará por debajo de los 10 grados con el añadido de que se espera un cielo encapotado y algo de lluvia. Es decir, el Algeciras se va a encontrar un escenario propio del mes de diciembre en una plaza de la mitad norte del país. Habrá que echar guantes en el autocar.

Graderío del campo Pinilla.

Una reforma en el horizonte

El campo Pinilla es historia de la ciudad de Teruel. El estadio fue inaugurado el 27 de julio de 1930 y se empezó a usar en 1934 bajo el nombre de El Ensanche. El recinto ubicado en la calle San Juan Bosco mantuvo la superficie de albero hasta los años 70 del pasado siglo.

Camino de los cien años, Pinilla aguarda una futura reforma que se antoja más que necesaria para acompañar el crecimiento de un club que pasa por sus mejores años. El Teruel ya llevó a cabo algunas remodelaciones cuando ascendió por primera vez a la Primera Federación en 2023, pero ahora aguarda la cristalización de un proyecto que está en trámites. La actuación aspira a ampliar el graderío del estadio, de propiedad municipal, hasta las 3.300 plazas y cubrir las gradas, entre otras cuestiones. El anteproyecto se presentó el pasado mes de mayo. La empresa Increa Ingeniería SLP dio a conocer el documento para la reforma y ampliación del campo, cuya financiación provendrá en un 80% del Gobierno de Aragón y en un 20% por el Consistorio.

Entre las propuestas del CD Teruel, además de la ampliación del graderío hasta las 3.300 plazas en los cuatro lados del campo y la cubrición de las gradas, se contempla la renovación integral del sistema de riego, dotación de nuevos banquillos, nueva enfermería, sala antidoping, gimnasio, almacén de material deportivo, sala de prensa y sala de juntas.