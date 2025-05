Murcia - Algeciras: la última y nos vamos

Algeciras/La travesía del Algeciras CF 2024/25 toca a fin este sábado (19:00, horario unificado) en el Enrique Roca, uno de los grandes coliseos de la Primera Federación, la casa del Real Murcia. Los rojiblancos llegan a la 38ª y última jornada liguera del grupo II con los deberes de la permanencia ya entregados y con la ambición como principal aliciente para acabar por todo lo alto. Tras haberse convertido en el mejor equipo de las diez últimas jornadas, los chicos de Fran Justo tienen la posibilidad de sumar once partidos seguidos sin perder y, si se tercian los resultados, acabar en la sexta posición y firmar la mejor clasificación histórica del club en la categoría.

El Algeciras quiere poner la guinda a lo que ya es una temporada existosa con una recta final sobresaliente. Los algeciristas se despidieron con triunfo de su hinchada al vencer al Alcoyano, aunque ese mismo día se despidieron de las remotas opciones que tenían de aspirar al playoff de acenso y a la Copa del Rey. Quién sabe lo que podrían haber alcanzado de contar con dos o tres partidos más por delante, se preguntan muchos aficionados. Lo que sí está en la mano de este Algeciras es cerrar de la mejor forma posible y competir como lo viene haciendo, sin importar el oponente ni los contratiempos.

El algecirismo ha vivido una semana plácida, seguramente la más relajada del curso, con numerosos homenajes y galardones de las peñas a la plantilla, en especial a futbolistas como Paris Adot, Rodri Escudero, Marino o el capitán Iván Turrillo, la columna vertebral de un conjunto que ha sabido navegar por momentos tormentosos dentro y fuera del Nuevo Mirador.

"Terminemos como terminemos la nota de la temporada es buena", aseguró Fran Justo en la última previa de la liga: "Jugamos en un escenario y ante un rival de los mejores de la liga y de la categoría, es un reto intentar competir de tú a tú, verte al nivel de los mejores", manifestó el técnico, que tiene en cuenta que el Murcia "se juega mucho". "Nosotros vamos con el reto de acabar invictos y lo más arriba posible, ser lo más ambiciosos, entendiendo que el grueso de los objetivos de la temporada ya lo tenemos".

Justo mantendrá un once reconocible porque "la competición se merece que el equipo compita lo mejor posible". El míster tampoco es muy partidario de rotar por rotar: "Con todo lo que hay en juego, la categoría se merece que el Algeciras lo intente hacer lo mejor posible. Seguimos teniendo gente tocada y no asumiremos riesgos, pero tendremos jugadores para competir como hemos venido haciendo", subrayó. Los rojiblancos arrastran algunos jugadores con molestias, aunque en principio no tienen más ausencias al margen de las conocidas bajas de larga duración de Javi Avilés, Eric Montes y Rafa Roldán,

Para el entrenador del Algeiciras, "el Real Murcia a nivel de masa social es el más importante de toda la categoría": "Hablamos de un club capaz de meter a 30 mil personas, un dato que nos dice que es un club de fútbol profesional. Para mí es la mejor plantilla del grupo, es un equipo que tiene ritmo, muchas posibilidades y está muy bien trabajado por Fran, que hace muy rocoso a su equipo, difícil de hacerle gol", argumentó. El gallego asume que el Murcia tiene que "convivir con la presión del día a día", pero resalta "el mérito" de disputar un playoff.

Alineaciones probables Real Murcia: Gazzaniga; David Vicente, Saveljich, Alberto González, Forns, Yriarte, Palmberg, Pedro Benito, Loren Burón, Juan Carlos Real y David Flakus. Algeciras CF: Lucho; Paris Adot, Aleix Coch, Arnau Gaixas, Dani Merchán, Pablo Larrea, Leiva, Marino, Manín, Diego Esteban y Tomás. Árbitro: Francisco José Ortega Herrera (Puerto de Sagunto, Comunidad Valenciana). Hora: 19:00 (38ª jornada liguera del grupo II de la Primera Federación, en directo por FEF TV y en el minuto a minuto de Europa Sur). Estadio: Enrique Roca de Murcia. Precedentes: El Algeciras perdió la pasada temporada por 1-0 en Murcia en su única visita en la Primera RFEF. En las dos ocasiones anterior, en la desaparecida Segunda B, los rojiblancos empataron (1-1) y cayeron (3-1).

Reflexión sobre el futuro

Preguntado sobre si tiene tomada alguna decisión sobre su futuro, Fran Justo explicó que, una vez acabe la temporada, llegará el momento de sentarse con el club a su debido tiempo: "El lunes me subo para Galicia, tengo un niño pequeñito y llevo tiempo sin poder estar con él. Hay conversaciones pendientes con la propiedad y será momento de ordenarse y reflexionar, que todo el mundo tenga claro qué va a suceder y dar los pasos, respetando los tiempos. Descansar y reflexionar en el hogar, con la familia, abstraído un poco de la vorágine del día a día, ayudará para intentar tomar la mejor decisión de cara a futuro", expresó.

"Un profesional tiene que estar centrado en defender el escudo que representa hasta el último día", remarcó. A partir del lunes, Justo asume que se abrirá el mercado como cualquier otro profesional del fútbol. Sus motivaciones, como ya ha deslizado más de una vez, pasan por un proyecto de crecimiento: "Siempre me he movido por los proyectos deportivos, estar un proyecto que me acerque a seguir creciendo. Lo económico también es importante, pero lo realmente importante es el poder seguir creciendo. Estoy contento y feliz porque un año después creo que ha acertado y creo que soy mucho mejor entrenador. Creo que hemos ayudado a construir algo. Mi idea es intentar seguir compitiendo a nivel personal y a nivel de club, estar alienados en eso", sentenció.