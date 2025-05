El Murcia se toma el partido ante el Algeciras como si fuera ya el playoff de ascenso

Algeciras/El Real Murcia se toma el partido ante el Algeciras CF de este sábado (19:00) con el primer paso del playoff de ascenso a Segunda División que disputará una vez finiquitada la competición en el grupo II de la Primera Federación. Los granas califican como "muy importante" la segunda plaza que defienden con vistas a las eliminatorias. Después de dos empates que le impidieron pelear con el Ceuta por el título de campeón, los de Fran Fernández quieren relanzar los ánimos de su público y encarar con la flecha hacia arriba el momento cumbre de la temporada.

El técnico del Murcia avanzó que tiene las baja confirmada de Mier, sancionado, y explicó que Ian Forns pudo ejercitarse con el grupo toda la semana: "Hay algunos futbolistas que tienen alguna molestia como Isi, Alcaina, Benito; creo que es un gran trabajo tanto del cuerpo técnico como del cuerpo médico que tengamos a todos los futbolistas disponibles en este momento; para mí es un lujo como entrenador poder seleccionar al que yo creo que está mejor para el partido", manifestó.

El rival del Algeciras precisa ganar para no tener que mirar de reojo el Ibiza-Ceuta: "Si estamos pensando y mirando otros partidos no estaremos enfocados. Lo más importante es que dependemos de nosotros. Para mí la segunda plaza es muy importante, no es definitiva, porque luego hay unos playoffs que jugar, pero sí es importante ser segundo y creo que lo merecemos porque hemos sido el equipo más regular durante toda la temporada; el equipo merece la segunda plaza y vamos a por ella con todo; el Ibiza va a ganar su partido, eso está claro, pero dependemos de nosotros mismos y no tenemos que mirar ningún resultado”.

Sobre el gran momento del Algeciras, Fernández recela: "Hay una frase que no nos gusta a los profesionales, que es que el equipo rival no se juega nada; aquí todo el mundo se juega cosas siempre, ya sea a nivel clasificatorio, a nivel de próximos contratos o a nivel de orgullo profesional. Llevan diez partidos sin perder, ganando a muchos rivales importantes; el juego de ellos ahora mismo creo que está bastante bien y tienen una plantilla para estar ahí”.

El exgrana Pablo Larrea vuelve al Enrique Roca: “Pablo es un excepcional profesional, es una buena persona y le tengo mucho cariño. Creo que está terminando bien la temporada a nivel físico, después de haber tenido problemas a principios de temporada; nuestro equipo ha ido evolucionando durante el año, ha ido metiendo algunos matices nuevos hemos ido cambiando y modificando cosas, o sea que tampoco me preocupa mucho lo que le diga Pablo”.

El Murcia tiene claro que la victoria pasa por llevar la iniciativa: "Queremos meterle un ritmo alto desde el principio. Me gusta el Algeciras porque es un rival que no viene, como muchos rivales que han venido aquí últimamente, a que pase el tiempo; creo que el Algeciras es un equipo valiente porque su entrenador es un entrenador también valiente y vendrán a hacer el juego que están haciendo habitualmente; para mañana creo que va a ser un partido con goles porque va a haber ocasiones para los dos equipos y espero que nosotros seamos los que estemos más acertados".

El Murcia viene de dos partidos sin marcar, aunque enlaza cuatro porterías a cero: "Hay que confiar en que los goles van a llegar, yo siempre veo el vaso medio lleno y creo que el equipo está llegando en un buen momento", aseguró.

El Murcia suma 61 puntos, uno más que el Ibiza y tres más que el Antequera en una zona noble que debe decidir los puestos definitivos.