Marbella - Algeciras: ahora, a cumplir en el césped

Algeciras/Tras haber calmado las aguas institucionales, el Algeciras CF pretende hacer lo propio en el terreno deportivo. El equipo de Fran Justo, con los salarios al día, visita este domingo (17:30) al Marbella FC en un duelo directo por la permanencia. Los albirrojos afrontan la 25ª jornada liguera del grupo II de la Primera Federación con 29 puntos, tres más que un Marbella sumido en los puestos de descenso y en medio de una mala dinámica. El técnico algecirista podrá hacer debutar al centrocampista Pablo Larrea, dado de alta dos semanas después de su incorporación como el único refuerzo de invierno en el Nuevo Mirador.

El Algeciras quiere volver a poner tierra sobre el descenso y, sobre todo, quiere que la normalidad se vuelva a instaurar en el ambiente. La victoria suele ser el mejor bálsamo para que la gente se mantenga tranquila y los albirrojos acumulan ya cuatro partidos sin ganar. El empate sin goles ante el Recreativo de Huelva alivió algo la crisis de resultados, pero Fran Justo sabe que hace falta un impulso de tres puntos para acercarse al objetivo de los 46 puntos.

La mejor noticia durante la semana para el algecirismo fue que la propiedad cumplió su palabra, como en diciembre, y pagó las dos nóminas atrasadas a la plantilla, además de saldar la deuda con la AFE para poder inscribir a Pablo Larrea. "Nos ayuda a estar más enfocados en lo que tienes que estar, con más tranquilidad”, reconoció el entrenador, que subrayó que su principal tarea se centro "en nuestro día a día de trabajo para intentar ganar el domingo en Marbella”.

La novedad de Larrea aporta oxígeno a un Algeciras que perdió a Eric Montes -recién operado de la rodilla- y la veteranía de un futbolista con muchas tablas: "Lo necesitamos, como necesitábamos gente en enero y febrero. Hemos pasado por muchas circunstancias en las que no pudimos competir en las mejores condiciones. Es muy buena noticia que pueda estar él y que vayamos recuperando jugadores poco a poco”, manifestó Justo. El gallego explica que el alta de Larrea permite también devolver a Iván Turrillo a su posición: “Iván y Javi (Alonso) han hecho buenos partidos en el centro del campo aunque no era su posición habitual. La entrada de Pablo nos va a ayudar mucho y no nos obliga tanto a jugar con dos ocho".

Pablo Larrea, durante el entrenamiento del Algeciras de este miércoles. / Erasmo Fenoy

El Algeciras tiene la baja por sanción de Dani Merchán -por acumulación de amarillas- y a las lesiones de larga duración de Javi Avilés y Eric Montes suma las de Rafa Roldán y Aleix Coch, aún en proceso de recuperación. Los algeciristas tienen la defensa cogida con pinzas.

"Cada semana necesitamos puntuar", acepta Justo, que espera ver a "un Algeciras similar al que vimos contra el Recreativo de Huelva". "La energía del pasado sábado, a nivel colectivo, a nivel individual, esa sensación de que las piezas volvían a encajar", resalta el gallego. "Queremos esa victoria que nos dé ese punto de aire fresco y que, unido a todo lo que va pasando, nos cargue a todos de confianza para ese último tramo",

¿Qué espera del Marbella Fran Justo? "Un equipo que se juega la vida, igual que nosotros. Sabemos lo igualado que está y lo que va a estar, por eso hay que estar equilibrado y estable para mantenerse fuerte y constante en esta pelea. Veo al equipo en mejor momento de forma, pasamos por un bache y ya está superado", opinó.

El algecirista destaca el potencial de un Marbella "con seis-siete refuerzos de superior categoría, un equipo que no necesita grandes dominios para hacerte gol, como demostrñó en la primera vuelta", recordó. "Va a ser tremendamente igualado, va a demandar un muy buen partido, de estar concentrado, sin errores".

Justo se muestra partidario de que el Banús Center muestre la mejor entrada posible: "Nos gustan los partidos con ambiente, ojalá pueda venir mucha gente. Nuestra gente nos demostró la calidad de la afición del Algeciras al transmitir todo su apoyo al equipo. Estamos todos unidos en el barco, concienciados de lo que nos estamos jugando", acabó.