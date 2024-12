Ibiza - Algeciras: ¿Es tiempo para ilusionarse?

Algeciras/El Algeciras CF afronta un viaje lleno de oportunidades. El equipo de Fran Justo visita este domingo (15:30) a la Unión Deportiva Ibiza, uno de los grandes candidatos al ascenso del grupo II de la Primera Federación. Los albirrojos acuden revitalizados tras la victoria en casa ante el Yeclano y con el propósito de "seguir sumando" en una trayectoria como visitante bastante estable, avalada por las recientes empates en Alcorcón y Sanlúcar. La clasificación está tan ajustada que el Algeciras, que inició la 17ª jornada el 13º con 20 puntos, podría dar caza a un Ibiza que suma 22, a uno solo de los puestos de playoff. Una competición de montaña rusa.

"Tengo la sensación de que lo mejor está por llegar", aseguró Fran Justo en la rueda de prensa previa. El técnico del Algeciras se mostró cauto, como es habitual, más si cabe ante la visita "a un escenario complicado, a uno de los equipos favoritos al ascenso". Pero Justo deja entrever esa posibilidad de que su equipo protagonice esa sorpresa fuera de casa que tanto vienen buscando: Llegamos bien y somos conscientes de que si somos capaces de hacer las cosas bien, vamos a poner en aprietos al Ibiza y tenemos nuestras opciones", afirmó.

El Algeciras llega a la penúltima cita de 2024, a priori, con los mismos efectivos que las últimas semanas. El club no ofrece información actualizada de los lesionados y Justo tampoco suelta demasiada prenda. En esa enfermería que nunca se vacía siguen el portero Lucho García, Javi Alonso y Eric Montes, además de un Javi Avilés descartado para el resto de temporada tras su operación de rodilla. Todo esto sin contar a los entre algodones de cada semana.

Lo positivo es que no hay sancionados y el Algeciras podrá mantener el once más reciente, aunque Justo anticipó que "alguna sorpresa habrá el domingo". Puede que jugase al engaño de cara al rival o que tenga en mente algún ajuste para intentar acoplar a Dani Merchán y Tomás juntos en el once. Merchán ha vuelto fino de su sanción y Tomás es un estandarte. O puede que los tiros vayan por otro lado.

"Esta semana ha dio bien porque no ha aparecido ninguna novedad en forma de lesión, poco a poco vamos metiendo a gente en dinámica", manifestó Justo, que aclaró que solo viajan a Ibiza "los que estén en condiciones de competir".

Ganar sería un chute clasificatorio y anímico antes de despedir el año con nuestra gente

Justo insiste en "normalizar" la evolución del Algeciras esta temporada gane, empate o pierda. "Siento que tenemos la misma estabilidad cuando ganamos que cuando no ganamos", recalcó el gallego, que ve a los sutos en "el momento de intentar conseguir ganar lejos del Mirador".

Enfrente, el todopoderoso Ibiza, un club que abiertamente aspira al ascenso para retornar al fútbol profesional. "Contra los rivales que su objetivo es jugar playoff sí o sí, este equipo ha demostrado que es capaz y hemos competido muy bien", recordó Justo. "Son rivales que, por su forma de jugar, nos pueden venir mejor en ciertos momentos y exigir más en otros. El Algeciras viene transmitiendo y vamos a ser competitivos", agregó el técnico, que hace hincapié en buscar un partidos "sin errores, en el que se contagie concentración y exigencia". Los algeciristas vienen de su tercera portería a cero del curso y las tres se tradujeron en victorias.

Ganar en Can Misses sería "un chute clasificatorio y anímico" antes de despedir 2024 en casa ante el líder Antequera. Soñar es gratis, pero lograr la victoria ya hemos visto que requiere muchísimos aciertos durante 90 y pico minutos. "Si algo tiene este Algeciras es que compite mucho y muy bien", sentencia el entrenador.

Los aficionados que se puedan desplazar a Ibiza para presenciar el partido este domingo en Can Misses pueden adquirir su entrada online o en la taquilla del estadio ibicenco.