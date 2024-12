El Ibiza de Jémez, cabreado y con la necesidad de reivindicarse frente al Algeciras

Algeciras/La UD Ibiza aguarda al Algeciras CF este domingo (15:30) en Can Misses con la necesidad de reivindicarse después de dos derrotas seguidas, las dos primeras con Paco Jémez a los mandos. "Estamos jodidos, cabreados e inconformes", reconoció el técnico, que califica el duelo con los albirrojos como "un partido tremendamente importante".

El rival del Algeciras mantiene las bajas de los lesionados Ramón Juan, Arturo, Fausto Tienza, Jesús Álvarez y Zarzana. Jémez explicó que el portero Ramón Juan " ya está entrenándose casi al mismo nivel que el grupo" y que "Antonio (Zarzana) y Jesús está empezando trabajo alternativo, Fausto no". "Son futbolistas que están en su última etapa de rehabilitación y sería una locura forzarlos ahora justo antes del parón, pero sí es verdad que son bajas que nos están mediatizando mucho", apuntó.

Jémez no recibió una sola pregunta sobre el Algeciras de Fran Justo en la rueda de prensa de la previa, aunque sí tuvo cuestiones en las que expresó la relevancia de este encuentro y el próximo antes de la Navidad. "Los dos próximos partidos nos pueden dar el estar luchando por todo o el tener que hacer una segunda vuelta de campeones", aseguró el técnico.

El míster se mostró especialmente fastidiado por la derrota en Ceuta: "Se nos fue porque le dimos al contrario 20 minutos en los que no estuvimos, lo mismo que pienso en Murcia fue un injusticia perderlo. Necesitamos reivindicarnos y le doy muchísima importancia al partido del domingo. Quiero ver una mejora para poder empezar a estar donde nosotros queremos estar", insistió.

El entrenador celeste entiende que el Ibiza se tiene que adaptar a lo que él pide: "El otro día no supimos interpretar el partido. Este equipo, para lo que nosotros demandamos, necesita una planificación distinta y eso no se consigue en dos días, pero estoy convencido de que veremos a un equipo entero, sobre todo cuando tienes el control", argumentó.

Jémez cree que no es el momento de hablar de fichajes: "Se puede esperar de todo. Yo confío en estos jugadores y mi misión es sacarle máximo partido, pero tenemos que hacer un ejercicio de autocrítica todos, dar más como equipo. Todo el mundo está muy jodido y eso me gusta porque quiere decir que nos duele lo que pasa. Ellos (por los futbolistas) tienen que centrarse en que son jugadores del Ibiza, todos, porque yo me centro en lo que tengo", dijo para zanjar las cuestiones sobre un mercado de invierno "que siempre es complicado".

El Ibiza empezó con dos victorias seguidas el periplo de Paco Jémez, pero ha enlazado dos derrotas que han sacado al conjunto balear de los puestos de playoff de ascenso. El empate el pasado viernes por la noche del líder Antequera con el Ceuta brinda al Ibiza la oportunidad de recortar dos puntos a dos rivales directos. Los celestes suman 22 puntos, diez menos que un Antequera con un partido más.

