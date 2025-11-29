Ibiza - Algeciras: sin miedo a volar

En su mejor momento de la temporada, el Algeciras CF mide sus fuerzas este domingo a las 12:00 con la UD Ibiza en Can Misses. Los rojiblancos afrontan la 14ª jornada liguera del grupo II de la Primera Federación después de haber sumado siete de los últimos nueve puntos, fortalecidos por su solidez en el Nuevo Mirador y en una posición cómoda en la clasificación. Todo esto, no obstante, puede cambiar en un par de partidos o en una mala tarde y eso lo sabe bien Javi Vázquez, el primer interesado en mantener "la estabilidad" más allá de los resultados.

El Algeciras, que se pegó el madrugón para viajar, comparece con 18 puntos, cinco por encima de los puestos de descenso y con tres más que un Ibiza lejos de donde se le presupone por presupuesto y plantilla. Los algeciristas están a dos puntos del quinto, pero eso ni se menciona en el entorno del Nuevo Mirador, donde asumen que esa no es su guerra. Mejor ir de tapadillos y no perder la perspectiva de que todavía mucha mucho camino hasta asegurar la permanencia en la categoría. Pero si el aficionado quiere soñar, está en su derecho, más aún si el Algeciras se mantiene en la línea de seguir sumando.

Sin sancionados y sin nuevos lesionados conocidos, Javi Vázquez podría repetir el once del triunfo ante el Atlético Sanluqueño, el más rotundo del curso, aunque al técnico no le dejó buenas sensaciones el último encuentro, sobre todo por la primera parte. Los rojiblancos mantienen en el dique seco a Javi Avilés y están las incógnitas sobre Jony Álamo y el meta Samu Casado sobre una posible vuelta a la convocatoria. El que lleva varias semanas entre los convocados es Eric Montes, aunque el mediocentro ultima su puesta a punto para retornar al terreno de juego tras una larga rehabilitación. "Cada semana intentamos mantener esa gestión de grupo para tener a todos motivados, y tratamos de elegir a los que consideramos mejor por el contexto del partido. Ganar no significa que vayamos a repetir o lo contrario que no, esto es un camino a largo plazo", explicó el entrenador.

Alineaciones probables UD Ibiza: Ramón; Unai Medina, José Albert, Nacho, Iago Indias, Del Pozo, Bebé, Fran Castillo, David García, Sofiane y Ernesto. Algeciras CF: Iván Moreno; Joseca, Aleix Coch, Mayorga, Tomás, Óscar Castro, Rastrojo, Iván Turrillo, Manín, Juanma y Obeng. Árbitro: Gonzalo González Páez (sevillano del Colegio de Madrid). Hora: 12:00 (14ª jornada liguera del grupo II de la Primera Federación, en directo por las plataformas habituales y en el minuto a minuto de Europa Sur). Estadio: Can Misses en Ibiza. Precedentes: El Algeciras ha visitado en tres ocasiones al Ibiza. La pasada temporada logró su primer triunfo (0-1). En la 2023/24, empataron (2-2), también en Primera Federación. Los ibicencos ganaron (2-1) en la vuelta del playoff de ascenso a Segunda B de 2018.

Vázquez sigue en su línea de "sacar el aprendizaje y seguir creciendo" como bloque. "Así hemos evolucionado esta semana, con la mayor estabilidad posible para que la victoria no nos haga sentirnos muy buenos ni la derrota tan malos", recalcó el madrileño, satisfecho porque "tenemos una identidad y los jugadores tienen claro a lo que jugamos, desde ahí a seguir construyendo".

El Algeciras tiene por primera vez a tiro la barrera de los 20 puntos. Alcanzarla antes de que empiece diciembre sería un pelotazo y el broche a un mes muy productivo. Enfrente estará un Ibiza que encadena cuatro empates seguidos y lleva cinco jornadas sin ganar, desde que Miguel Álvarez tomó el relevo de Paco Jémez. "Nosotros tenemos la presión buena, por decirlo así; lo que ellos puedan sentir... están hechos para estar arriba y entiendo que tienen esa preocupación, pero demasiado tengo con lo mío como para preocuparme de los demás. Vamos a tratar de ser valientes con balón y entender bien sus fortalezas para neutralizarlas", argumentó Vázquez.

El míster algecirista entiende que "el equipo compite bien fuera de casa" a pesar de que pudo sumar algún que otro punto más antes del empate en Torremolinos. "El equipo está a un nivel muy alto en muchas fases y con el nivel de exigencia de que queremos ser un poquito mejores", remarcó. Y es que verdad que el algecirismo siempre pide más y el listón siempre se sube en el Nuevo Mirador. Va en el sino del Algeciras.

Vázquez se va a enfrentar a un veterano de la categoría, al que admira: "Ojalá algún día pueda tener la carrera que tiene Miguel Álvarez", piropeó el rojiblanco, que ve al Ibiza "con una plantilla de grandes jugadores", aunque recuerda su mensaje de la semana anterior: "No le tengo miedo a nadie ni siento que nadie deba tenernos miedo. Mi respeto es el mismo al Sanluqueño que al Ibiza. Esto se trata de competir, es fútbol, con nuestras armas y con la convicción de que podemos hacer algo bonito allí", expresó.

Lógicamente, sobre el papel y por el factor campo, los celestes deberían partir como favoritos. "Algunos tienen más nombres que otros, pero al final los nombres no valen si en el campo no se ven ciertas cosas, y no lo digo por el Ibiza. Respeto máximo y eso es lo que pretendo transmitir", insistió.

¿Se puede entonces soñar con este Algeciras? "La afición es la que tiene que ilusionarse, nosotros tenemos que estar tranquilos dentro y a mejorar. El equipo mola, es una realidad, me gusta mucho la actitud y como competimos, pero desde el respeto, el trabajo y las ganas de crecer".