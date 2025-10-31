Eldense - Algeciras: obligación contra ilusión

El Algeciras CF visita este sábado (16:15), el Día de Todos los Santos, el Nuevo Pepico Amat para medirse al Club Deportivo Eldense en la 10ª jornada liguera del grupo II de la Primera Federación. Tras el respiro de la victoria contra el Alcorcón en el Nuevo Mirador, los rojiblancos viajan con "la ilusión" de prolongar la racha y "puntuar" en el campo de uno de los favoritos de la categoría, uno de los recién descendidos de Segunda División que parte con el objetivo de regresar al fútbol profesional. Ambos conjuntos llegan igualados a 11 puntos en la clasificación, con el peligro del descenso al acecho y a un par de triunfos de dar el salto a la zona de privilegio.

El Algeciras tendrá que reinventarse en Elda, una tierra que visita más de 35 años después de la última vez, cuando jugó en la temporada 1988/89 en la desaparecida Segunda B. Los de rojo y blanco pierden por sanción al algecireño Tomás -por acumulación de amarillas- y al central Mayorga. Los dos regresarán para el próximo envite. El entrenador recupera a Óscar Castro, que se limpió de cartulinas, y mantiene en la enfermería a Eric Montes, Samu Casado y Javi Avilés.

Con estas novedades, Javi Vázquez tendrá que recomponer el once: con Iván Moreno asentado en la portería; la lógica invita a pensar que Víctor Ruiz entrará para jugar con Aleix Coch en el centro de la zaga, José Carlos pasará a su posición natural en la izquierda y Paris Adot o Arauz ocuparán el lateral derecho. ¿Aprovechará el entrenador para meter alguna variante del centro del campo hacia arriba? De hacerlo, quizás podría reforzar la medular para intentar ser más protagonista con el balón y probar algo distinto a lo de Cartagena.

Lo que está claro es que Javi Vázquez ha desprendido a su vestuario de lo que veía como una losa, de la obligación de ganar sí o sí todas las semanas, o al menos esa sensación creía el técnico que se había arraigado en torno al Nuevo Mirador: "Ha sido una semana magnífica porque hemos crecido en cosas para seguir mejorando y, además, con ese cambio de mentalidad ahora vamos a Elda con la ilusión de ganar, sin la mochila de la obligación", manifestó el madrileño en la previa. "Somos un muy buen equipo en la categoría con el objetivo de salvarse y todo lo que consigamos en Elda es la caña, todo lo que sea puntuar es magnífico", remarcó.

Alineaciones probables CD Eldense: Pablo Valencia; Alex Serra, Floris Smand, Nacho Quintana, Bustillo, Dioni, Fidel Chaves, Manu Molina, Guille Macho, Ibarrondo y David Ruiz. Algeciras CF: Iván Moreno; Paris Adot, Aleix Coch, Víctor Ruiz, José Carlos, Jony Álamo, Rastrojo, Iván Turrillo, Manín, Juanma y Obeng. Árbitro: Gerard Brull (Palamós). Hora: 16:15 (10ª jornada liguera del grupo II de la Primera Federación, en directo por el canal lineal (todas las plataformas) y en el minuto a minuto de Europa Sur). Estadio: Nuevo Pepico Amat de Elda. Precedentes: Los rojiblancos han visitado en cuatro ocasiones al Eldense. La última vez se saldó con 1-0 en la temporada 1988/89 en la desaparecida Segunda B.

Vázquez mantiene su discurso en el que rehúye del resultadismo: "Intentamos que el resultado no nos condicione para que el equipo intente entrenar siempre con la misma ilusión. Es verdad que la victoria deja un poso de comodidad, pero tratamos no dejar que nuestras ganas dependan del resultado anterior", explicó.

El míster del Algeciras se mostró feliz por tener "muchas opciones" para reconfigurar la alineación a pesar de las bajas. "Mi confianza en los jugadores es máxima. Los futbolistas viven diferentes momentos y tratamos que entiendan esos momentos e ir creciendo. No tengo miedo a bajas, sanciones, lesiones... lo veo como una parte positiva porque puedo meter a otros jugadores", confesó Vázquez, un apasionado de darle vueltas al plan de partido durante la semana "pensando no solo en el once inicial, también en quién puede aportarnos en la segunda parte".

Sobre el Eldense, Javi Vázquez asume la dificultad de meter mano a un equipo que acaba de vivir un relevo en el banquillo tras la destitución de Javi Cabello y la llegada de Claudio Barragán como técnico interino. "Han tenido un cambio reciente de entrenador y han cambiado cosas. Nuestra referencia es el partido ante el Murcia, con mucho dinamismo ofensivo. El empate fue injusto en ese partido porque fueron superiores, vimos un equipo más liberado, con jugadores de categoría superior. Es un gran club con un gran presupuesto. Para nosotros es un bonito día para seguir focalizados en nuestro modelo", reflexionó.

Vázquez ahondó en ese mensaje de mejora que dejó tras la última victoria: "Estamos en una buena línea, pero tenemos mucho margen de mejora", aceptó. "Tener más el balón, tener la ambición de no dejar partidos abiertos porque te puede pasar lo del día del Europa".

Los algeciristas se van a medir a un Eldense que viene de haber jugado la Copa del Rey el pasado miércoles, donde ganaron al Real Jaén a domicilio, aunque jugaron algunos de los menos habituales: "Evidentemente, es un pequeño elemento y nos viene un poco mejor porque han tenido menos días de preparación, pero cuando tienes una plantilla como la del Eldense... Entiendo que se van a adaptar menos a nosotros, que tratarán de ser lo que quieren ser. Es un equipo por nombres de jugadores de Segunda División, aunque en el fútbol a veces no solo va de nombres", sentenció.