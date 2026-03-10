Antequera - Algeciras: bola extra en la encrucijada

El Algeciras CF se pone al día y el grupo II de la Primera Federación también. Los albirrojos afrontan este miércoles (19:00) el partido pendiente con el Antequera CF en El Maulí correspondiente a la 23ª jornada y aplazado el pasado 6 de febrero por las borrascas que golpearon a Andalucía. A la misma hora se juega el otro encuentro que falta, un Real Murcia-Marbella entre dos rivales metidos en puestos de descenso. El equipo de Javi Vázquez viene de su polémica derrota en Sabadell el pasado sábado y apenas tendrá respiro después porque el domingo tiene que visitar al Alcorcón en una semana de máximo desgaste.

El Algeciras se encuentra en una encrucijada. Con 37 puntos, el equipo de Javi Vázquez está a cuatro de la quinta plaza que ahora ostenta el Teruel y con cinco de ventaja sobre el descenso que marca el Murcia, un Murcia que puede dejar la silla caliente si puntúa este miércoles en su campo. Es decir, los del Nuevo Mirador pueden dar un salto hacia arriba -otra vez- o ver recortada un poco más su distancia de seguridad sobre el peligro. Viendo que tanto Antequera como Algeciras vienen de dos derrotas en los tres últimos encuentros, el empate aparece como un posible bálsamo para ambos, que con las tablas se mantendrían igualados en esa zona templada.

No obstante, el partido en Antequera no solo va de resultados. Va también de dinámicas, de cortar ese bache que parece que se inició en Marbella, y de volver a ser un conjunto competitivo durante los 90 y pico minutos fuera de casa. El Algeciras tiene bien encaminado el objetivo de la permanencia, pero los albirrojos atraviesan ahora un repecho del que necesitan sacar puntos para no complicarse la vida, más aún cuando algunos rivales de la zona de descenso comienzan a dar bocados como el Torremolinos, el Sanluqueño y hasta el Betis Deportivo (con Pablo García es otro equipo).

"Podemos pensar que llevamos tres partidos sin ganar o podemos pensar en que solo hemos perdido dos de los últimos diez", reflexiona Javi Vázquez en la previa. "Podemos pensar en que hace poco estábamos quintos o en que hace un poquito más estábamos en descenso", agregaba en su planteamiento. El técnico madrileño se mantiene fiel a su espíritu optimista, con su dosis de autocrítica y alejado de números y marcadores.

"Nosotros seguimos igual, con tranquilidad y estables", asegura. "Me es más importante lo que ve en el campo que los resultados en sí", recalca el entrenador, que insiste en que "las notas en la jornada 38". "Mantenemos la estabilidad igual que cuando no perdíamos. Sabemos que durante una temporada se dan circunstancias en las que a veces ganas un poco y otras un poco menos", argumenta.

Vázquez dio carpetazo al revés en Sabadell: "Para mí es una victoria moral y así se lo he hecho saber a los jugadores. Al final es fútbol, muchas veces perdemos el foco. Por cerrar el episodio Sabadell, darles la enhorabuena. Fuimos el primer equipo que ha ido por delante en el marcador allí y el segundo capaz de hacer gol. Estamos dolidos porque queríamos sumar los puntos, es obvio, pero a veces hay derrotas que son victorias", zanjó.

El Algeciras acabó con Aleix Coch lesionado el sábado (y presumiblemente fuera este partido) y Vázquez volverá a retocar el once como viene haciendo cada jornada: "Cuando solo confías en once jugadores no haces cambios. Cuando confías en toda tu plantilla, los haces. Haremos cambios intentando no solo dosificar, sino en la línea continuista del año de tener a todos enganchados en función un poco de todo el contexto, el rival, los momentos...", sostiene.

El duelo ha cobrado una nueva dimensión porque los dos equipos quieren mantener alejados del descenso: "Es otro partido precioso en el que tenemos muchas opciones de ganar. Vamos con la misma ambición que cuando íbamos quintos", remarca el técnico, "encantadísimo con la plantilla" y insistente en que "la principal fortaleza que tenemos es la capacidad competitiva".

Vázquez entiende que el Antequera "ha crecido mucho" tras el cambio de banquillo. "Desde la llegada de Abraham ellos han tenido una estabilidad importante, han perdido ahora dos en casa, pero tienen las ideas muy claras y han conseguido resultados buenos. El Antequera me parece un equipazo", sentencia.

Reencuentro con Siddiki

El Antequera CF repite en casa tras la derrota ante el Ibiza, un revés contundente que supuso el segundo seguido de los blanquiverdes en El Maulí, donde antes cayeron con el Europa. Los del Torcal, eso sí, ganaron entre medias en Tarragona.

El Antequera ha experimentado una notable mejoría desde el cambio de entrenador. El club destituyó a Abel Gómez a finales de noviembre con el equipo en descenso. Tras un triunfo con un cuerpo técnico interino, los malagueños se pusieron en manos de Abraham Paz, llegado desde la Premier de Gibraltar. Con Paz, los blanquiverdes han recuperado la alegría en su juego y han sumado las victorias suficientes para escaparse del descenso y situarse con 37 puntos, en ese coqueteo de varios clubes con el playoff de ascenso. Desde que llegó el nuevo técnico, el Antequera no conoce el empate.

El exalgecirista Siddiki sigue en una plantilla liderada por Luismi Gutiérrez y con futbolistas que están sobresaliendo como Rafa Diz, Bassele, Osama, David Ramos, Barbu o Javi Antón.