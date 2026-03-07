El Algeciras sufre una zancadilla en Sabadell (3-1)

Un penalti ridículo, un penaltito de los que podría haber decenas en cada encuentro, dinamitó lo que estaba siendo un partido de matrícula del Algeciras CF en Sabadell. El equipo de Javi Vázquez se adelantó pronto por medio de Javi Avilés y maniató al líder en su propio campo. Sin embargo, nada más comenzar el segundo tiempo, el colegiado Néstor Holgueras convirtió un forcejeo de área en la pena máxima que puso patas arriba la Nova Creu Alta. Los algeciristas mandaron al palo lo que era el 1-2 y los arlequinados culminaron la remontada en la recta final gracias a un Agustín Coscia clave en esa revolución que los locales llevaron a cabo tras el intermedio con hasta cuatro cambios. Miguelete puso la puntilla en el tiempo añadido ya con el Algeciras volcado en busca de un empate, de algo de recompensa a lo que había sido un plan perfecto hasta que apareció el señor del silbato.

Cuando los entrenadores repiten en cada rueda de prensa que los partidos van en los detalles no es casual. Detalles que voltean el signo de un encuentro entero. El penalti señalado a Mayorga a los 30 segundos de empezar el segundo tiempo es una de esas decisiones imposibles de consenso. Que si lo agarra más o menos, que si se sujetan los dos... un lance de fútbol dentro del área que si se sancionase siempre, arrojaría incontables penaltis cada semana. Esta vez le tocó al Algeciras, casualmente en el feudo de un líder que no conoce la derrota en casa esta temporada. Casualmente.

¿Qué el Sabadell podría haber remontado en la segunda parte por sus propios medios y sin ayuditas? Por supuesto que sí. Nadie dice lo contrario. Pero es impepinable que el dichoso penaltito dio alas a los arlequinados y trastocó a un Algeciras que tenía la situación exactamente donde quería. Con todo, los de Javi Vázquez pudieron ponerse por delante de nuevo con un cabezazo de Manín al palo, pero se ve que la fortuna ahora también está dando la espalda, como ya ocurrió la semana anterior con las oocasion esclaras ante el Teruel en casa. Seguro que los agoreros ya están removiendo el varapalo de Marbella para buscar alguna explicación a este regate de dinámica.

En la recta final no hay excusas y el Sabadell fue mejor que el Algeciras, con un Coscia desatado y con una energía superior que tuvo mucho que ver con las sustituciones realizadas en el descanso. Los de Ferran Costa sí se parecieron a su mejor versión cuando el viento sopló de espalda.

El once inicial del Algeciras en Sabadell. / SANDRA DIHÖR

Un plan atrevido

Javi Vázquez movió el once del Algeciras para el inicio del Tourmalet de tres partidos en nueve días. Joseca regresó al lateral derecho, Mayorga retornó tras susanciónn y Manín volvió a la punta de lanza. Las grandes novedades, Jorge Rastrojo y Javi Avilés como titulares en los costados del ataque. Avilés, en su primera titularidad del curso.

El plan funcionó de salida con un Algeciras intenso en la presión, incomodando en todo momento al Sabadell y pisando campo contrario. Al filo del cuarto de hora, una llegada de los algeciristas dio pie al tempranero tanto de Javi Avilés. El madrileño remachó de segundas una oportunidad despejada por Fuoli. El VAR revisó dos veces porque los de casa reclamaron manos de Joseca en un rebote previo, pero el vídeo demostró que le rebotó entre el pecho y el hombro.

El Sabadell se asomó a arreones, sin trenzar ni desbordar a un rival bien plantado. Más allá de una ocasión de Escudero -muy tapado al igual que López-Pinto- y un disparo alto de Joel Priego, los arlequinados apenas inquietaron a un Algeciras seguro y cómodo, con el mejor escenario posible.

El árbitro Néstor Holgueras revisa en el monitor una de las acciones polémicas. / SANDRA DIHOR

El penaltito

El partido, no obstante, dio un vuelco nada más empezar el segundo tiempo con el polémico penalti de Mayorga decretado por Néstor Holgueras. El Algeciras pidió el VAR en balde y Agustín Coscia igualó de disparo potente que acertó Iván Moreno. Para colmo de males, Aleix Coch tuvo que pedir el cambio en el minuto 55 por lesión. El central, de vuelta en la que fue su casa, dejó su sitio a Víctor Ruiz.

El Algeciras aguantó las embestidas de un Sabadell enrabietado que había metido cuatro cambios en el descanso. Casi un equipo nuevo con Coscia, Miguelete, Astals y Godoy. Los de Vázquez atemperaron el partido otra vez y retomaron el control, apoyándose también en sus futbolistas de refrescos. Uno de ellos, Isaac Obeng, protagonizó una buena llegada pero chutó alto. La más clara la tuvo Manín en el minuto 70 con un cabezazo muy franco que se topó con un palo. Vázquez reclamó sin éxito la roja por un choque de Bonaldo con Manín. Tampoco entró esa.

Llegó la recta final y el Sabadell ahí sí estuvo más certero. Coscia ganó la partida por arriba en el minuto 79 en un centro medido de Eneko. Víctor Ruiz no agarró la marca y el delantero demostró que es un killer del área. Los albirrojos -vestidos de negro- buscaron soluciones de refresco y se aproximaron al campo contrario, pero ya sin la claridad ni la convicción necesarias para desbaratar al muro arlequinado. Encima, a jugadores como Quadri le quedaba gasolina para hacer pupa a la contra, como ocurrió en el minuto 94 cuando los locales sentenciaron por medio de Miguelete. Un 3-1 excesivo e injusto, así como condicionado por el señor que debía impartir justicia. Así es imposible dar la campanada contra el invicto líder.