El CE Sabadell - Algeciras CF de Primera Federación, en directo

\u00a1Buenos d\u00edas y feliz s\u00e1bado! El Algeciras CF juega a partir de las 14:00 ante el CE Sabadell en la Nova Creu Alta, la casa del l\u00edder del grupo II de la Primera Federaci\u00f3n. Los albirrojos encaran la 27\u00aa jornada liguera, el inicio de una semana maratoniana que llevar\u00e1 al equipo de Javi V\u00e1zquez a disputar tres partidos en apenas nueve d\u00edas. Tras Sabadell, los algeciristas visitar\u00e1n el pr\u00f3ximo mi\u00e9rcoles 11 de marzo al Antequera (19:00) y el domingo 15 acudir\u00e1n al Santo Domingo de Alcorc\u00f3n (12:00). El Algeciras, con 37 puntos, busca dar un nuevo mordisco al objetivo de la permanencia y mantener a rayar unos puestos de descenso en los que la puja se ha revitalizado en las \u00faltimas semanas. Enfrente, un Sabadell con 47 puntos (y un partido m\u00e1s), un l\u00edder s\u00f3lido que aventaja en tres al Atl\u00e9tico Madrile\u00f1o. Los algeciristas recuperan al central Mayorga y no arrastran sancionados ni lesionados. Aleix Coch vuelve a la que fue su casa. En las filas del rival, dos viejos conocidos como Rodrigo Escudero y Javi L\u00f3pez-Pinto. La previa: Sabadell - Algeciras: primera subida de la semana del Tourmalet