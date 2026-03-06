Sabadell - Algeciras: primera subida de la semana del Tourmalet

El Algeciras CF emprende un tramo extraordinario del calendario en el que va a jugar tres partidos fuera de casa en apenas nueve días: tres desplazamientos que implican casi 4.000 kilómetros de viaje, aunque la expedición albirroja ha podido finalmente realizar este primer trayecto en avión para ahorrarse un palizón en autobús. Tres duelos que va a poner en juego nueve puntos que se antojan decisivos para aclarar las aspiraciones del equipo de Javi Vázquez, que ha llegado a este punto de la temporada por encima de lo esperado. El Algeciras visita este sábado (14:00) al CE Sabadell en la Nova Creu Alta en la 27ª jornada liguera en el grupo II de la Primera Federación, la primera escala antes de acudir el próximo miércoles 11 al aplazado en Antequera (19:00) y cerrar el domingo 15 en Alcorcón (12:00).

La semana maratoniana del Algeciras arranca en el feudo del líder del grupo, un Sabadell con 47 puntos que se mantiene invicto en su estadio este curso. Los pupilos de Javi Vázquez llegan tras el empate sin goles en casa ante el Teruel, un resultado que sirvió para quitar el mal sabor de boca del varapalo en Marbella, aunque los albirrojos echaron en falta ese acierto que tantos puntos le ha dado en el Nuevo Mirador. En esta primera mitad de marzo, el Algeciras va a tener que buscar puntos a domicilio, sin apenas entrenamientos entre viaje y viaje. Puerta grande o enfermería, que diría un taurino.

Esta paliza kilométrica y competitiva se antoja "un reto bonito" para el entrenador algecirista, un técnico que, por encima de todo, disfruta con el día a día y con lo que hace. "Es una semana distinta porque es la primera en la que vamos a tener un partido entre medias. Ni es más complicada ni menos, como ya dije en su momento, ojalá que jugáramos muchos partidos entre semana porque eso significaría que se juegue la Copa u otras competiciones", argumenta. "Es una semana bonita y retante", subraya Javi Vázquez.

El Algeciras encara este Tourmalet con 37 puntos y un partido menos (el que saldará el día 11 en Antequera). Los pupilos de Vázquez están a tres puntos de la quinta plaza que recuperó el Villarreal B tras vencer al Eldense en el aplazado que jugaron el pasado miércoles. Lo mejor, es que los algeciristas tienen cinco puntos de colchón sobre el descenso más el golaveraje particular ante el Torremolinos. Un colchoncito que concede algo de tregua en esta vorágine de salidas.

"La clasificación ya empieza a adquirir un peso más importante", concede el míster, que mantiene la mirada fija en esos 47-48 puntos que garantiza la tranquilidad. "Nosotros nunca hemos pensado en nada que no sea seguir sumando puntos para salvarnos. En ese camino, ojalá que un día nos salvemos y, cuando nos salvemos, estemos posicionados para poder luchar por otras cosas. Mientras tanto, todo eso forma parte del futuro, todo lo que no sea competir contra el Sabadell me parece absurdo", reflexiona.

Vázquez recupera al central Mayorga y no arrastra sancionados en una expedición que está, salvo sorpresa, al completo, con un Jorge Rastrojo que pudo reaparecer unos minutos el pasado domingo. "Están todos enchufadísimos. Así que pongamos a lo que pongamos, el equipo competirá espectacular", sostiene el técnico, que insiste como cada semana en la importancia de los roles sin encasillarse: "A mí me gusta poder hacer rotaciones, pero tampoco me gusta desestabilizar el equipo. Una de las cosas que siempre les intento transmitir es que tan importante es ser titular como acabar el partido. Esta semana es la plantilla la que nos tiene que seguir dando el nivel de rendimiento".

El algecirista valora la temporada del Sabadell: "Está compitiendo a muy buen nivel. Es verdad que no ha obtenido tan buenos resultados en las últimas jornadas como anteriormente, pero es un equipazo, ya se ubicó arriba y entiendo que su objetivo pasa por ascender", apunta sobre el rival.

"Volveremos a salir a ganar, yo no tengo ningún miedo", proclama Vázquez. "Le tengo el mismo respeto al Sabadell que al Marbella, es algo que ya he entendido. Además, hace dos semanas vimos que el que iba último nos ganó. Por qué nosotros no vamos a poder ganar al líder, ya le ganamos al Madrileño", sostiene.

Reencuentros en casa del líder

El Sabadell-Algeciras brindará varios reencuentros en el terreno de juego. El algecirista Aleix Coch vuelve a una casa en la que dejó huella como capitán. El central formaba parte de los arlequinados en la 2021/22 cuando ambos conjuntos se enfrentaron en aquella última jornada en la que los de Iván Ania ganaron en la Nova Creu Alta, un triunfo que dejó a las puertas del playoff a los albirrojos y frustró las opciones locales. El partido también reencuentra a Rodrigo Escudero y Javi López-Pinto con el Algeciras. Los dos atacantes son referentes en los esquemas de Ferran Costa.

El Sabadell defiende su liderato con tres puntos de renta sobre el Atlético Madrileño. Los catalanes vienen de empatar en Cartagena y de un triunfo anterior en casa ante el Sanluqueño, dos resultados que parecen haber zanjado el bache de cuatro partidos sin ganar, una minicrisis que tampoco ha pasado demasiado factura ante los diferentes pinchazos del resto de aspirantes al ascenso.