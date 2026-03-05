El Sabadell de Escudero y López-Pinto, un líder sólido para examinar al Algeciras

El Algeciras CF se las verá este próximo sábado (14:00) con el mejor equipo hasta el momento del grupo II de la Primera Federación. El CE Sabadell aguarda a los albirrojos en la Nova Creu Alta como la primera escala de una semana maratoniana para los chicos de Javi Vázquez, que van a recorrer casi 4.000 kilómetros con tres encuentros fuera de casa entre el 7 y el 15 de marzo. El Algeciras tiene una cita con el líder, con un conjunto alzado a lo más alto de la clasificación con dos viejos conocidos del Nuevo Mirador, dos depredadores del gol como Rodrigo Escudero y Javi López-Pinto.

El Sabadell defiende su liderato con 47 puntos, tres más que el Atlético Madrileño, su principal perseguidor. El cuadro arlequinado ha cosechado 12 victorias, 11 empates y solo 3 derrotas, unos numerazos que alimentan con 33 goles a favor y apenas 14 en contra (+19). El líder es también el conjunto menos batido de la liga con un sobresaliente Diego Fuoli en la portería.

El rival del Algeciras, uno de los pocos visitantes que ha logrado asaltar el Nuevo Mirador esta temporada, está cuajando una campaña brillante en la que únicamente han sufrido un pequeño bache de resultados cuando estuvieron cuatro partidos sin ganar entre enero y febrero. Ferran Costa dirige un vestuario que arrancó con muchos empates, un Sabadell que no encajó su primera derrota hasta la 14ª jornada, en el Nou Sardenya ante el Europa, el único revés en las primeras 22 citas. Más recientemente, el líder cayó en Elda y en Ibiza, dos tropiezos de los que se ha repuesto con una victoria en casa ante el Sanluqueño y con el empate la pasada jornada en Cartagena.

Como local, el Sabadell se mantiene como el único invicto en casa del grupo ya que no conoce la derrota este curso en la Nova Creu Alta: los arlequinados han sumado seis victorias y siete empates para cosechar 25 puntos.

Plantilla muy compensada

Después de 26 jornadas, el Sabadell se ha ganado el derecho a ser considerado un candidato firme al ascenso. A pesar de su condición de recién ascendido, los arlequinados han dado en el clavo con el entrenador, un Ferran Costa codiciado por varios clubes -gustaba mucho también en Algeciras-, y supieron armar una plantilla compensada. Lo que más salta a la vista de este Sabadell es su poderío ofensivo como los exalgecirista Escudero y López-Pinto, pero también con Agustín Coscia y el recién llegado Alan Godoy (cedido por el Barcelona), además de jugadores que se suman como Astals o Miguelete. Pero Costa ha armado un bloque que se cimenta desde la portería con Fuoli, una retaguardia sólida capitaneada por Bonaldo y una sala de máquinas incombustible con Quadri y Urri, los motores de este equipo.

Escudero y López-Pinto se han convertido en los máximos artilleros del Sabadell. Escudero ya marcó de penalti en Algeciras y se ha reencontrado con el acierto tras unas semanas de sequía. López-Pinto tuvo un momento de forma muy alto, aunque ahora atraviesa una racha sin marcar. Cuando están con la flecha hacia arriba, son dos jugadores diferenciales en sus puestos.

Sergio Cortés y Utgés abandonaron el plantel en invierno. El club ha comunicado esta semana que el portero José Ortega tendrá que pasar por quirófano con una dolencia no relacionada con la práctica deportiva y su recuperación estará pendiente de evolución.

"Por detalles"

Escudero ha hablado esta semana en los medios oficiales del Sabadell y augura un duelo de máxima igualdad: "El Algeciras es un rival muy complicado. Vienen en una buena dinámica y todo irá por detalles. Ambos equipos concederemos muy poco y esperamos poder sumar los puntos en casa. Es una buena prueba para ver nuestro nivel una semana más", manifestó. "Por la igualdad de la categoría, no dejarte puntos en casa es clave. Debemos hacernos fuertes en la Nova Creu Alta porque quedan seis partidos y no podemos dejar que vuelen muchos puntos de aquí, empezando por el sábado".

El delantero pugna por el sitio en una rotación competitiva con Agustín Coscia y Alan Godoy. "La competencia siempre sube el nivel de todos. Personalmente, me encuentro muy bien. Sí que volver después de una lesión siempre cuesta un poco, pero ya he podido marcar dos goles desde que me recuperé y en general estoy satisfecho", aseguró.

El exalbirrojo entiende que todavía queda mucha liga y margen para que la clasificación de vuelcos: "No ha llegado el momento de mirar los objetivos. Quedan muchos partidos y debemos centrarnos en nosotros, en hacer nuestro trabajo, y cuando queden tres o cuatro partidos ya haremos cálculos", opinó.