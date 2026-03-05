Golpe de autoridad en la puja por el playoff de ascenso en el grupo II de la Primera Federación

Golpe de autoridad en la lucha por los puestos de playoff de ascenso del grupo II de la Primera Federación. El Villarreal B recuperó la quinta posición tras imponerse al Eldense (2-0) en el partido aplazado de la 24ª jornada liguera. El mini submarino se alza hasta los 40 puntos, a uno de la cuarta plaza del Eldense. El grupo del Algeciras ya solo tiene pendientes dos encuentros más, el que disputarán los albirrojos con el Antequera el próximo miércoles 11 de marzo (19:00) y el Real Murcia-Marbella (11 de marzo a las 19:00).

El Villarreal B se apoderó de un duelo de altura ante el Eldense. El filial de David Albelda refrendó su gran momento -once jornadas sin perder- con una victoria que se decantó poco antes del descanso con un penalti transformado por Alassan Diatta. La sentencia llegó en el tiempo añadido con un tanto de Ayman, uno de los refuerzos de invierno del mini submarino, que no está echando de menos al que era su gran goleador hasta enero, Álex Rubio (ahora en el Albacete).

El Mini Estadi de Villarreal acogió este miércoles un encuentro muy igualado entre dos candidatos al playoff. El filial tuvo algo más de empuje en la primera mitad y sacó petróleo de una internada de Budesca en la que Manu Molina cometió penalti. Diatta no falló con un zurdazo poderoso. El Eldense tuvo un par de opciones claras para igualar en la segunda mitad, sobre todo una falta de Fidel Chaves, pero el filial no perdonó en la oportunidad que tuvo, ya cumplido el 90, con un contragolpe impecable de Ayman.

Tanto el Algeciras como el Antequera tienen la posibilidad de alcanzar esos 40 puntos este próximo fin de semana o el próximo miércoles cuando disputen su aplazado en El Maulí.