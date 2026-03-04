El Algeciras recorrerá casi 4.000 kilómetros en una semana maratoniana

El Algeciras CF va a recorrer casi 4.000 kilómetros en apenas una semana. Los albirrojos se preparan para afrontar una parte decisiva de la temporada en la que disputarán tres partidos entre los próximos días 7 y 15 de marzo. El equipo de Javi Vázquez encadenará tres desplazamientos consecutivos, los dos que tenía previsto a Sabadell y Alcorcón en el calendario del grupo II de la Primera Federación, más el encuentro aplazado en Antequera que se pospuso por las borrascas en los primeros días de febrero.

Semana maratoniana y que puede marcar el resto del curso para el Algeciras. Tras el empate sin goles en el Nuevo Mirador ante el Teruel, los albirrojos llegan a un momento clave en su hoja de ruta con tres salidas seguidas, tres duelos superexigentes y una paliza de kilómetros en la carretera. Los de Javi Vázquez apenas van a tener tiempo para prepararse entre compromiso y compromiso. El cuerpo técnico va a tener que tirar de ingenio para dosificar los esfuerzos, los entrenamientos y los descansos en una situación excepcional que pondrá a prueba la dureza y el carácter del vestuario.

Hoja de ruta

El Algeciras tiene que jugar este próximo sábado 7 de marzo a las 14:00 en la Nova Creu Alta de Sabadell, después lo hará el miércoles 11 de marzo a las 19:00 en El Maulí de Antequera y cerrará esta ronda de viajes el domingo 15 de marzo a las 12:00 en el Santo Domingo de Alcorcón. Calculadora en mano, estas tres visitas arrojan 1.958 kilómetros solo con las idas, por lo que el cómputo total se marcha hasta los 3.916 kilómetros con sus vueltas.

El desplazamiento más largo es el primero que viene por delante hasta tierras catalanas. De punta a punta, 1.110 kilómetros separan la ciudad de Paco de Lucía de Sabadell. Los algeciristas estaban pendientes de si el club realizaba un esfuerzo para agilizar este viaje en avión, ya que por carretera supone una auténtca paliza de horas en autobús. Ya no solo se trataría del trayecto de ida, que habría que hacerlo el viernes con suficiente antelación, también tendría que ver con la vuelta y el aprovechar las horas antes del encuentro aplazado del miércoles siguiente.

La visita a Antequera está relativamente cerca, a unos 184 kilómetros y poco más de dos horas por carretera en bus. Es quizás lo único positivo de este partido bisagra que el Algeciras quiso disputar semanas atrás en un calendario menos apretado como el de febrero, pero la RFEF se negó. El Algeciras podrá viajar en el día, el mismo miércoles, y tendrá realmente lunes y martes para preparar el choque contra un rival muy directo en la clasificación.

Con algo más de margen, los albirrojos acabarán esta semana maratoniana con la cita en Alcorcón. Unos 664 kilómetros desde la bahía de Algeciras hasta la madrileña ciudad de Alcorcón, un trayecto que los del Nuevo Mirador harán casi seguro por carretera y con toda la carga acumulada de los dos duelos anteriores. El horario matinal obliga a desplazarse no demasiado tarde el sábado previo.

Javi Vázquez. / Erasmo Fenoy

Los rivales

El Algeciras está situado con 37 puntos tras 25 partidos disputados (uno menos que la mayoría). Los albirrojos han caído a la novena plaza aunque igualan a puntos con el séptimo. La igualdad entre el quinto, ahora el Cartagena, y el decimosexto, el Torremolinos, apenas se separa por seis puntos. Es decir, el playoff de ascenso y la zona de descenso tiene un margen de un par de victorias. Los de Javi Vázquez cuentan con un colchón de cinco puntos sobre el Torremolinos, equipo al que le tienen ganado el golaveraje particular (por lo que serían seis en caso de empate final entre los dos).

Los del Nuevo Mirador se van a medir este próximo sábado al líder en solitario del grupo, un Sabadell con 47 puntos que se ha hecho fuerte y viene de dejar atrás un pequeño bache de resultados. El del miércoles se antoja un duelo más directo para el Algeciras ante un Antequera con el que empata a 37 puntos. Los del Torcal están en la misma tesitura que los albirrojos, con el objetivo de la permanencia como prioridad y mirando de reojo sus posibilidades de pelear por algo más. Muy parecida también es la situación actual del Alcorcón, con 36 puntos y al acecho para reengancharse a esa quinta posición que todavía se antoja accesible para tantos aspirantes.