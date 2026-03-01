Así queda la clasificación del grupo II de la Primera Federación tras la 26ª jornada

La 26ª jornada liguera del grupo II de la Primera Federación se saldó con una tregua en la parte alta de la tabla, sin victorias entre los candidatos al ascenso directo. El Atlético Madrileño dejó escapar dos puntos de oro en el último suspiro y el Sabadell arañó un punto ante un Cartagena venido a más que ha asaltado la quinta plaza. El Eldense y el Europa ni sumaron. Por abajo, el Torremolinos protagonizó la única alegría en unos puestos de descenso que acechan al Real Murcia, que salvó los muebles en el debut de Curro Torres.

El Sevilla Atlético rescató un punto in extremis ante el Atlético Madrileño en un duelo tenso y con dos expulsiones. El estadio Jesús Navas vivió una nueva demostración de que los equipos del fondo de la clasificación todavía pueden dar bocados a los de arriba. El filial sevillista tiró de coraje y orgullo para frustrar el liderato de los chicos colchoneros. El primer aviso lo dio el local Isra con un disparo que puso a prueba la atención del meta visitante. Los de Nervión pidieron una posible agresión de Rayane a Isra que quedó en amarilla. Una de las mejores opciones sevillistas vino en un balón interior que el algecireño Collado sirvió y a punto estuvo de acabar en gol. El Madrileño acertó a falta de un cuarto de hora tras una buena acción colectiva que remachó Iker Luque. El duelo, bastante tenso por algunas entradas feas, se complicó más para el Sevilla con la expulsión de Ibra por un empujón. En la recta final, Spina dio su segunda amarilla y dejó al Atleti con diez también. En su último arreón, una falta lateral permitió el centro que Valentino remató de cabeza a la red en el minuto 98. El empate corta una nefasta racha de derrotas del Sevilla Atlético de Luci Martín, que se mantiene con 21 puntos en la cola de la tabla. El Atlético Madrileño de Fernando Torres suma hasta los 44 puntos, pero desperdició una oportunidad para retomar el primer puesto.

El Atlético Sanluqueño se llevó tres puntos vitales ante el Marbella en El Palmar. Los verdiblancos sufrieron para amarrar un partido con aroma a match-ball por la salvación ante un Marbella que venía crecido por la goleada al Algeciras. El Sanluqueño, con el algecireño Rubén de vuelta a la portería, se adelantó al cuarto de hora por medio de Rodri tras una poderosa internada de Lobe. Los costasoleños comenzaron a rondar el empate en la segunda mitad, con centros laterales y con un disparo peligroso de Adri Ruiz, pero el que volvió a atinar fue el Atleti cuando en el minuto 62 Ismael Álvarez puso un centro desde la derecha que sacó el portero pero rebotó Juan Rodríguez para marcar en propia puerta. Con los visitantes reclamando un posible penalti, el Sanluqueño voló a la contra para marcar el tercero en el minuto 75 por medio del rapidísimo Ismael Álvarez. Con el partido aparentemente sentenciado, el Marbella recortó en el minuto 91 en un córner que tocó Adri Castellano y Rubén la sacó desde dentro, según el VAR. Volcados, los visitantes marcaron el 3-2 en el minuto 100 por medio de Alexiel y hubo tiempo para que al local Luis Simón le anulasen un golazo por falta previa en un descuento eterno. El Sanluqueño de Pedro Mateos se aferra a El Palmar para seguir creyendo y se eleva hasta los 24 puntos, todavía a un trecho para salir del descenso. El Marbella de David Cabello dio un paso atrás en sus aspiraciones de salvarse y se queda con 21 puntos en el farolillo rojo.

Golpe de autoridad del Alcorcón en el Santo Domingo ante un Betis Deportivo que vuelve a complicarse la permanencia. Los alfareros convencieron ante su afición para dar un paso firme hacia la tranquilidad y quién sabe si un impulso para intentar aspirar a algo más. El mejor Vladys ha vuelto y el delantero adelantó a los amarillos al cuarto de hora, después de gozar de otra clarísima ocasión minutos antes. Era un cuchillo en una defensa de mantequilla. Vladys puso en bandeja el 2-0 a Omar al filo de la media hora para encarrilar un partido de pleno dominio del Alcorcón. Los alfareros pudieron irse al descanso con goleada ya que Vladys mandó un balón al larguero en otro mano a mano. Una falta lanzada por Morante fue lo único peligroso de un filial muy apocado que sí se atrevió más en la segunda parte. De hecho, Ayesa evitó el tanto de Rodrigo Marina. La expulsión al final del bético Corralejo permitió al Alcorcón finiquitar en el tiempo añadido con la sentencia de Aparicio, a quien poco antes le habían anulado un gol de vaselina por fuera de juego. Salto del Alcorcón de Pablo Álvarez hasta los 36 puntos, más cerca del playoff que del peligro. Frenazo para el Betis Deportivo de Dani Fragoso, que enlaza dos derrotas y se queda con 22 puntos en la zona roja.

Final de locura en el Rico Pérez con el triunfo del Hércules ante el Eldense. El derbi empezó de cara para los alicantinos con una clarísima ocasión de Ben Hamed que desbarató Ramón Vila y, a la siguiente, en el minuto 8, Unai Ropero apareció para remachar de cabeza una internada por el costado derecho de los blanquiazules. Rentero acarició de cabeza el segundo para los locales en un primer tiempo con los de Elda desaparecidos. El equipo de Claudio comenzó a tomar protagonismo en la segunda mitad cuando emergió la figura de Dioni en una contra de la que nació la ocasión de Nacho Quintana, quien se topó con Blazic. El Hércules tuvo un par de acciones muy claras para sentenciar en botas de Galvañ y el canterano Guti. Este último vio su gol tapado por su compañero Jeremy. Dejar vivo al Eldense fue un correr un riesgo, ya que los visitantes apretaron en el último tramo y en el minuto 96 se encontraron con un córner y el regalo de Mangada en propia puerta. El jarro de agua fría se tornó en hirviendo cuando los blanquiazules gozaron de una contra en el minuto 99 en botas de Jeremy, mal culminada, pero aprovechada por el defensa Sotillos, el héroe del momento en Alicante. Subidón anímico del Hércules de Beto Company, que también alcanza los 36 puntos y esa zona de acecho al playoff después de tres partidos sin ganar. El Eldense de Claudio Barragán pinchó tras varias semanas en positivo y con 41 puntos corta su persecución al liderato.

Triunfo sufrido y polémico del Ibiza ante el Tarazona. Los celestes vuelven a levantar la cabeza en Can Misses y se agarran a sus opciones de engancharse al tren del playoff. El equipo ibicenco se tuvo que armar de paciencia en un partido donde llevó la iniciativa desde primera hora ante un rival bien atrincherado. Izan, Fran Castillo y Bebé fueron poniendo a prueba las defensas de los aragoneses. Izan tuvo la ocasión más clara con un disparo cruzado que no entró por centímetros. Los celestes insistieron hasta que en el minuto 63 Fran Castillo conectó un derechazo tras un servicio desde el costado diestro, un golazo del futbolista que mueve a este Ibiza. Lo que había sido un encuentro totalmente controlado dio paso al miedo en el tiempo de descuento cuando Cubillas, recién incorporado al terreno de juego, cabeceó a la red un centro de Álvaro Jiménez. Can Misses enmudeció hasta que la revisión del árbitro dio paso al gol anulado por fuera de juego. Los visitantes solicitaron un segundo VAR que no sirvió para nada. El capitán rojillo, Trilles, fue expulsado por protestar tras el pitido final. El Ibiza de Miguel Álvarez escala hasta los 35 puntos y supera al Tarazona de Juanma Barrero, que se queda con 33, demasiado cerca de la frontera con el peligro.

El Europa se vio sorprendido en Can Dragó por el Juventud Torremolinos en un partido frenético hasta el último segundo. Los escapulados echan de menos la magia del Nou Sardenya y dejaron escapar los puntos ante un Torremolinos muy inspirado. Los locales achucharon de salida y tuvieron una primera oportunidad de Adnane salvada por Fran Martínez. Los malagueños avisaron en el minuto 40 con un gol anulado a Peque Polo por un ajustado fuera de juego. En el añadido del primer acto, un contragolpe letal entre Ale Camacho y Peque Polo acabó con el gol del capitán de los visitantes. Nada más comenzar el segundo tiempo, Gori rentabilizó una pérdida dentro del área escupalada. Con el Europa grogui, Christian mandó un chutazo al larguero. Parecía que las tornas viraban al filo del minuto 60 con un penalti a favor, pero el pichichi Jordi Cano falló ante Fran Martínez. A renglón seguido, en otro córner, Álex Cano recortó diferencias para los de casa, que se volcaron a por el empate. Lo que llegó fue la sentenció de Pito Camacho en el minuto 98 tras otra contra ejemplar. Pero había tiempo para más: Mahicas puso el 2-3 en el 102 y a punto estuvo de caer la igualada en la última jugada del partido. Tropiezo del Europa de Aday Benítez, asentado arriba con 41 puntos pero sin apretar por el liderato. Chupinazo de moral para el Torremolinos de Antonio Calderón, que salta hasta los 32 puntos y demuestra estar muy vivo en la pelea por salvarse.

Tablas en el Cartagonova. El Cartagena corroboró que sigue al alza con Iñigo Vélez y sumó un punto ante el Sabadell, que mantiene su diferencia en el liderato. Los arlequinados protagonizaron los primeros acercamientos, aunque sin inquietar demasiado a Lucho. Los albinegros pusieron a prueba a Fuoli en la segunda parte. El Sabadell rondó el tanto a balón parado con un remate de Bonaldoy reclamó un posible penalti sobre López-Pinto que el VAR descartó. El líder insistió por alto con uun cabezazode Carlos García, fuera por poco, aunque la más clara la tuvo el Cartagena con una salvada de Fuoli ante Rahmnani y un rechace desbaratado por la defensa catalana. El Efesé acabó atacando y metiendo en su área al cuadro arlequinado, que supo sufrir para aguantar el punto.

El Antequera dio un zarpazo en Tarragona y aguó la fiesta del Nàstic por su 140 aniversario. El cuadro grana comenzó con una ocasión de Jardí chutando desde fuera del área y, al cuarto de hora, encontró premio en un córner dirigido que empalmó Sergio Santos a la red. Sin embargo, el VAR decretó un fuera de juego posicional que tumbó el golazo. El Antequera salió de la cueva y en el minuto 24 Javi Antón protagonizó una perla, uno de los goles de la jornada. ¿Era un centro? Da igual. Golazo desde un pico del área. Dani Rebollo evitó el segundo ante David Ramos con un Nàstic que llegó tocado al descanso. Un remate al larguero de Jardí fue la mejor opción de un conjunto grana que vio como la fiesta se iba complicando ante un Antequera que se defendió con uñas y dientes. Nuevo chasco para el Nàstic de Cristóbal Parralo, incapaz de enlazar alegrías y con 33 puntos en una clasificación delicada. El Antequera de Abraham Paz se recupera de su último revés y coge aire hasta los 37 puntos.

Empate sin goles en el Nuevo Mirador entre el Algeciras y el Teruel. A los albirrojos se les hizo bola el conjunto de Vicente Parras, quien selló su particular semana fantástica de tres partidos sin perder. El equipo de Javi Vázquez dominó y llevó el peso la mayor parte del encuentro. Los algeciristas pudieron adelantaron muy pronto con una vaselina de Juanma y después con un disparo de Dani Garrido en apenas siete minutos. Los visitantes avisaron en una oportunidad clara de Teddy con un tiro cruzado. Pero el Algeciras mantuvo la posesión y la presión sobre el área contraria, donde Van Rijn estuvo a punto de marcarse en propia a la media hora. El larguero lo impidió. En la segunda mitad, los albirrojos se toparon con Rubén Gálvez, enorme, sobre todo en la clarísima ocasión de Javi Avilés en el minuto 80. No hubo manera de derribar el muro de los de Parras, tan serios como indigestos. El Algeciras deja atrás el varapalo en Marbella y suma hasta los 37 puntos, aunque se queda fuera de la zona de privilegio. El Teruel se apuntó el golaveraje particular y sigue por delante con 38 puntos, aunque los del Mirador tienen un partido menos.

Para abrochar la jornada, una igualada cargada de emoción entre el Villarreal B y el Real Murcia. El filial perdonó a un Murcia que salvó los muebles en el debut de Curro Torres en el banquillo. El mini submarino se adelantó pronto por medio de Ayman tras un fallo en defensa de Alberto González. Los pimentoneros, arropados por su público en el Mini Estadi, rentabilizaron su ocasión más clara cuando Óscar Gil se hizo hueco y sacó un latigazo desde la frontal del área. Con las tablas repuestas, el duelo dio un nuevo giro a falta de media hora con la expulsión de Palmberg, lo que obligó al Murcia a protegerse. Con todo, los de Torres se sacrificaron en defensa y el filial apenas gozó de una oportunidad certera en el último instante con un disparo alto de Hugo López. El Villarreal B dejó escapar una ocasión para volver a puestos de playoff y se pone con 37 puntos. El Real Murcia sigue sin ganar, pero al menos evitó caer a puestos de descenso tras el triunfo del Torremolinos, con el que iguala a 32 puntos.