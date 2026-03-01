Al Algeciras se le hace bola con el Teruel (0-0)

El Algeciras CF ha ganado esta temporada partidos con muchísimo menos, incluso hasta sin merecerlo. Esta vez no hubo manera de regatear un cero a cero de libro. Los albirrojos desperdiciaron las ocasiones más claras y no pudieron romper el cerco del Club Deportivo Teruel en un partido que fue haciéndose bola hasta indigestarse del todo en la segunda parte. A los de Javi Vázquez les faltó acierto en los últimos metros y también esa pizca de fortuna que tantas veces inclina la balanza: esos centímetros más acá de la volea de Juanma, ese despeje de Van Rijn que se fue al larguero, ese remate a bocajarro de Avilés ante un infranqueable Rubén Gálvez... Lo dicho, cosa de centímetros y acierto o desacierto, según lo vean.

El algecirismo se tuvo que contentar con un punto que sabe a poco en el Nuevo Mirador. Los de Javi Vázquez se repusieron del varapalo en Marbella en un encuentro que dominaron la mayor parte del tiempo, pero esa tirita se antoja insuficiente para una afición que quería una compensación completa y un buen chute de puntos antes de una semana infernal con tres desplazamientos seguidos (Sabadell, Antequera y Alcorcón) que pueden establecer una nueva dinámica.

La victoria estuvo tan cerca en la primera parte como lejos en la segunda, al menos en cuanto a sensaciones. Numéricamente, el Algeciras tuvo oportunidades muy claras en las dos mitades, pero solo en la primera se jugó a lo que quería el equipo de casa. En los segundos 45 minutos, el guion era el que traía preparado Vicente Parras, un veterano en estas lides que venía de un desgaste importante el pasado miércoles en Torremolinos y no dio puntada sin hilo. Nada que reprochar tampoco a Javi Vázquez. El madrileño dispuso las piezas y planteó un duelo que debió encarrilarse pronto... Y los que salieron desde el banquillo tuvieron el escenario para cambiar el signo del partido, pero el tufillo a cero a cero era insoportable en el último tramo.

El empate permite sumar al Algeciras hasta los 37 puntos en una jornada en la que muchos de la clase media han puntuado para apretar ese pelotón que ronda entre los 38 y los 35. Los albirrojos se quedan fuera de las plazas de playoff de ascenso, pero lo verdaderamente importante es que el zarpazo del Torremolinos en casa del Europa sirve de recordatorio de que el pescao del descenso todavía no está vendido del todo.

La ocasión de Juanma, la primera oportunidad del Algeciras ante el Teruel. / Erasmo Fenoy

Un comienzo prometedor

El Algeciras apostó por un once con mucha presencia en el centro del campo, una alineación para tener la pelota y gobernarla desde la salida con Castro, Jony Álamo, Iván Turrillo y Dani Garrido. Vázquez devolvió a Tomás al lateral izquierdo, formó con Aleix Coch y Víctor Ruiz ante la sanción de Mayorga, y fijó de '9' a Juanma, uno de los protagonistas.

Juanma pudo decantar el choque a los cinco minutos con la primera clarísima ocasión para el Algeciras. Sacaron rápido una falta los albirrojos y Juanma buscó una vaselina que se le marchó alta por poco. Dos minutos después, Obeng llegó por la izquierda y centró para que Dani Garrido chutase tenso por encima del larguero. Otra muy clara. El dominio territorial era total ante un Teruel atrincherado, dispuesto a sufrir y con la lección bien aprendido. Los de Parras, eso sí, gozaron de un par de chipazos para tumbar a los locales. En torno al minuto 20, Relu metió un pase magistral a la espalda de la defensa y Teddy chutó mordido un tiro cruzado con todo a favor ante Iván Moreno. El propio Teddy no supo rematar un centro peligroso de Joseda poco después.

El Algeciras volvió a someter al Teruel, a base de mucha paciencia. A la media hora, la fortuna impidió el gol en un centro de Tomás que tocó en Van Rijn y el balón dio en el larguero. Los albirrojos insistían e insistían buscando a un voluntarioso Juanma, al que le faltaba algún truco más en la chistera cuando pisaba el área, donde rápidamente era rodeado.

Una segunda mitad espesa

Con medio tiempo por delante, el sentir de las gradas era que el partido debía caer por su propio peso. Se trataba de macerar la pelota y persistir. Sin embargo, el Teruel también tenía su receta en mente y propuso cosas diferentes tras el descanso con la entrada de Sergio Moreno.

Con todo, el Algeciras volvió a pisar el área contraria pronto: lo hizo en el minuto 49 tras una rápida conducción de Jony Álamo que desembocó en una doble intervención de Rubén Gálvez, la primera, la más peligrosa, ante Dani Garrido.

Vicente Parras movía quirúrgicamente el banquillo y quitaba a los jugadores que tenían amarilla. El partido, mucho más trabado, pasó por una fase de pequeñas faltas e interrupciones que no dejaban entrar en ritmo a un Algeciras que tampoco podía descuidar la retaguardia ante un Teruel que aprovecha cualquier resquicio para asomar el hocico. Los refrescos locales llegaron a partir del minuto 60. Uno de ellos, Javi Avilés pudo coronarse cuando en el minuto 80 se quedó mano a mano ante Rubén Gálvez con un remate que el portero sacó a bocajarro. Si no entraba esa...

Y, en efecto, ahí cayeron mucho las opciones de un Algeciras que intentó un zarandeo más con la reaparición de Jorge Rastrojo en el ultimísimo tramo, pero el encuentro estaba demasiado atrancado y los albirrojos jugaban ya con demasiada precipitación. Llegado el descuento, era sensato pensar que tampoco era plan perder un partido que no se había podido ganar por derecho. Ahora, seis días para recuperar y preparar la visita al líder de la clasificación, el Sabadell. Después se irá viendo el tono que adquiere una semana de Tourmalet.