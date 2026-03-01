Javi Vázquez: "Estamos un puntito más cerca de nuestro objetivo"

Satisfecho por puntuar y consciente de que no siempre se puede ganar en casa. El entrenador del Algeciras CF, Javi Vázquez, analizó el empate ante el Teruel y destacó el dominio mostrado durante buena parte del encuentro, aunque reconoció que faltó precisión para traducirlo en victoria. “Hemos tenido más en la primera parte, sin duda”, aseguró, destacando que en ese tramo contabilizaron “seis ocasiones clarísimas” por solo dos del rival.

El técnico explicó que los cambios introducidos tras el descanso buscaban mayor profundidad ante una defensa muy poblada. “Esperábamos poder amenazar un poco mejor la línea defensiva de ellos”, apuntó, detallando que optaron por perfiles más verticales para atacar la espalda. Sin embargo, admitió que quizás en la primera mitad, con jugadores de un perfil más asociativo, el equipo generó incluso más peligro. Aun así, defendió que “hemos vuelto a tener ocasiones más que de sobra para ganar el partido”.

Vázquez también profundizó en la gestión emocional de los minutos finales. “Van pasando los minutos, tú quieres ganar, ellos te salen alguna transición y eso hace que el partido se iguale”, explicó. Pese a todo, subrayó que el choque estuvo “durante casi el 80% en donde nosotros queríamos”. En ese sentido, subrayó la madurez competitiva adquirida con los años: “Posiblemente, este partido hace ocho años lo hubiera perdido, porque no hubiera entendido que a veces, cuando no se puede ganar, al menos no pierdas”.

El entrenador recalcó que los cambios fueron ofensivos, pero sin perder el equilibrio defensivo, consciente de que el rival buscaba principalmente el balón parado o la transición. “En la segunda parte ellos no han tenido ninguna ocasión para hacer gol”, señaló. Para él, el balance es claro: “Hemos perdido un solo partido de los últimos nueve”, además de encadenar diez encuentros en casa sin conocer la derrota. “Esta categoría es muy difícil y hemos de valorar cada punto; estamos un puntito más cerca de nuestro objetivo”, insistió.

Sobre el desarrollo del tramo final, reconoció cierta precipitación. “Cuando quieres llegar más pronto, a veces es peor”, afirmó, apuntando que quizás faltó una posesión más larga para generar una ocasión más clara ante un equipo que, por su planteamiento, “estaba jugando casi con siete defensas en su once inicial”. Aun así, destacó que el grupo no perdió la estabilidad en un contexto complejo: “No hemos perdido el foco ni la estabilidad”.

Con la mirada puesta en la exigente semana que se avecina, con tres partidos a domicilio, Vázquez se mostró ambicioso. “Estoy deseando ir a Sabadell y ganar”, declaró, rechazando cualquier atisbo de temor. “Algunos la ven con miedo, yo la veo con ilusión”. El técnico considera que es el momento ideal para mejorar los números fuera de casa: “Qué mejor que tres partidos seguidos para conseguirlo”.

Por último, valoró la situación clasificatoria con orgullo. “Cuando miro los puntos que tenemos, 37 con un partido menos, me siento muy orgulloso”, confesó. Aunque admitió que el vestuario quedó con cierta frustración por no haber logrado la victoria, reivindicó la solidez del equipo: “El equipo está espectacular, esta categoría es muy difícil ganar, a veces incluso empatar”.